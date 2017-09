BSK: Dúbravskí seniori víťazom Župnej olympiády

BRATISLAVA 25. septembra 2017 (WBN/PR) – Seniori z celého kraja, ale aj zo spriateleného maďarského regiónu sa cez víkend stretli v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA na Patrónke v Bratislave. Dôvodom bol už siedmy ročník obľúbenej Župnej olympiády seniorov 2017, ktorej sa zúčastnilo 12 seniorských tímov. Organizátorom bol už tradične Bratislavský samosprávny kraj.

„Bratislavská župa to robí každoročne, nakoľko máme aktívnych seniorov, ktorých šport baví, prídu na iné myšlienky, socializujú sa, vymieňajú si informácie a strávia spoločne veľmi príjemné chvíle. Aj tento rok na nich čakalo sedem disciplín ako štafetová chôdza, hod šípkami na terč, hod loptičkou na cieľ, florbalová streľba, chôdza s loptičkou na lyžičke cez prekážky, hlavolam ako aj v znalostiach z prvej pomoci. Atmosféra bola výborná, seniori si užili aj tancovačku či ľudové pesničky od seniorskej kapely Radovanka z DSSaZpS Rača,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Tento rok o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja súťažilo 12 seniorských tímov z celého kraja a to z klubov pre seniorov, zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb a na olympiáde nechýbalo ani družstvo zo spriateleného regiónu z Maďarska, z okolia Mosonmagyaróváru, ktorý práve v minulom roku vyhralo hlavnú cenu – putovný pohár.

Počas Župnej olympiády seniorov 2017 vypomáhalo aj 26 dobrovoľníkov – študentov zo Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici, zo Strednej zdravotníckej školy na Strečianskej ulici v Bratislave a 6 dobrovoľníkov seniorov z Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava. Súťažiaci, ale aj hostia si mohli medzi jednotlivými disciplínami dať zmerať glykémiu a dať si vyčistiť okuliare študentami zo Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici.

Víťazom Župnej olympiády seniorov 2017 sa stalo družstvo z MČ Bratislava Dúbravka, avšak ocenený bol každý účastník olympiády. Najchutnejší župný koláčik vlastnoručne napiekli a zároveň priniesli na olympiádu ako „štartovné“ seniori z priateľskej organizácie z Maďarska a vyhrali tak tradičnú súťaž o „Najlepší župný koláčik“. Najkrajší župný koláč bol zase vyrobený seniorkami z Domova seniorov v Lamači.

„Bratislavský samosprávny kraj venuje dlhodobo zvýšenú pozornosť starostlivosti o seniorov. Veľmi ma teší, že čím ďalej tým viac sa nám darí vytvárať na to, aby prežili aktívnu starobu, o tom svedčí aj podujatie Župná olympiáda seniorov, ktorá sa koná už po siedmy raz aj so zahraničnou účasťou. Aj v nasledujúcom období sa budeme snažiť, aby sme podmienky naďalej vylepšovali a tým pádom by sme seniorom v tejto oblasti naďalej pomáhali,“ uzavrela podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.