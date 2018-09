Brexit bez dohody bude mať jasné ekonomické dôsledky, varuje šéfka Medzinárodného menového fondu

LONDÝN 17. septembra (WebNoviny.sk) – Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu o vzťahoch Veľkej Británie s Európskou úniou po brexite, podľa šéfky Medzinárodného menového fondu (MMF) to „bude mať jasné ekonomické dôsledky“.

Na tlačovej konferencii v Londýne Christine Lagardeová v pondelok uviedla, že je „večnou optimistkou“, ale nevylúčila možnosť, že Británia a EÚ do brexitu, ktorý je naplánovaný na marec budúceho roka, nebudú mať dohodu o budúcich vzťahoch.

Podľa MMF dokonca aj v prípade dosiahnutia dohody bude mať Británia ekonomické náklady, keďže to bude znamenať viac obchodných bariér v porovnaní s terajšou situáciou. „Akákoľvek bude dohoda, nebude to také dobré, ako je to teraz,“ povedala Lagardeová.

Britská premiéra Theresa Mayová v pondelok odmietla názory oponentov jej plánu brexitu a uviedla, že parlament si bude musieť vybrať medzi jej návrhom alebo odchodom z EÚ bez dohody. Premiérka pre BBC povedala, že ak rebelujúci poslanci zabránia dohode medzi jej vládou a EÚ, „alternatívou k tomu bude neexistencia dohody“.