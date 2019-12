Dopravný podnik Bratislava vypravil do ulíc hlavného mesta tradičnú Vianočnú električku

V piatok 6. decembra v Bratislave vypravili už v poradí deviatu vianočnú električku v histórii hlavného mesta SR. Informovala o tom hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová v tlačovej správe. Vianočná električka bude po Bratislave jazdiť do 30. decembra.

Sviatočná električka má svoje stanovisko aj tento rok na zastávke Slovenské národné divadlo (SND), čo je pri historickej budove hneď vedľa staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí. Pokračovať bude po trase Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Most SNP a naspäť k SND. Zastane na zastávkach Kapucínska, Chatam Sófer a SND.

Počas pracovných dní bude premávať v čase od 16:00 do 20:00, keď urobí svoju poslednú okružnú jazdu. V nepracovných dňoch vyrazí do premávky o 10:00 a premávať bude do 20:00. Električka bude jazdiť v polhodinových intervaloch. Svoje jazdy vynechá len 24. a 25. decembra.

„Veľké množstvo ľudí si už predvianočné obdobie bez Vianočnej električky ani nevie predstaviť,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. Tohtoročná vianočná električka je vyzdobená 25 svetelnými reťazami z 3000 svetielok. K výzdobe pridali aj ozdobné girlandy, ktoré celkovo merajú 37 metrov.

V piatok na Mikuláša jazdí električka po Bratislave v prítomnosti Mikuláša s anjelom. Bratislavská vianočná električka vyhrala minulý rok tretie miesto v ankete o najkrajšiu vianočnú električku v strednej Európe.