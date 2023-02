Brignoneová je majsterkou sveta v kombinácii, Shiffrinová vypadla tesne pred koncom slalomového kola

Talianka Federica Brignoneová sa stala majsterkou sveta v kombinácii, na svetovom šampionáte vo Francúzsku nenašla premožiteľku v úvodný deň podujatia.

V Méribeli skúsená 32-ročná milánska rodáčka viedla už po super-G a prvú priečku si ustrážila aj v popoludňajšom slalomovom kole. Stala sa tak najstaršou víťazkou kombinácie žien na MS a vôbec prvou Taliankou, ktorá získala zlato v tejto disciplíne na svetových šampionátoch.

Brignoneová v pondelok využila skutočnosť, že favorizovaná Američanka Mikaela Shiffrinová vypadla tesne pred cieľom slalomu a útočila na post líderky. Fenomenálna americká lyžiarka bola po super-G šiesta s mankom 96 stotín sekundy na Talianku a v slalomovom kole jej náskok postupne sťahovala, na predposlednom medzičase za ňou zaostával už len o 0,08 sekundy.

Ak by Shiffrinová prišla do cieľa, pravdepodobne by obhájila titul svetovej šampiónky a získala už siedme zlato z MS.

Vlhová neštartovala

Tak sa z prvenstva teší Brignoneová, ktorá doteraz získala iba jedno striebro v obrovskom slalome ešte za MS 2011. Talianka síce v slalome dosiahla druhý najlepší čas, najrýchlejšia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová. Tá však v super-G stratila 1,66 sekundy a bola až pätnásta, v slalome z uvedeného manka skresala iba 4 stotinky.

Druhá tak skončila so stratou 1,62 sekundy Holdenerová, ktorá si v tejto disciplíne vyjazdila zlato na MS v rokoch 2017 a 2019. Bronz putuje do Rakúska zásluhou Ricardy Haaserovej, ktorá bola po super-G ôsma so stratou 1,09 sekundy, v súčte so slalomovým kolom za víťazkou zaostala o 2,26 sekundy.

Talianka Federica Brignoneová sa teší z triumfu v kombinácii na MS v zjazdovom lyžovaní. Méribel, 6. august 2023. Foto: SITA/AP.

Na predchádzajúcom svetovom šampionáte v talianskej Cortine d’Ampezzo vo februári 2021 brala kombinačné zlato Shiffrinová, strieborná bola Slovenka Petra Vlhová a bronzová Švajčiarka Michelle Gisinová. Keďže Shiffrinová v pondelok vypadla, Vlhová vôbec neštartovala a Gisinovú klasifikovali na 6. pozícii (+3,43 s), pódium malo úplne iné obsadenie ako pred dvoma rokmi.

Do slalomu nenastúpilo osem lyžiarok

Na štarte kombinácie bolo dovedna 33 pretekárok, v cieli prvej časti klasifikovali 28 z nich. Do slalomu nenastúpilo spolu osem pretekárok vrátane dvojice z druhej priečky po super-G Ragnhild Mowinckelová z Nórska a Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska.

Obe však prvú časť kombinácie brali len ako tréning na rýchlostné disciplíny, keďže sa špecializujú práve na tento typ súťaží.

Kombináciou žien sa v pondelok začali MS v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku, súťaže sa okrem Méribelu uskutočnia aj v stredisku Courchevel. V úvode šampionátu sú na programe kombinačné súťaže, po nich prídu na rad rýchlostné disciplíny super-G a zjazd (8. a 9. februára resp. 11. a 12. februára).

Tímová paralelná súťaž sa uskutoční v utorok 14. februára, o deň neskôr paralelnú súťaž absolvujú aj jednotlivci. Obrovské slalomy naplánovali na 16. resp. 17. februára a podujatie vyvrcholí 18. a 19. 2. slalomom žien a mužov.