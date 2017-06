Budaj: Treba sa dožadovať zrušenia korupcie, podobne ako zrušenia Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Hlavným odkazom zrušenia Mečiarových amnestií podľa poslanca NR SR Jána Budaja (OĽaNO) je – dožadujte sa zrušenia korupcie. “Tlačte na to krok za krokom. Napriek tomu, že Robert Fico je pri moci. Máme takú istú možnosť tlačiť korupciu preč ako amnestie. 5. júna je ďalšia kapitola – spontánna akcia detí. Vyzývam, aby pokračovali aj na jeseň. Demonštrácie proti korupcii sú potrebné,“ vyhlásil v štvrtok Budaj na tlačovej besede.

Podľa Budaja 20 rokov chránili amnestie komunistické strany ako Komunistická strana Slovenska, Strana demokratickej ľavice, Združenie robotníkov Slovenska, Strana občianskeho porozumenia a teraz Smer-SD, a tiež nacionalistické strany, ktorou bola SNS. „20 rokov sa odkladala spravodlivosť. Mnohí svedkovia zomreli. 20 rokov strany, ktoré nesú vinu za 90. roky, sú ich pohrobkami. Tvrdili, že sa amnestie nemôžu zrušiť,“ zdôraznil Budaj s tým, že po dlhých rokoch vyhrali demokratické sily.

„Vyhrali len pre vytrvalosť. Nie preto, že by boli silnejší alebo mali všetko v rukách ako pohrobkovia. Vyhrali vďaka vytrvalosti a verejnosti,“ konštatoval.

Matka Remiáša je šťastná, že sa skončila táto etapa

Matka zavraždeného Róberta Remiáša Anna je šťastná, že sa konečne skončila etapa Mečiarových samoamnestií. Bývalý policajt Róbert Remiáš pôsobil ako spojka svedka v kauze únosu Michala Kováča mladšieho Oskara Fegyveresa, keď sa ten ukrýval v zahraničí. Remiáš zahynul v apríli 1996 po tom, čo v jeho aute vybuchla nastražená výbušnina.

„Verím, že ľudia už boli unavení zo mňa a z mena Remiáš,“ povedala. Je šťastná, že sa prelomil priechod spravodlivosti. „Som vďačná každému, kto sa podieľal na zrušení, poslancom a zvlášť každému sudcovi ústavného súdu. Chcem veriť, že každý sudca, ktorý bude teraz rozhodovať, je slušný človek a záleží mu, aby spravodlivosť zvíťazila a mohli prežiť život s čistým svedomím. Kúpiť si sudcu nie je problém. Obvinení na to majú,“ povedala.

Koalícia podľa Remiášovej vymýšľala všelijaký spôsob, aby neprešlo zrušenie amnestií, ale nevyšlo im to. „Nevyšlo im ani to, že súd to nechá na sebe. Boli donútení urobiť túto zmenu na tlak verejnosti. Koalícia urobila maximum, aby amnestie neprešli, ale im to nevyšlo,“ vyhlásila.

Remiášová bola v stredu na mieste vraždy syna

Remiášová bola v stredu na mieste vraždy jej syna, aby mohla byť v duchu s ním. Jediná možnosť, ako by sa jej mohol expremiér Vladimír Mečiar ospravedlniť je, nech jej vráti syna. „Môj syn nezomrel. Bol upálený zaživa. Takto nie sú trestaní ani vojnoví zločinci,“ vyhlásila. Zároveň dodala, že s predsedom strany Most-Híd Bélom Bugárom by na tlačovú besedu nešla, aj keby ju volal, lebo sklamal svojich voličov. Bugár v stredu povedal, že on ju na tlačovú besedu ťahať nebude.

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu na neverejnom rokovaní rozhodlo, že NR SR prijatím ústavného zákona o zrušení Mečiarových amnestií neporušila Ústavu SR. Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa ÚS Martina Ferencová, plénum rozhodlo, že Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky a rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii, ako aj rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.