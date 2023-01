Briti zvažujú dodanie tankov Challenger 2 na Ukrajinu. Nemci im pošlú bojové vozidlá Marder, Leopardy však nie

Spojené kráľovstvo zvažuje, že po prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine dodá Kyjevu britské tanky. Informuje o tom spravodajský portál Sky News s odvolaním sa na svoje zdroje.

O dodávke tankov Challenger 2 ukrajinským ozbrojeným silám sa podľa jedného zdroja zo Západu diskutuje už niekoľko týždňov. Jeden zdroj naznačil, že Británia môže ponúknuť zhruba 10 tankov, čo je dosť pre vybavenie jednej eskadry.

Konečné rozhodnutie ešte nepadlo

Konečné rozhodnutie vlády Rishiho Sunaka zatiaľ nepadlo. Ak by to schválila, tak by sa Spojené kráľovstvo stalo prvou krajinou, ktorá by vypočula žiadosti Kyjeva o vojenskú pomoc v podobe silných západných tankov. Takýto krok je významný aj v tom, že by mohol primať aj ďalších spojencov v NATO, obzvlášť Nemecko, aby aj oni urobili to isté.

Ukrajina už dlho žiada o tanky Leopard 2 nemeckej výroby, ktoré používa niekoľko spojencov v Európe. Poľsko a Fínsko už naznačili, že sú ochotné dodať ich Leopardy Kyjevu, ale tento krok si vyžaduje schválenie Berlína, keďže Nemecko má exportnú licenciu.

Nemci im neplánujú dať Leopardy

Nemecko v súčasnosti neplánuje poslať Ukrajine nemecké tanky Leopard 2. V pondelok to povedal hovorca nemeckého ministerstva obrany a zároveň pripomenul, že sa chystajú Kyjevu poslať do 40 bojových vozidiel Marder.

Arne Collatz tiež novinárom povedal, že nemecká armáda je pripravená začať výcvik ukrajinských vojakov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Hovorca vlády Steffen Hebestreit poznamenal, že všetky rozhodnutia prijali s názorom, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa nestane stranou vojny na Ukrajine.

Nemecký vicekancelár Robert Habeck v nedeľu večer pre verejnoprávneho vysielateľa ARD uviedol, že nemecká vláda nevylučuje možnú dodávku tankov Leopard 2 pre Ukrajinu v budúcnosti. Prvým krokom sú však podľa neho Mardery.