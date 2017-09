BSK: Cyklomost slobody stále obľúbenejší!

BRATISLAVA 8. septembra 2017 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj už štvrtý rok vďaka cyklosčítačke pozná presné čísla návštevnosti Cyklomostu slobody, ktorý spája Devínsku Novú Ves s rakúskym Schlosshofom. Obľúbenosť „mosta Chucka Norrisa“ každým mesiacom narastá. Augustové štatistiky za ostatné štyri roky ukázali, že v auguste 2017 privítal most o sedemtisíc návštev viac.

„Cyklomost slobody navštívilo v auguste 38 390 návštevníkov. Najviac návštev sme zaznamenali 28. augusta, kedy ľudia využili deň medzi víkendom a utorkovým voľným dňom a zaznamenaných cyklosčítačkou bolo až 4 448 návštev, z toho 600 na bicykloch. Vyše tri tisíc ľudí využilo na návštevu cyklomostu aj nasledujúci deň, teda štátny sviatok SNP,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

V lete 2014 dal Bratislavský samosprávny kraj osadiť na Cyklomost slobody cyklosčítačku, ktorá zaznamenáva pohyby peších aj cyklistov. Kým v ôsmom mesiaci prvého roku jej fungovania to bolo 31 322 zaznamenaných pohybov, v tomto roku to bolo až 38 390. Zatiaľ čo v roku 2014 bola najnavštevovanejším dňom pre cyklomost nedeľa 17. augusta (2 541 návštev), v roku 2017 to bol pondelok 28. augusta. V oboch rokoch bol však druhým najnavštevovanejším dňom štátny sviatok Výročie SNP, teda 29. august. V roku 2014 prilákal voľný deň 2 333 návštevníkov a v roku 2017 až 3 064.

V auguste 2017 vedie štatistiky návštevnosti 28. august, teda pondelok pred štátnym sviatkom. Najvyťaženejšou hodinou bola 14ta, kedy cyklomostom prešlo smerom do Rakúska 301 chodcov a do Devínskej Novej Vsi 666. Najviac cyklistov sa na moste Chucka Norrisa stretlo o 9:00, kedy ich po dvoch kolesách prešlo po moste 107. Zaujímavosťou bolo, že už o tretej hodine ráno prešiel cyklomostom jeden cyklista smerom do Rakúska a pred polnocou prešli cez cyklomost dvaja cyklisti takisto smerom do Rakúska. V štátny sviatok Výročia SNP sa na Cyklomoste slobody stretlo najviac chodcov o 15tej hodine, kedy ich do Rakúska prešlo 131 a tí sa stretli s 73 chodcami, ktorí sa práve z Rakúska vracali.

Výstavba cyklomosta sa začala v septembri 2011, postavilo ho konzorcium Ingsteel a Doprastav. Most stojí v historickej trase a slúži cyklistom, peším turistom a záchrannej službe. Cyklomost je dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás. Projekt cyklomosta bol spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.