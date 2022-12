Bývalý šéf FIFA Blatter kritizuje Infantina pre nadmernú komercionalizáciu futbalu, chce z citróna vyžmýkať viac a viac

Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter kritizuje plány nástupcu Gianniho Infantina na majstrovstvá sveta so 48 tímami a expanziu svetového šampionátu klubov.

V rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit, ktorý vyšiel v stredu, Blatter povedal, že „to, čo sa momentálne deje, je nadmerná komercionalizácia hry“.

Kluby nie sú vecou FIFA

„To sú pokusy vyžmýkať z citróna viac a viac, napríklad majstrovstvami sveta so 48 tímami alebo najnovšie majstrovstvami sveta klubov, ktoré treba vnímať ako priamu konkurenciu Ligy majstrov. FIFA tu zasahuje do niečoho, čo vlastne nie je jej vec, do klubového futbalu,“ poznamenal 86-ročný Blatter.

V roku 2026 sa bude „mundial“ konať v USA, Mexiku a Kanade za účasti 48 reprezentačných mužstiev. Šampionát v rozšírenom formáte pre Infantina znamená splnenie volebného sľubu, keďže sa v minulosti zasadzoval o väčší počet účastníkov z každého kontinentu na scéne MS.

Začiatkom decembra Infantino predstavil víziu majstrovstiev sveta klubov, na ktorých by od roku 2025 malo štartovať 32 klubov.

Infantino odmieta kontakt

Blatter v júni 2015 oznámil, že predčasne odstúpi z funkcie prezidenta FIFA v dôsledku rozsiahleho vyšetrovania korupcie.

Dlho popieral vinu a v stredajšom rozhovore povedal, že nikdy nezobral peniaze, ktoré nezarobil. „To je dôvod, prečo sa mi nikdy nedalo nič dokázať vo všetkých konaniach voči mne. A tak to aj zostane.“

Infantino vystriedal Blattera vo funkcii v roku 2016. Blatter pre Die Zeit povedal, že „nemá žiadny vzťah s Infantinom“ a že súčasný prezident sa správal neúctivo, pretože od svojho zvolenia s ním odmieta akýkoľvek kontakt. Blatter dodal, že s ním komunikuje iba prostredníctvom právnikov.

Neprešiel ani platový strop

Blatter tvrdil, že sa opakovane „snažil kontrolovať biznis“, napríklad pri pokuse obmedziť prestupy talentovaných juhoamerických alebo afrických hráčov do Európy. Nevyšiel ani pokus zaviesť platový strop pre hráčov.

Blatter povedal, že sa nepodarilo ochrániť futbal pred ekonomickým a politickým vplyvom. „Naozaj som sa vždy snažil slúžiť futbalu,“ povedal. „Ak som to tým poškodil, tak ma to mrzí.“