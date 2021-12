Bytové domy so zastaranými meračmi môžu mať problémy s odpočtami

Koncoročné odpočty tepla a vody sa blížia a domácnosti, ktoré ešte neprešli na novšie technológie merania, budú na prelome roka opäť vystavené termínom a návštevám odpočtovej služby. Týka sa to hlavne bytových domov, ktoré sú vybavené zastaranými meračmi bez možnosti diaľkového odpočtu.

Minuloročné odpočty so vstupom do bytu boli veľkou výzvou nielen pre vlastníkov bytov, ale aj pre správcov budov a poskytovateľov služieb merania a rozpočítavania nákladov na energie. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa dá tušiť, že tohtoročné odpočty iné nebudú. Spoločnosť ista, ktorá dodáva meracie prístroje a rozpočítava náklady na teplo a vodu pre vyše 200 000 domácností, odhaduje, že až 15 – 20 % bytových domov meria spotrebu tepla prístrojmi, ktoré sú technologicky zastarané a vyžadujú vstup odpočtovej služby do bytu.

Merače je rozumnejšie vymeniť, i keď fungujú

Presvedčiť vlastníkov bytových domov na modernizáciu merania nie je jednoduché. Zastarané odparovacie pomerové rozdeľovače tepla sú pritom menej presné, vyžadujú vstup odpočtovej služby do bytov a náklady na odpočet sú vyššie. Spoľahnúť sa nedá ani na elektronické prístroje, ktoré už roky presluhujú svoju životnosť a môžu kedykoľvek vypovedať svoju funkčnosť. Náklady na vykurovanie tak nebude možné rozdeliť na základe nameranej spotreby a práve chýbajúci odpočet býva aj častým dôvodom navyšovania nákladov na teplo a neoprávnených reklamácií zo strany vlastníkov bytov. Dodávatelia služieb rozpočítania nákladov na teplo preto odporúčajú dodržiavať výrobcom uvádzanú životnosť a pomerové rozdeľovače tepla vymeniť i napriek tomu, že sú funkčné.

Foto: ista Slovakia

Slováci volia diaľkové odpočty zbernicami dát

V súčasnosti sa potvrdila výhodnosť diaľkových odpočtov prostredníctvom zberníc dát, ktoré údaje z meracích prístrojov odčítajú priebežne a úplne automaticky. Vlastníci sa už nemusia prispôsobovať termínom odpočtov a sprístupňovať svoje byty cudzím osobám. Naviac majú možnosť využívať ďalšie služby, ktoré im pomáhajú lepšie hospodáriť s energiami. Zbernice dokážu denné údaje o spotrebe nielen diaľkovo odčítať, ale aj zobrazovať online – prostredníctvom internetu. Digitalizácia merania a rozpočítania nákladov na energie významne zjednodušuje aj následné spracovanie údajov o spotrebe.

„Diaľkový odpočet využíva až 90 % našich zákazníkov. 65 % z nich postupne prešlo na diaľkový odpočet zbernicami dát, ktorými na Slovensku odčítame viac ako 400 000 meracích prístrojov. Oproti diaľkovým odpočtom pochôdzkou (tzv. Walk by) je odpočet spoľahlivejší a lacnejší, pretože nie je potrebný výjazd technika k bytovému domu a funkčnosť merania je priebežne monitorovaná. Veľkým benefitom pre vlastníkov a správcov budov je aj prístup k informáciám o spotrebe častejšie ako raz ročne,“ hovorí Peter Jančula zo spoločnosti ista.

O tom, že diaľkové meranie pomáha šetriť energiu, čas aj náklady sa presvedčili už milióny užívateľov po celom svete. Ukazuje sa, že aj slovenské domácnosti chcú bývať kvalitnejšie a s prehľadom.

