Speváčka Adele hviezdila na Brit Award, stala sa umelcom roka a získala tri hlavné ceny (video)

Udeľovaniu tohtoročných hudobných Brit Awards dominovala speváčka Adele. Interpretka si počas utorkového galavečera v londýnskej O2 Arene odniesla tri zo štyroch hlavných cien, ktoré po prvý raz udeľovali bez ohľadu na pohlavie.

Skladateľom roka je Ed Sheeran

Vyhlásili ju za umelca roka, jej štúdiovku 30 za album roka a singel Easy on Me za pieseň roka. Umelkyňa počas večera tiež vystúpila so skladbou I Drink Wine. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Spevák Ed Sheeran, ktorý na pódiu s kapelou Bring Me the Horizon predviedol jeho hit Bad Habits, získal titul skladateľ roka. Speváčka Dua Lipa vyhrala trofej v kategórii najlepší pop/R&B, najlepší rock/alternatívnu hudbu mal v tomto ročníku Sam Fender, Brit Award za hip-hop/grime/rap dostal Dave.

Zahraničnej tvorbe dominovali Američania

Cena za najlepšiu tanečnú hudbu putovala speváčke Becky Hill a za najlepšiu skupinu vyhlásili Wolf Alice. V kategórii Rising Star si trofej vyslúžila speváčka Holly Humberstone. Rapperka Little Simz si odniesla cenu pre najlepšieho nováčika. Producentom roka sa stal Inflo.

V kategóriách venovaných zahraničnej tvorbe sa darilo Američanom. Cenu pre najlepšieho zahraničného umelca získala speváčka Billie Eilish.

Najlepšou zahraničnou skupinou je superduo Silk Sonic. Pop-punkový hit Good 4U od speváčky Olivie Rodrigo je zas najlepšou zahraničnou skladbou.