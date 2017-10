BSK: Župa sa dohodla s obyvateľmi Špitálskej, trať môže byť hotová 15. novembra

Bratislava, 10.10.2017 ( WBN/PR ) – Nová električková trať na Špitálskej ulici môže byť hotová v polovici novembra. Župan Pavol Frešo sa totiž dohodol s obyvateľmi domu, ktorí nesúhlasili s výstavbou novej zastávky pred ich domom. Výstavba zastávky sa odkladá a už by nemalo nič prekážať v rekonštrukcii samotnej trate.

„Na stole máme veľmi slušnú dohodu, ktorá spočíva v tom, že my zodpovedáme za koľajnice, aj to je dôvod prečo sme sa pustili do sprostredkovania dohôd. Máme záujem, aby električková doprava v Bratislave bola obnovená. Preto sme sa dohodli aj s Dopravným podnikom a ďalšími aktérmi, že v žiadnom prípade na tom mieste zastávka viedenského typu nebude. To je prvá vec. Druhá vec je, že ideme napísať list Magistrátu, že si berieme naspäť kompetenciu rozhodovať o zastávkach. Lebo o všetkých zastávkach v meste sme rozhodovali, okrem tejto a Radlinského, my. A samozrejme pokiaľ rozhodujeme kdekoľvek o zastávke, tak nemôžeme ignorovať, keď je niekde výjazd z vnútrobloku. Tretia vec je, že Dopravný podnik začal ohláškou dávať do poriadku trať a jeho dôvody sú inžinierske. Na zimu, keď necháte otvorenú trať v takejto podobe riskujete, že zatečie do okolitých domov a budú nevratné škody. Naviac tam ešte boli problémy s preťažením elektrickej siete,“ vysvetlil Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Župe záleží na tom, aby sa čas rekonštrukcie električkových koľají zbytočne nepredlžoval, aby električková trať bola zrekonštruovaná čo najskôr, bola k dispozícii všetkým občanom, a aby skvalitnila život a dopravu v Bratislave. Práve preto sa po dohode zainteresovaných rozhodlo, že zastávka sa v súčasnosti stavať nebude. O jej umiestnení sa rozhodne neskôr. Tým sa uvoľnila cesta na rekonštrukciu trate, s ktorou všetci súhlasia. Práce na stavenisku by sa mali skončiť do 15. novembra.

“Minulý týždeň vo štvrtok sme mali sedenie so stavebníkom, kde sme ho požiadali o dodanie energetického presného prepočtu, čo sa týka napájania a ďalej odborného posudku o tom, či hrozí zatopenie alebo teda podmáčanie okolitých stavebných konštrukcií. Máme to sľúbené do konca týždňa. Následne vydáme písomné stanovisko, ktorým bude dodávateľ v zmysle zákona krytý jeho postup prác,“ doplnil Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy BSK.

Bratislavský samosprávny kraj oznámil v piatok 6. októbra 2017 začatie nového stavebného konania na rekonštrukciu líniovej stavby „Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici“, ktoré na základe prepracovanej projektovej dokumentácie, nezahŕňa novú zastávku Mariánska smer centrum, ale rieši len električkovú trať a rekonštrukciu existujúcej zastávky Mariánska smer Americké námestie . Oznámenie bolo zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli BSK 6. októbra 2017 ako aj na úradnej elektronickej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja 6. októbra 2017. Aktuálne plynie lehota 15 dní na doručenie verejnej vyhlášky plus 7 dní na uplatnenie námietok.