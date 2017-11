BSK: Odborníci o rozvoji vidieka

BRATISLAVA 23. novembra 2017 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj zorganizovali už v poradí tretiu Konferenciu rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017. Podujatie bolo určené najmä pre prijímateľov z oblasti vidieka a konalo sa dnes v hoteli na Seneckých jazerách v Senci.

„Je to tretie podujatie, ktorým sa snažíme odprezentovať aj náš dotačný mechanizmus, ktorý je určený prijímateľom z verejnej aj zo súkromnej sféry. Predovšetkým pre samostatne hospodáriacich roľníkov z oblasti vinohradníctva a vinárstva, ale aj lokálnych produktov a, samozrejme, pre obce, ktoré spĺňajú charakter rozvoja vidieka. Snažíme sa ukázať žiadateľom dobré aj zlé príklady praxe, aby svoje projekty vedeli čo najlepšie napísať a boli tak úspešní. Podujatie nie je obmedzené len na náš dotačný mechanizmus, ale predstavuje aj ďalšie možné finančné zdroje, ktoré vedia prísť do územia pre podporu rozvoja vidieka. Napríklad to môže byť veľký Program rozvoja vidieka, ale aj ďalšie operačné programy určené pre podporu miest a obcí v regióne, či sú to cezhraničné programy, slovensko- rakúsky, slovensko-maďarský, ale aj Integrovaný regionálny operačný program,“ povedala Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Regionálny koordinátor za Regionálnu anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj predstavil a odprezentoval účastníkom konferencie jej hlavné činnosti a zároveň aj aktivity. O aktuálnej situácii ohľadom udelenia štatútov vybraným miestnym akčným skupinám a implementácii PRV v území informoval zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Príklad dobrej praxe vidieckeho turizmu – obec Modrá v Českej republike priblížil jej starosta Miroslav Kovařík. Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja zase hovorili o aktuálnych informáciách ako aj plánoch do budúcnosti ohľadom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na rok 2018. Na programe bol aj aktuálny stav žiadostí v prioritnej osi 1. Integrovaného regionálneho programu, ale aj najnovšie informácie z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Slovenská republika – Rakúsko.

V rámci podujatia boli vyhradené dve hodiny aj na konzultáciu ohľadom podávania žiadostí o finančnú podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na rok 2018. Na záver bola pre účastníkov konferencie počas neformálnej diskusie pripravená ochutnávka regionálnych špecialít.