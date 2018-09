Bratislavský kraj má podozrenia na fiktívne služby Microsoftu, ktoré stáli milión eur

aktualizované 12. septembra, 14:38

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má podozrenia na fiktívne a predražené služby spoločnosti Microsoft Slovakia, na základe ktorých jej vyplatil milión eur.

Na stredajšej tlačovej konferencii o tom novinárov informoval predseda BSK Juraj Droba s tým, že spoločnosť Microsoft Slovakia uzavrela s krajom zmluvu, na základe ktorej odišlo podozrivo rýchlo za podozrivých okolností veľa peňazí. Tieto peniaze poslala spoločnosť Microsoft Slovakia svojim subdodávateľom, ktorí vraj vykonávali práce v prospech BSK.

“Mesiace komunikujeme so spoločnosťou Microsoft Slovakia, aby nám odpovedali na naše otázky, ktoré by vniesli do celého prípadu svetlo, ale doteraz sme na ne nedostali odpoveď,“ uviedol ďalej Droba.

Podnet na Generálnu prokuratúru SR

Droba dodal, že od Microsoftu žiada kraj naspäť peniaze za všetko, čo spoločnosť nebude vedieť doložiť dokladmi. Kraj sa podľa neho tiež v tejto veci obráti na Generálnu prokuratúru SR, aby začala konať a preverila podozrenia BSK z viacnásobného porušenia zákona a prípadnej možnej trestnej činnosti.

Podľa riaditeľa Úradu BSK Mariána Viskupiča do roku 2013 platil kraj spoločnosti Microsoft Slovakia za služby Premier Support paušálne približne 85-tisíc ročne.

“Nová zmluva v roku 2014 počítala s paušálom 60-tisíc ročne, ale umožňovala celkovo za tri roky minúť viac ako milión eur. Na základe účelového dodatku, ktorý bol neskôr uzatvorený, sa reálne milión vyčerpal už za jeden a pol roka,“ vysvetlil Viskupič.

Fiktívne a predražené faktúry

Viskupič dodal, že kraj službu Premier Support od spoločnosti Microsoft Slovakia nepotreboval v takom rozsahu. “Faktúry boli s najväčšou pravdepodobnosťou fiktívne a predražené,“ uviedol ďalej riaditeľ Úradu BSK.

Podľa Viskupiča kraj platil aj za služby, ktoré sa netýkali Premier Support, išlo o činnosti, ktoré mohlo dodať množstvo iných IT firiem a malo sa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

“Napríklad vykazované hodiny na projektoch vo faktúrach sú absolútne premrštené. Skutočná práca je pre krátkosť času absolútne nereálna. Vyštudoval som programovanie, takže viem, čo asi vyžaduje projekt, ktorý sa týka softvéru, zavedenia nových systémov, upgradu alebo updatu, zvlášť keď je to práca s organizáciami, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ pripomenul finančný riaditeľ kraja Ivan Bošňák.

Spoločnosť Microsoft Slovakia vo svojom stanovisku uvádza, že je pevne odhodlaná podnikať spôsobom, ktorý je v súlade s etickými princípmi a zákonmi akejkoľvek krajiny, v ktorej pôsobia, vrátane Slovenska, a byť dlhodobo zodpovedným a dôveryhodným partnerom svojich zákazníkov vrátane vlády a verejnej správy. „Medzi naše zásady patrí, že verejne nezdieľame podrobnosti týkajúce sa našich obchodných partnerstiev a zákazníkov,“ píše sa ďalej v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla manažérka komunikácie Lenka Čábelová.