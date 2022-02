Bude sa história opakovať? Britský minister prirovnáva aktuálnu situáciu k časom pred Mníchovskou dohodou

Britský minister obrany Ben Wallace prirovnal diplomatické snahy o riešenie ukrajinskej krízy k diplomacii, ktorá viedla k podpísaniu Mníchovskej dohody pred začiatkom druhej svetovej vojny.

V rozhovore pre noviny Sunday Times, na ktorý sa odvoláva spravodajský portál BBC, upozornil, že je veľmi pravdepodobné, že Rusko napadne Ukrajinu napriek pretrvávajúcemu diplomatickému úsiliu a môže sa tak stať kedykoľvek.

„Môže sa stať, že (Vladimir Putin) len odvolá svoje tanky a všetci pôjdeme domov, ale od niektorých na Západe ide závan Mníchova,“ povedal Wallace.

Riziko existuje aj napriek rokovaniam

Minister pre Severné Írsko Brandon Lewis neskôr v rozhovore pre program BBC Sunday Morning vysvetlil, že jeho kolega vyjadril obavy, že Rusko, ktoré nazhromaždilo pri Ukrajine viac ako 100-tisíc vojakov, pokračuje v presune vojakov počas rokovaní.

„Ak sa pozriete na to obdobie, bolo tam veľa diplomatickej angažovanosti, v tom čase tam bol optimizmus, že môže existovať diplomatická cesta. Napokon vyšlo najavo, že to tak nebolo. Ukázalo sa, že to v tom čase nebolo zámerom ani cieľom Adolfa Hitlera,“ skonštatoval Lewis.

Tiež poznamenal, že fakt, že Rusko ešte nepodniklo inváziu, môže naznačovať, že rokovania fungujú, no zároveň varoval, že stále existuje riziko, že prezident Vladimir Putin sa nemusí angažovať úprimne.

Na urážanie partnerov nie je čas

Ukrajinský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Vadym Prystajko na vyjadrenia britských ministrov reagoval s tým, že prirovnanie diplomatického úsilia s Ruskom k politike appeasementu je neprospešné.

„Nie je najlepší čas, aby sme urážali našich partnerov vo svete a pripomínali im tento čin, ktorý v skutočnosti nepriniesol mier, ale naopak priniesol vojnu,“ vyjadril sa pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4.