Bublinkami pokrstili ihrisko v Handlovej

Handlová, 2.6.2017 ( WBN(PR ) – V Handlovej pribudlo na verejnom priestranstve deťom ku ich dňu nové ihrisko. Vzniklo vďaka spolupráci mesta Handlová a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.. Otváralo sa bublinkami.

Handlovskí škôlkari pokrstili bublinkami nové detské ihrisko na Morovnianskom sídlisku v Handlovej. Ihrisko bolo slávnostne odovzdané do užívania pri príležitosti Medzinárodného dňa detí primátorom mesta Rudolfom Podobom v piatok 2. júna 2017 priamo na ihrisku.

Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba je vďačný, že Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s sa rozhodla investovať 10 tis. Eur do ihriska v Handlovej: „Dlhodobo sa v Handlovej snažíme o to, aby deti trávili svoj voľný čas zmysluplne. Neviem si predstaviť lepšiu aktivitu pre deti ako keď sa spolu hrajú na ihriskách. V minulosti Handlovčania postavili svojpomocne desiatky ihrísk, ktoré dnes už nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť a bohužiaľ zaniknú. Napočítali sme ich viac ako 80 na území mesta. Postupne budujeme nové, rekonštruujeme tie, ktoré sa dajú zachrániť. Toto doplní paletu ihrísk na našom najväčšom sídlisku.“

Ako povedal generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Peter Martinka: „Detské ihrisko v Handlovej je jedno zo štyroch ihrísk, ktoré postupne odovzdáme aj v ďalších slovenských mestách. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne si uvedomujeme našu zodpovednosť voči regiónom, našim zákazníkom a tiež voči životnému prostrediu a v spolupráci s vedením miest a obcí pomáhame, tam kde je to potrebné.“

Ihrisko je určené pre deti do 14 rokov a obsahuje 6 hracích prvkov, lavičky a informačnú tabuľu s témou „Biodiverzita v meste“. Keďže je v blízkosti materskej školy na Morovnianskom sídlisku poteší určite okrem detí z blízkeho sídliska aj škôlkárov a pani učiteľky. V súčasnej dobe je podpora aktívneho trávenia voľného času tých najmenších veľmi dôležitá a práve budovanie bezpečných detských ihrísk dostupných pre rodiny s malými deťmi k tomu výrazne prispeje.

Atmosféru otvárania ihriska doplnili tí, pre ktorých je ihrisko určené. Bublinky vypustili deti z troch materských škôlok v meste, prváci zo Základnej školy Morovnianska cesta a slávnostnému odhaľovanou tabule prispeli výtvarníci zo Základnej umeleckej školy z Handlovej, ktorí priamo na ihrisku ukázali svoju šikovnosť a namaľovali na plátno niečo zo svojho umenia.

Slavomíra Vogelová, StVPS