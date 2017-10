BSK: Adrenalínová prechádzka okolo UFA aj vďaka župe

BRATISLAVA 31. októbra 2017 (WBN/PR) – Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism cez svoju dotačnú schému na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne podporila 17 projektov. Jedným z nich bola aj Adrenalínová Bratislava. Už od apríla budúceho roka sa tak bude môcť každý, kto sa nebojí výšok, prejsť okolo vyhliadkovej veže bratislavského UFA alebo spustiť sa z nej lanovkou dolu na pláž pod Ufom.

„Dotačná schéma slúžila aj na vytvorenie nových atraktivít a priniesť ľuďom niečo nové. Projekt predložila spoločnosť, ktorá je členom oblastnej organizácie, to znamená prispieva svojim členským príspevkom do rozvoja destinácie ako takej. Práve preto mali títo členovia oblastných organizácií možnosť zapojiť sa do dotačnej výzvy tak, ako to bude aj v budúcom roku. Každý projekt mohol žiadať od 2 do 20 tisíc eur. Konkrétne tento projekt dostal po hodnotení pridelenú sumu vo výške vyše 17 tisíc eur. Je tam, samozrejme, aj spolufinancovanie, čiže nejaké náklady s tým mal aj ten, kto projekt podával. Myslím si, že tieto peniaze a takto rozdelené peniaze majú zmysel, lebo naozaj prinášajú niečo, čo sem dokáže doniesť ďaleko viacej turistov ako to bolo doteraz a tí tu nechávajú svoje peniaze,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu BRT Lukáš Dobrocký.

Zámerom dotačnej schémy KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne na rok 2017 bola podpora tvorby a rozvoja kľúčových produktov destinácie, vytvárať podmienky pre rozvoj aktivít v oblasti cestovného ruchu v regióne, prispieť k rozvoju nových produktov a atraktivít, ktoré pomôžu zvyšovať atraktívnosť regiónu, podporovať marketingové aktivity, ktorými sa zviditeľnia tak nové produkty cestovného ruchu, ako aj už existujúce, ktoré svojou podstatou zvýšia atraktivitu regiónu, podporovať aktivity, ktoré prispejú k zachovaniu a ďalšiemu rozvíjaniu jedinečných hodnôt historického a kultúrneho dedičstva v regióne.

„Zatiaľ čo rok 2016 bol pre nás zaujímavý, lebo sme boli predsedajúcou krajinou v rámci Európskej únie a prichádzalo sem množstvo ľudí z Európy, hotely praskali vo švíkoch, tak sme sa trošku obávali aký bude rok 2017. Dnes sa už nebojíme. Prvý polrok roku 2017 oproti prvému polroku roku 2016 je ešte o 9% vyšší. To znamená máme 9% nárast turistov, teda Bratislava a Bratislavský kraj je definitívne zaujímavý pre ľudí, ktorí sem prichádzajú. Je to cca 660 tisíc ľudí, ktorí sem prišli za prvý polrok tohto roka,“ doplnil Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu BRT.

Zvýšiť atraktivitu kraja, prilákať turistov objavovať jeho dominanty ako aj ešte viac prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne môže aj unikátny projekt Adrenalínová Bratislava, ktorá svojimi adrenalínovými aktivitami – Skywalk a UFO Ianovka chce prilákať do mesta a do kraja väčší počet turistov, čím by sa zvýšila aj vyťaženosť ubytovacích a gastronomických zariadení. Nakoľko sa takýto produkt vyskytuje v Európe len v estónskom Talline, má výborný predpoklad aj na zviditeľnenie tejto atraktivity, ale aj mesta a regiónu v zahraničí.

„Vyhliadková veža UFO je ikonická stavba a symbol Bratislavy. Je hrdým členom The World Federation Great Towers, ktoré sú medzinárodné rodiny vyhliadkových veží a výškových budov. Novou atrakciou je vyhliadkové Sky Walk. Je to adrenalínová atrakcia, ktorá je jediného druhu vo východnej Európe. Verím, že jej jedinečnosť vo veľkej miere využije potenciál veže a sprístupní ju širokej verejnosti, a hlavne podporí turizmus v Bratislave. Informácie o samotnom projekte, o sprístupnení širokej verejnosti na sezónu apríl – október 2018 nájdete na našej webovej stránke počas najbližších mesiacov,“ povedala Patrícia Berezna, marketingová manažérka vyhliadkovej veže UFO.

Podobné adrenalínové aktivity sú napríklad v kanadskom Toronte či na Novom Zélande. Už od budúcej jari sa tak budú môcť návštevníci prejsť po vonkajšom parapete a vidieť tak bratislavské Staré Mesto a Petržalku z vtáčej perspektívy. Návštevník bude neustále istený dvoma bezpečnostnými systémami a bude s ním aj inštruktor. Maximálna hmotnosť návštevníka je 140 kilogramov. Viac sa k technickým parametrom vyjadril Henrich Bartovič, zhotoviteľ projektu: „Je celkovo vytvorených 30 kotviacich bodov z toho jeden je hlavný. Je 29 priebežných kotviacich bodov. Budem sa vyjadrovať v kilonewtonoch. To znamená jeden kilonewton je 100 kilogramov. Pevnosť jedného kotviaceho bodu je 15 kilonewtonoch, pevnosť hlavného kotviaceho bodu je 22 kilonewtnov, čo činí 2 200 kilogramov. Pevnosť lana samostatného vidíme, že je tam jedno oceľové lano, sa pohybuje v 37 kilonewtonoch. To znamená 3 700 kilogramov.“