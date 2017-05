Budú dražiť 26-karátový diamantový prsteň, ktorý majiteľka kúpila za desať libier

reklama:

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – V londýnskej pobočke aukčného domu Sotheby’s budú dražiť 26-karátový diamantový prsteň, ktorý si jeho majiteľka kúpila na blšom trhu za desať libier. Podľa odborníkov by sa šperk s drahým kameňom v tvare vankúšika, ktorý vybrúsili v 19. storočí, mohol predať za 350-tisíc libier (v prepočte približne 407-tisíc eur).

Prsteň ponúknu v aukcii Fine Jewels, ktorá sa uskutoční 7. júna. Majiteľka prsteňa, ktorá si neželala byť menovaná, si ho kúpila približne pred 30 rokmi na trhu v mestečku Isleworth. Pretože sa drahý kameň neleskol tak, ako moderne vybrúsené diamanty, myslela si, že je falošný a nosila ho každý deň.

“Majiteľka ho nosila, keď chodila nakupovať. Nosila ho každý deň. Je to dobre vyzerajúci prsteň. Nikto netušil akú má hodnotu,” vyjadrila sa Jessica Wyndham zo spomínaného aukčného domu. Podľa nej si žena mohla diamant pomýliť s falošným kameňom preto, lebo v čase jeho brúsenia sa viac dával dôraz na hmotnosť ako na lesk.

“Pri staršom štýle brúsenia a starodávnom tvare vankúšika sa svetlo neodráža tak, ako pri moderných vybrúsených kameňoch. Brusiči skôr pracovali s prirodzeným tvarom kryštálu, aby zachovali čo najviac z jeho hmotnosti, než aby ho urobili čo najviac žiarivým,” vysvetlila.

Majiteľka šperku ho odniesla do Sotheby’s po tom, ako jej to poradil klenotník, ktorý si myslel, že môže byť cenný. Odborníci z aukčného domu ho následne prezreli a dali otestovať jeho pravosť v Americkom gemologickom inštitúte. “Viacerí z nás ani len nezačali snívať o tom, že by vlastnili taký veľký diamant,” dodala Wyndham na margo prsteňa.

Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com a www.sothebys.com.