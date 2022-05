Aká lampa sa hodí na nočný stolík?

Správne vybrané svetlo dokáže v spálni vytvoriť tú správnu atmosféru. Malo by podporovať relaxáciu a pokoj, no pri výbere by ste mali dbať aj na iné účely miestnosti. Máme pre vás zopár dobrých rád, ako si vybrať to najlepšie nočné svetlo do spálne.

Relaxačný aspekt spálne podporený svetlom

Do spálne, ktorá slúži výhradne na spánok, postačí aj jednoduché tlmené svetlo, ktoré dokáže vytvoriť príjemný pocit. Nič sa nestane, ak sa vyhnete aj hlavnému svietidlu na strope. Oveľa vhodnejšie je nepriame mäkké osvetlenie nad posteľou. Na orientáciu úplne postačí a môžete ho doplniť o stojace alebo nočné lampy. Máte v spálni šatník alebo pracovný stôl? Tlmené svetlo doplňte ďalšími svetlami, ktoré sa hodia či už k pracovnému stolu alebo do šatníkovej skrine. Tá si priam žiada jasné osvetlenie, na rozdiel od postele, kde sa hodí jemné šero. Rovnako aj pracovný stôl potrebuje lampu s ostrým svetlom. Aj nepriame centrálne svetlo dokáže vhodne osvetliť miestnosť, takže zabezpečí pohodlný a bezpečný pohyb. Lúče svetla sa odrazia od stien či stropu a nesvietia do očí. Do spálne rozhodne nepatrí honosný luster, ktorý by len prekážal. Za to sa veľmi oplatí upraviť osvetlenie tak, aby sa dalo ovládať aj z postele.

Sviečky nemusia byť v spálni vždy tým najlepším riešením. Intímnu atmosféru či večernú atmosféru dokážu jednoducho navodiť aj nočné lampy. Výhodou tých stolových je aj fakt, že ich nie je nutné plánovať vopred. Nočné lampy sa dajú prenášať podľa toho, kde sa vám v danom momente hodia najviac a pomocou nich môžete ľahko meniť a modelovať priestor. Hoci ide o malé svetlo, hrá dôležitú úlohu, najmä keď máte v spálni televíziu. Úspešne totiž bráni ostrým prechodom medzi jasným svetlom obrazovky a tmou navôkol. Vo väčšine spální majú ľudia nočný stolík, takže keď príde reč na vhodné osvetlenie k posteli, dobrým riešením býva stolná lampa. Dnes sú na výber najrôznejšie tvary, veľkosti, farby a materiály. Kvôli jednoduchšiemu upratovaniu (utieranie prachu) sú vhodnejšie tienidlá z kovu alebo skla, ale tie z textilu pôsobia zasa luxusnejšie. Dajte si pozor, akú žiarovku do lampičky namontujete. Pokiaľ bude z tienidla príliš vyčnievať, bude vás oslňovať.

Pýtate sa, čo robiť keď nočný stolík nemáte alebo skrátka nechcete jeho plochu zabrať stolnou lampou? K dispozícii sú malé nástenné svietidlá. Odporúčame s nimi počítať už pri plánovaní elektroinštalácie, aby ste potom nemuseli znovu sekať do steny. Nástenné lampičky sú, rovnako ako tie stolné, tiež v rôznych dizajnoch a materiálových prevedeniach. Nech už dáte prednosť prvej alebo druhej variante je výhodné, keď má osvetlenie kĺbové rameno, vďaka ktorému môžete ľahko meniť smer a intenzitu svetla. A pretože je spálňa miestom pre relaxáciu, odporúčame vyberať svietidlá so stmievačom. Veľmi pekné sú napríklad dotykové stolné lampy.

