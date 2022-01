Budúcnosť práce je hybridná. Mars predstavuje nový prístup k životu v kancelárii

Pandémia Covid-19 zmenila prístup celého sveta k práci z domu. Slovensko nie je výnimkou. Podľa vlaňajšieho prieskumu spoločnosti Profesia realizovanom s iniciatívou Open HR fórum malo skúsenosti s prácou z domu počas pandémie až 54 percent Slovákov. 28 percent respondentov pracovalo z domu úplne a 26 percent čiastočne. Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že až 54 percent respondentov preferuje po pandémii hybridný spôsob práce – spojenie práce z domu s návštevou pracoviska. Na požiadavky svojich pracovníkov začína reagovať aj čoraz viac firiem. Napríklad spoločnosť Mars v posledných dvoch rokoch intenzívne vyhodnocovala potreby svojich zamestnancov, aby preddefinovala pravidlá a profesionálne návyky na základe skúseností. Spoločnosť vyšpecifikovala hlavné body, ako by mal spoločný pracovný priestor v ,,novom normále” vyzerať, a oznámila novú pracovnú metódu, pomenovanú Budúcnosť práce. Táto metóda sa zameriava na individuálne potreby všetkých svojich spolupracovníkov s cieľom čo najlepšie podporiť ich výkon a pohodlie.

Spoločnosť Mars išla už dlho pred pandémiou príkladom v poskytovaní flexibilných pracovných príležitostí pre svojich spolupracovníkov (ako Mars označuje svojich zamestnancov) – flexibilita pracovného času, priestor podnecujúci spoluprácu alebo priateľský prístup k domácim miláčikom v kancelárii, je len pár príkladov tejto myšlienky. Nová iniciatíva Mars, nazvaná Budúcnosť práce ponúka ešte väčšiu slobodu v tom, kde, kedy a ako spolupracovníci spoločnosti Mars vykonávajú svoje pracovné povinnosti. Flexibilný prístup bol navrhnutý na základe rozloženia 50:50, z čoho polovicu pracovnej doby trávia zamestnanci v kancelárii, ktorá taktiež prešla novou definíciou.

Viac času na rodinu, vrátane domácich maznáčikov

Zatiaľ čo nové hybridné spôsoby práce ponúkajú pracujúcim rodičom väčšiu flexibilitu pri trávení času so svojimi deťmi, pri navrhovaní budúcnosti práce v Mars boli braní do úvahy aj domáci miláčikovia. Stále viac spolupracovníkov spoločnosti Mars sa tiež stáva majiteľmi domácich miláčikov a nové spôsoby práce reflektujú taktiež ich potreby. Vďaka Mars iniciatíve Better world for pets, boli ich pet-friendly kancelárie vždy jadrom všetkých pracovísk. Nové spôsoby práce ale ponúkajú možnosti aj pre tých, ktorí by radi trávili viac času so svojimi miláčikmi doma. Majitelia domácich miláčikov sú tiež podporovaní v tom, ako sa najlepšie pripraviť na situáciu, keď sa k nim ich maznáčikovia v kancelárii pripoja.

Foto: Mars

Udržateľnejšie metódy stretávania

Ďalšia dôležitá oblasť stratégie Budúcnosť práce sa zameriava na zmeny v prístupe k stretávaniu a cestovaniu. Aby sa znížil počet a dĺžka trvania stretnutí, a aby bola stále zachovaná bezpečnosť zamestnancov, musia spolupracovníci Mars cestovať a organizovať stretnutia iba pre špecifické účely a sú vyzvaní využívať na to hneď niekoľko online nástrojov. Zavedenie tohto nového modelu práce tiež zníži pracovné cesty po celom svete, a to minimálne o polovicu v porovnaní s úrovňou pred pandémiou. Ďalší benefit práce na diaľku je napríklad pozitívny vplyv na životné prostredie tým, že sa znižuje ekologická stopa zamestnancov, ktorí denne cestujú do kancelárií. To všetko dokopy zvyšuje efektivitu práce v rovnováhe so zdravím, duševnou pohodou a implementáciou plánu udržateľnosti spoločnosti Mars.

Kancelárske priestory na spoluprácu a inšpiráciu

Spoločne so zmenou systému práce na model 50:50 (kancelária verzus práca z domu) sa zmení aj samotná funkcia kancelárie. Stále je neoddeliteľnou súčasťou pracovného života, ale teraz viac ako kedykoľvek predtým, je aj miestom na budovanie vzťahov, vytváranie nových nápadov a posilňovanie firemnej kultúry.

Zamerať sa na individuálne potreby

Nový koncept je založený na spätnej väzbe poskytovanej spolupracovníkmi po celom svete, umožní zamestnancom spoločnosti Mars vykonávať svoje pracovné povinnosti v prostredí, ktoré najlepšie vyhovuje ich aktivite. Pokiaľ zamestnanec k svojej práci potrebuje ticho, aby sa mohol sústrediť alebo má v daný deň viac virtuálnych schôdzok, môže pracovať z domu alebo na inom mieste, ktoré mu poskytne optimálne podmienky.

„Pandémia COVID-19 spôsobila zatiaľ najväčšie narušenie spôsobu práce v modernej histórii. Vieme, že nie je možné sa len tak vrátiť k tomu ´ako to bolo predtým´. Mnohým z nás chýbala osobná spolupráca – spolutvorenie, spontánnosť a spojenie, ku ktorému dochádza, keď sa stretneme. Zistili sme ale, že z práce na diaľku, kratších stretnutí a menej cestovania môžeme tiež ťažiť. Naša nová stratégia Budúcnosť práce umožňuje našim spolupracovníkom vyvážiť sústredenú prácu (doma/na diaľku) a spoločnú prácu (v kancelárii). Tešíme sa, že akonáhle to okolnosti dovolia, privedieme túto stratégiu do života, a to vo všetkých našich 4 lokalitách v strednej Európe: v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku,” hovorí Daria Maslovskaya, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Mars pre strednú Európu.

