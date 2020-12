Británia podpísala pobrexitovú dohodu so Singapurom, pre spoločnosti má byť vstupnou bránou do Ázie

Veľká Británia podpísala dohodu o voľnom obchode so Singapurom v hodnote 17,6 miliardy libier (približne 19,56 miliardy eur). Londýn tak spečatil ďalší zo série obchodných paktov, ktoré sa Spojené kráľovstvo snaží zabezpečiť po celom svete na obdobie po brexite.

Zmluva so singapurskou stranou pre Britániu znamená historicky druhú najobjemnejšiu dohodu v ázijsko-tichomorskom regióne.

Jej spečatenie nastalo v čase, keď sa Británia snaží vyrokovať s Európskou úniou „pobrexitovú“ obchodnú dohodu, na ktorú majú obe strany čas už iba do 31. decembra.

Singapur je najväčším obchodným partnerom Británie v juhovýchodnej Ázii a vláda v Londýne si od dohody sľubuje, že bude akousi vstupnou bránou do Ázie pre britské spoločnosti. Podobnú dohodu ako so Singapurom by mohli Briti v blízkej budúcnosti uzatvoriť aj s Vietnamom.