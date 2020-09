Bruce Springsteen nahral nový album, len za päť dní

Bruce Springsteen vydá nový album s názvom Letter To You, ktorý sa dostane na trh 23. októbra. Na produkcii so spevákom spolupracoval Ron Aniello. Informuje o tom magazín Rolling Stone.

Sedemdesiatročný interpret nahral počin s kapelou E Street Band. Je to ich prvá spoločná nahrávka od albumu High Hopes z roku 2014.

Medzi 12 skladbami sú aj tri nové verzie Springsteenových piesní zo 70. rokov minulého storočia, a to Janey Needs a Shooter, If I Was The Priest a Song for Orphans.

Album nahrali v spevákovom domácom štúdiu v New Jersey za päť dní. „Páči sa mi emocionálny charakter Letter To You a tiež zvuk E Street Bandu. Nahrali sme to celé naživo v štúdiu, nič sme dodatočne nepridávali. Boli sme s tým hotoví len za päť dní. Bolo to jedno z najúžasnejších nahrávaní, aké som doteraz zažil,“ vyjadril sa Springsteen.

Prvý singel aj s videoklipom

Fanúšikovia a fanúšičky si z albumu už môžu vypočuť prvú ochutnávku, ktorou je singel Letter To You. K nemu hudobník zverejnil aj čiernobiely videoklip, ktorý zachytáva kapelu v štúdiu počas nahrávania.

Bruce Frederick Joseph Springsteen debutoval bez väčšieho úspechu nahrávkou Greetings From Asbury Park, N.J (1973). Prvý veľký hit Born To Run vydal o dva roky neskôr. Doteraz uviedol na trh 19 štúdioviek vrátane jedného z najúspešnejších albumov 80. rokov – Born In The U.S.A. (1984).

Springsteen má na konte 20 cien Grammy, dva Zlaté glóbusy, Oscara a od roku 1999 je členom Rock’n’rollovej siene slávy i Skladateľskej siene slávy.

Zoznam skladieb albumu Letter To You:

01 One Minute You’re Here

02 Letter to You

03 Burnin’ Train

04 Janey Needs a Shooter

05 Last Man Standing

06 The Power of Prayer

07 House of a Thousand Guitars

08 Rainmaker

09 If I Was the Priest

10 Ghosts

11 Song for Orphans

12 I’ll See You in My Dreams