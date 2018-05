Bývalý prezident Gambie bol posadnutý čarodejnicami, mnohé ženy na to doplatili životom

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Bývalý prezident Gambie Yahya Jammeh, ktorý je od minulého roka v exile v Rovníkovej Guinei, sa dlhé roky intenzívne venoval pátraniu po čarodejníčkach.

Potvrdila to už aj nová gambijská vláda, tá dokonca zriadila komisiu, ktorá má zdokumentovať, koľkým ľuďom bezpečnostné sily lojálne Jammehovi pri pátraní po údajných čarodejníčkach ublížili a ponúknuť týmto obetiam exprezidentových praktík pomoc.

Exprezident ušiel do Rovníkovej Guiney

Reportéri amerického denníka The Washington Post boli v dvoch gambijských dedinách, kde malo najčastejšie dochádzať k zásahom proti údajným čarodejníčkam, no ich obyvatelia vravia, že nikto z vlády ich ešte v tejto veci nekontaktoval.

Podľa The Washington Post exprezident, ktorý ušiel do Rovníkovej Guiney po tom, čo v roku 2016 po 22 rokoch pri moci prehral v prezidentských voľbách, začal s honom na čarodejnice v roku 2009 a jeho jednotky v týchto akciách pokračovali zrejme až do konca jeho režimu. Za ten čas boli z „bosoráctva“ obvinené stovky ľudí.

Obete nútili piť halucinogénnu tekutinu

Vo väčšine prípadov tieto razie podľa rozprávania miestnych prebiehali rovnako – Jammehovi vojaci prinútili obeť, ktorú si vytipovali, vypiť neznámu halucinogénnu tekutinu a následne ju prinútili priznať sa k čarodejníckym praktikám. Súčasťou razií bolo aj bitie a týranie obetí. Všetky z nich nakoniec prepustili, no niektoré z nich po čase zomreli, čo si miestni dávajú do súvislosti so záhadnou tekutinou, ktorú ich prinútili vypiť.

Podľa The Washington Post nie je úplne jasné, čo gambijský exprezident týmito praktikami presne sledoval. Najpravdepodobnejšie znie vysvetlenie, ktoré hovorí o tom, že šlo z jeho strany o pomstu za smrť jeho otca, z ktorého usmrtenia obviňoval čarodejníčku.