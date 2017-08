BSK: Ak má byť naša budúcnosť mierová, musíme sa vrátiť k spoločným koreňom

BRATISLAVA 28. augusta 2017 (WBN/PR) – Slovenské národné povstanie patrí medzi najsvetlejšie momenty našej histórie. Podľa predsedu BSK Pavla Freša išlo o udalosť, ktorá sa zapísala do slovenských dejín, ukázala odvahu slovenského národa vzoprieť sa režimu a bojovať za slobodu. Vedenie Bratislavskej župy pri príležitosti 73. výročia SNP vzdalo dnes pri Pamätníku SNP v Bratislave úctu všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sme dnes žili v slobodnej spoločnosti.

„Vždy si pripomíname, že sloboda a demokracia niečo stojí, nie je zadarmo. Stála mnoho životov a úsilia. Čoraz viac si uvedomujem, že sa nachádzame v ére zabúdania, kedy mnohí zabudli na túto kapitolu našich dejín. Mnohí o nej hovoria ako o hlbokej histórií, ktorá bola kedysi dávno a venujú sa prítomnosti, ale veľmi povrchne. No práve na tej povrchnosti vyrastá extrémizmus, ľahostajnosť a dokonca spochybnenia slobody, demokracie a mieru ako takého. Som presvedčený, že budúcnosť, ak má byť mierová, demokratická, slobodná, tak sa musí vrátiť k týmto našim spoločným koreňom. To znamená k boju proti fašizmu, k národnému povstaniu, zápasu za slobodu a demokraciu, ktorú sme museli nielen my, ale aj ostatné národy podstúpiť,“ apeloval počas pietnej spomienky na Námestí SNP v Bratislave predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Podľa župana Pavla Freša sa aj dnes objavujú hlasy, ktoré spochybňujú spoluprácu medzi európskymi krajinami, navrhujú opätovné vytváranie hraníc a vyzývajú k tomu, aby si každý národ išiel vlastnou cestou. 20. storočie je však dôkazom, že keď sa rozhodli európske národy ísť „vlastnou cestou“, viedlo to k dvom svetovým vojnám.

Pietneho aktu pri príležitosti 73. výročia SNP a každoročného kladenia vencov pri pamätníku na Námestí SNP sa zúčastnili premiér SR Robert Fico, podpredseda vlády SR Martin Glváč, predseda BSK Pavol Frešo, podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová, poslanci BSK, zahraniční diplomati, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale najmä priami účastníci Slovenského národného povstania.