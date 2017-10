BSK: Kaštieľ v Malinove bude mať opravenú strechu

Bratislava, 25.10.2017 ( WBN/PR ) – Bratislavský samosprávny kraj dokončuje opravu strechy na národnej kultúrnej pamiatke Kaštieľ Malinovo. Oprava zahŕňa rekonštrukciu krovu, výmenu strešnej krytiny a nové klampiarske prvky južného krídla kaštieľa s celkovými nákladmi viac ako 250 tisíc eur.

„Kaštieľ v Malinove patrí jednoznačne medzi dominanty obce, má bohatú históriu, je obklopený starobylým parkom, preto župa postupne pracuje na jeho obnove a rekonštrukcii. Rekonštrukcia strechy je o to náročnejšia, že musia byť dodržané stavebné postupy, ktoré boli konzultované aj s pamiatkarmi. Rovnako na pokyn pamiatkarov musí byť strešná krytina v podobe pálených keramických škridiel. V budúcom roku by sme sa chceli pustiť do revitalizácie anglického parku, ktorý kaštieľ obklopuje,“ objasnil bratislavský župan Pavol Frešo.

Oprava strechy, teda krovu a výmena krytiny, sa na Národnej kultúrnej pamiatke Kaštieli v Malinove začala v júni 2017 a zahŕňala všetky práce súvisiace s touto investičnou činnosťou ako montáž a demontáž lešenia, odborné odstránenie konárov stromov zasahujúcich fasádu a strechu objektu, vyčistenie, odvoz a uskladnenie haluziny, vyčistenie povalových priestorov, tesárske konštrukcie, klampiarske konštrukcie z medeného plechu, položenie keramickej krytiny, teda škridiel, ochranné nátery krovu, demontáž bleskozvodových rozvodov na streche. S kladením škridiel sa začne začiatkom novembra a oprava by mala byť ukončená v polovici mesiaca november. Celkové rozpočtové náklady sú 262 908.72,- eur s DPH.

Počas rekonštrukčných prác bolo nutné spolupracovať s dozorujúcim statikom kvôli statike drevených konštrukcii a výskumným pracovníkom v oblasti organického posúdenia stavu drevených konštrukcii krovu. Bratislavský samosprávny kraj plne rešpektoval opodstatnené požiadavky statika po odkrytí zakrytých častí krovu na ich prípadnú úpravu, alebo výmenu. Všetky použité materiály boli vopred odsúhlasené stavebným dozorom, pracovníkom Krajského pamiatkového úradu a dozorujúcim statikom.

Kaštieľ v Malinove je postavený na základoch stredovekého vodného hradu. Zvyšky vodnej priekopy sú viditeľné dodnes. Kaštieľ obklopuje pamiatkovo chránený anglický krajinný park, ktorého vznik sa datuje na začiatok 18. storočia. Dominujú v ňom mohutné platany, duby, agáty a ďalšie vzácne staré dreviny. V súčasnosti má rozlohu 13,179 hektárov a nachádza sa tam viac ako 200 druhov domácich a cudzokrajných drevín. Park je pre verejnosť otvorený od 8.00 do 21.00 v letnom období a od 10.00 do 19.00 v zimnom období. Koncom marca 2017 boli na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predstavené návrhy študentov Stavebnej fakulty STU, ktorých témou bola obnova a využitie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa a parku v Malinove. Práce vznikli v rámci spolupráce Odboru cestovného ruchu a kultúry Bratislavského samosprávneho kraja s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Cieľom spolupráce bolo v rámci predmetu ateliérovej tvorby navrhnúť možnosti nového funkčného využitia kaštieľa a parku v Malinove a tomu zodpovedajúci spôsob ich obnovy. Výstava predstavila rozličné prístupy k otázke obnovy kaštieľa v Malinove. Prioritou návrhov je rešpektovanie minulosti budovy a zároveň akceptovanie súčasných požiadaviek na obnovu pamiatkových objektov.