Brooklyn Nets povolali nezaočkovaného Irvinga, na domácej palubovke sa však nepredstaví

V tíme NBA Brooklyn Nets opäť rátajú so službami Kyrieho Irvinga, aj keď to bude len na čiastočný úväzok. Vedenie Brooklynu sa rozhodlo povolať do tímu nezaočkovaného hviezdneho rozohrávača, ale hrať môže len zápasy na palubovkách súperov. Aj to nie všetky.

Zdravotný protokol mesta New York mu vzhľadom na nevyhovujúci očkovací status nedovoľuje hrať v domácej hale.

Extrémne vyťažený líder

„Dôkladne sme zvážili všetky okolnosti pri našom rozhodnutí povolať Kyrieho späť do tímu, máme aj podporu všetkých našich hráčov. Veríme, že s Kyriem budeme lepší a umožní nám to optimálnejšie rozložiť sily hráčov na súpiske,“ uviedol generálny manažér Brooklynu Sean Marks.

Brooklyn je s bilanciou 21-8 líder Atlantickej divízie aj celej Východnej konferencie NBA, ale momentálne má na listine maródov až sedem hráčov a extrémne vyťaženého lídra Kevina Duranta. Aj preto sa rozhodli dať šancu na návrat bývalému šampiónovi s Clevelandom aj MVP súťaže. Momentálne nie sú k dispozícii členovia základnej zostavy James Harden, LaMarcus Aldridge a DeAndre‘ Bembry a mimo hry sú aj Paul Millsap, Bruce Brown, James Johnson a Jevon Carter. V sobotu proti Orlandu by mal pre boľavý členok oddychovať aj Durant.

Pravidelné testovanie hráča

„V čase sprísňovania testovania a koronavírusových protokolov čelí Brooklyn návratom Irvinga veľkej kritike. Na druhej strane potrebujú v tíme jednoznačne podporiť ofenzívu a kto by mal byť lepší ako práve hráč, ktorý v minulej sezóne dosiahol bodový priemer 26,9?,“ pýta sa AP.

Irving ako nezaočkovaný hráč nebude môcť hrať ani zápasy proti Torontu a New Yorku na ihriskách súpera a rovnako musí rátať s reštrikciami ako sú prekryté dýchacie cesty ako aj pravidelné testovanie na koronavírus. Vzhľadom na stúpajúci počet pozitívne testovaných hráčov však tieto sprísnené pravidlá budú čoskoro platiť pre všetkých členov tímu.