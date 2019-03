Bulhar odvliekol ženu do hotela na Donovaloch a znásilnil ju, na recepcii nechala zúfalý odkaz

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 18. marca (WebNoviny.sk) – Až desať rokov môže stráviť za mrežami 33-ročný Bulhar, ktorý odvliekol mladú ženu do hotela a znásilnil ju. Dráma sa odohrala ešte v piatok.

Bulhar ženu vylákal na stretnutie do banskobystrického nákupného centra. Vzal jej kľúče od auta a prinútil ju nasadnúť do jeho vozidla. Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, odviezol ju a vozili sa po Zvolene, počas toho ju bil a zobral jej mobil.

Večer sa s ňou vrátil do nákupného centra, zamkol ju v aute a to jej preparkoval. Následne ju odviezol do hotela na Donovaloch a na izbe ju znásilnil. Počas registrácie sa však žene podarilo nechať na pulte lístok so zúfalou prosbou o pomoc.

Privolaní policajti muža vylákali z hotela pod zámienkou zlého parkovania. Bulhara, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, vyšetrovateľ obvinil zo zločinu znásilnenia, zločinu lúpeže, prečinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Po rozhodnutí súdu skončil vo vyšetrovacej väzbe.