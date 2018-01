Britská vláda nezruší zákaz honov na líšky

LONDÝN 7. januára (WebNoviny.sk) – Britská vláda v nedeľu vzala späť svoj prísľub, že prehodnotí zákaz tradičných honov na líšky, ktoré postavili mimo zákon pred viac ako desaťročím.

Premiérka Theresa May pred vlaňajšími voľbami sľubovala, že poslancov nechá hlasovať o zvrátení zákazu. Teraz sa však v rozhovore pre BBC vyjadrila, že jej verejnosť dala „jasný odkaz“ a až do ďalších volieb, ktoré by sa mali konať v roku 2022, o tejto téme nebudú hlasovať.

Spôsob lovu, pri ktorom psy naháňajú a zabíjajú divo žijúce zvieratá, zakázali v roku 2004 a väčšina Britov je podľa prieskumov proti zrušeniu tohto zákazu.

Zákaz však úplne nezamedzil existencii tradičných honov, počas ktorých sa jazdci na koňoch spolu so psami naháňajú krajinou. Niektorí miesto líšky sledujú len pachovú stopu a iní sa naučili zákon obchádzať.