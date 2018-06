Bývalý kouč „belasých“ Říha povedie českú hokejovú reprezentáciu

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Českú hokejovú reprezentáciu povedie Miloš Říha, ktorý na Slovensku v minulosti trénoval Slovan Bratislava.

Na pozícii hlavného kouča tímu ČR strieda Josefa Jandača, ten mieri do ruskej KHL do klubu Metallurg Magnitogorsk.

Zábranský a Straka ponuku odmietli

České médiá už skôr avizovali, že Jandača by mohli nahradiť Libor Zábranský či Martin Straka. Obaja však ponúknutú funkciu odmietli. Hovorilo sa aj o Filipovi Pešánovi či Václavovi Varaďovi.

Zaujímavosťou je, že v máji 2019 sa Miloš Říha vráti do známeho prostredia, keďže Česko odohrá zápasy základnej skupiny MS 2019 v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

„Viesť reprezentáciu je najväčšia česť. Je to vrchol, aký môže tréner dosiahnuť. Zároveň je to veľká zodpovednosť, ale aj práve preto sa to robí. Všetky ponuky, ktoré som dostal, idú v tomto prípade bokom,“ hovorí Miloš Říha pre hokej.cz.

Nedvěd na poste manažéra strieda Fischera

Generálnym manažérom českej reprezentácie bude Petr Nedvěd, ktorý v minulosti odohral v NHL 1053 zápasov, na svojom konte má striebro zo ZOH 1994 vo farbách Kanady a bronz z MS 2012 v tíme Česka. Na tomto poste nahradil Jiřího Fischera.

Päťdesiatdeväťročný Říha viedol v posledných troch sezónach Slovan Bratislava v KHL, v októbri 2017 ho nahradil Bielorus Eduard Zankovec. So Slovanom v minulosti získal aj dva národné tituly.

V ročníku 2010/2011 ho vyhlásili za najlepšieho trénera KHL, keď s Atlantom Mytišči postúpil do finále o Gagarinov pohár. V KHL viedol aj Petrohrad a Omsk.