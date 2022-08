Aká je cena za závlahový systém svojpomocne?

Ak máte záhradu určite viete, aké nesmierne dôležité je zavlažovanie. Najmä počas leta rastliny po vode doslova prahnú. Svoju pozornosť si vyžiada trávnik, úžitkové či okrasné záhony. V nasledujúcom článku vám prezradíme, aký typ zavlažovacieho systému je ideálny pre jednotlivé plochy, koľko to všetko stojí a ako to viete zvládnuť aj svojpomocne.

Zavlažovací systém lacno aj svojpomocne

Tak ako sú jedinečné záhrady, tak by mal byť jedinečný aj zavlažovací systém, ktorý v záhrade využijete, resp. záhrade by mal „sadnúť“ na mieru. Majitelia menších predzáhradiek si pokojne vystačia len s krhlou. Pri väčších plochách treba aj polievať vo väčšom. Súčasný trh ponúka širokú paletu záhradných hadíc, čerpadiel, ale aj moderných, automaticky riadených, zavlažovacích systémov. Jazierko, potok či studňa sú pri polievaní neoceniteľnými pomocníkmi. V tomto prípade sa však nezaobídete bez záhradného čerpadla. Ak máte možnosť elektrického napájania, siahnite po elektrickom čerpadle. V opačnom prípade si budete musieť vystačiť s benzínovým. Na výber máte z niekoľkých možností – čerpadlá do vŕtaných studní, sudové, kalové, tlakové, ponorné aj povrchové. Náročnejší môžu siahnuť po automatoch alebo záhradných vodárňach. Pred výberom čerpadla si premyslite: frekvencia používania čerpadla, zdroj vody a jej kvalita, vzdialenosť, ktorú bude musieť voda prekonať, typ zelene, ktorá sa bude zavlažovať.

Pozrite si pomôcky na zavlažovanie v týchto e-shopoch:

Polievanie bez poriadnej záhradnej hadice si snáď nevieme ani predstaviť. Jej výberu venujte osobitnú pozornosť. Hadice rozlišuje dĺžka aj priemer. Najobľúbenejšia je polpalcová hadica. Kvalitnú hadicu spoznáte podľa toho, že sa neláme a dobre drží tvar. Pri nákupe sa zaujímajte aj o tieto vlastnosti: odolnosť voči slnečnému žiareniu, oderu, tvorbe rias a počet vrstiev hadice. Pre lepší pohyb po záhrade by ste si mali zaobstarať aj vozík s navíjacím systémom. Rôzne typy držiakov na hadice sa dajú zavesiť aj na stenu. V ponuke nájdete aj rozličné typy postrekovacích pištolí, ktoré vám zavlažovanie výrazne uľahčia.

zdroj: gettyimages.com

Pri polievaní trávnika určite oceníte zavlažovače, ktoré jednoducho pripevníte na záhradnú hadicu. Vďaka otočným dýzam polievajú zavlažovače rovnomerne a pokryjú celú plochu trávnika. Chystáte sa na dovolenku a obávate sa o svoje záhony? Ideálnym riešením budú pre vás zavlažovacie hodiny. V automaticky riadenom systéme presne nadstavíte dni a hodiny, počas ktorých chcete, aby sa zavlažovanie spustilo. Modernejšie systémy majú v sebe zabudovanú aj diagnostiku počasia a zavlažovanie prispôsobia aktuálnemu stavu.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: