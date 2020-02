Bratislavský Volkswagen je stále v hre o výrobu novej generácie Passatu aj Škody Superb

Nemecký koncern Volkswagen sa stále nerozhodol, či postaví novú továreň v Turecku. Malo ísť o multibrandovú fabriku, kde sa okrem iného mal vyrábať aj model Passat. Na verdikt automobilky pritom čakajú aj v bratislavskom závode Volkswagen.

Finálne rozhodnutie je pozastavené

Podľa medializovaných informácií by sa totiž v prípade zamietnutia pôvodného investičného zámeru v Turecku mohla výroba Passatov z nemeckého Emdenu, kde sa sústredia na výrobu elektromobilov, presunúť práve na Slovensko. Do Bratislavy by sa mohla presunúť aj výroba Škody Superb, s ktorou sa taktiež v novom závode počítalo.

„Finálne rozhodnutie, či vybudovať fabriku, je stále pozastavené. V súvislosti s touto témou teda neboli prijaté ani žiadne ďalšie rozhodnutia,“ uviedol Christoph Ludewig z komunikačného oddelenia skupiny Volkswagen v odpovedi na otázku agentúry SITA, či už koncern rozhodol o svojom ďalšom postupe o investícii v Turecku a o prípadnom presunutí výroby Passatov na Slovensko.

Nemecká automobilka pritom termín rozhodnutia o vybudovaní novej fabriky v Manise na západnom pobreží Turecka za vyše miliardu eur už niekoľkokrát odložila. Dôvodom bola medzinárodná kritika spojená s tureckými vojenskými operáciami v Sýrii. Pôvodne sa počítalo s tým, že verdikt v súvislosti s touto investíciou príde na vlaňajšom novembrovom rokovaní dozornej rady koncernu Volkswagen.

Nový závod by nezvažovali

Jeho predstavitelia však vtedy uviedli, že rozhodnutie sa odkladá do konca roka 2019. Neskôr koncern informoval, že rozhodnutie prijme v tohtoročnom februári. „Budeme včas informovať, ak nastanú nejaké zmeny,“ dodal Ludewig.

Volkswagen pôvodne plánoval začať v závode výrobu novej generácie Passatu a Superbu už v roku 2022 s ročnou kapacitou 300-tisíc vozidiel. Nahradiť mala produkciu závodu automobilky Volkswagen v nemeckom Emdene, ktorá práve od roku 2022 prejde na výrobu plne elektrických vozidiel.

Po prvotnom odložení tureckej investície Bulharsko, Rumunsko a Srbsko dúfali, že Volkswagen sa vráti k svojmu pôvodnému zoznamu zvažovaných lokalít pre nový závod. Zdroje magazínu Automobilwoche však tvrdili, že automobilka v prípade, ak závod v Turecku nepostaví, o žiadnej ďalšej náhradnej lokalite na vybudovanie novej fabriky neuvažuje.

Už v vlani októbri pritom médiá uvádzali, že v prípade zrušenia tureckého zámeru je favoritom na Passaty a Superby práve Bratislava. V súvislosti s oneskorením rozhodnutia neočakáva problémy vo výrobe ani samotný koncern, keďže má dosť priestoru vo vlastnej produkčnej sieti.