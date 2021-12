Aké bezvreckové vysávače sú najlepšie?

Upratovanie domácnosti je väčšinou veľmi neobľúbenou činnosťou, ktorej sa každý z nás rád vyhne. Aby bolo čo najjednoduchšie a zabralo čo najmenej času, prichádzajú výrobcovia na trh so stále novšími vychytávkami, ako túto neblahú činnosť spríjemniť. Veľkým vývojom si prešli vysávače. Hitom posledných rokov je robotický vysávač, ktorý vysáva za vás. Ak však vysávač máte radšej vo svojich rukách, rovnako ako upratovanie domácnosti, môžete si vybrať medzi vreckovým a bezvreckovým vysávačom. V tomto článku vám bližšie predstavíme bezvreckovú variantu, ktorú porovnáme s vreckovou.

Bezvreckové vysávače v testoch

Rowenta RO 3786 EA

Pod týmto dlhým názvom sa skrýva cyklonový (bezvreckový) vysávač od Rowenty. Môžete sa stretnúť aj s označením, že má účinnosť 3A. To znamená, že zo štyroch hodnotených základných tried má pri troch najvyššiu známku. Tou jedinou oblasťou, kde je podľa energetického štítku slabší, je vysávanie kobercov. Energetická trieda A naznačuje, že je vyrábaný podľa najnovších regulácií EÚ. Tie obmedzujú príkon a v tomto prípade má hodnotu 750 W. Konkrétnu hodnotu sacieho výkonu budete hľadať márne, Rowenta ju tradične neuvádza. Poteší HEPA filter najvyššej úrovne H13 a celkové spracovanie prístroja, vďaka ktorému z neho uniká späť do ovzdušia minimum prachu. Z tohto pohľadu ho možno odporučiť aj pre alergikov. Trochu nepríjemná je hlučnosť, ktorá sa blíži k 80 dB. Potešila by aj dlhšia prívodná šnúra. Šesť metrov kábla (ktorý sa ešte občas nechce po stlačení tlačidla sám navinúť a musíte mu pomôcť) nie je veľa. Navyše, tu rozhodne nebol dôvod šetriť a veríme, že tie dva metre navyše by veľa miesta nezabrali. Príslušenstvo, ktoré nájdete v balení je slušné. Pre jeho ľahší popis použijeme oficiálnu terminológiu od výrobcu. K dispozícii teda máme:

univerzálna sacia hubica na všetky typy podláh

štrbinová hubica

Easy Brush – integrovaná kefka na nábytok na rukoväti

parketová hubica

mini turbo kefa

Sací výkon je veľmi slušný, osobne ho odhadujeme niekde okolo 200 W. S rovnými plochami na podlahe si poradí výborne, kde to trochu škrípe sú rohy a vysávanie pri stenách. Tiež šírka záberu hubice by mohla byť väčšia. Pri vysávaní kobercov nadstavec veľa drie. Kvôli tomu je potrebné vynaložiť väčšiu silu a potom sa ľahko stane, že sa vysávač prevráti. Môže za to pravdepodobne jeho ľahká váha, krátky kábel a možno aj vaša výška. Ak chcete nečistoty nasávať veľkou silou aj z koberca máte pocit, že ho chce celý vnoriť. Manipulácia s nádobou s prachom je ľahká. Chce to trochu cviku a opatrnosti, pretože musíte otvoriť veko nádoby, vybrať filter a dať si pozor, nech nerozsype nasiaknuté nečistoty všade okolo.

Navyše aj keď je nádoba z viac než polovice zaplnená, tak vysávač stále dobre ťahá. Plusový bod. Veľkou škodou je naopak nemožnosť regulovať výkon. Celkovo je prístroj vo väčšine prípadov dobre ovládateľný, má vhodné madlo na prenášanie. Páči sa nám absencia sáčkov a ľahká údržba. Čo je naopak v porovnaní s konkurenciou extrémne odbyté je návod na použitie. V ňom nájdete len pár základných informácií, doplnených praktickými nákresmi. Keď sa vám stane, že sa vysávač počas vysávania sám vypne, tak ešte nemusí ísť o poruchu. Mohlo dôjsť k aktivácii ochrany proti prehriatiu vysávača. Ako u všetkých bezvreckových vysávačov je totiž potrebné pravidelne čistiť filtráciu. Keď to nebudete robiť, vysávač bude mať slabý ťah a bude sa prehrievať. Nový HEPA filter stojí cca 10 eur. Počítajte, že zhruba raz za rok je potrebné ho vymeniť.

Sencor SVC 1030

Veľmi populárny bezvreckový vysávač. Tak sa naň pozrieme viac. Skutočne je taký skvelý? Šesťročná záruka na motor dáva najavo, že ho pri výrobe neodflákli. Nanešťastie sa to nedá povedať o použitých materiáloch. Lacné plasty síce majú pozitívny vplyv na nižšiu cenu produktu, ale po dvoch troch rokoch bude na jeho tele viditeľných veľa poškodení. Rozmery a hmotnosť sú podľa nášho názoru tak akurát. Dĺžka 40 cm, šírka 30 a výška 22 cm. To pri skoro piatich kilogramoch hmotnosti. Ovládateľnosť je dobrá, vysávač za vami poslušne behá. Jediná nepríjemnosť je, keď s ním skúsite cúvať. Kábel sa namotáva do kolies a čoskoro vám dôjde, že toto nie je ten správny smer.

Dĺžka kábla je cielená na menšie až stredné priestory. Plne vytiahnutý kábel má šesť metrov a to dáva dohromady až deväť metrov manipulačného priestoru. Hlučnosť dosť záleží na nastavenom výkone a použitom nadstavci. Napriek tomu patrí, v porovnaní s konkurenciou, skôr k horšiemu priemeru. Naopak objem nádobky na prach je pekných 2,3 litra. Ku skúsenostiam s ňou sa dostaneme v ďalšej časti. Hoci má pri vysávaní tvrdých podláh len známku B, nemáme mu čo vytknúť a podľa nás vysáva porovnateľne s konkurenciou, ktorá má v tejto metrike najlepšiu známku. U kobercov je to horšie. Posledné povzdychnutie je nad filtračným systémom. Ten je všeobecne u bezvreckových vysávačov horší ako u sáčkových. A aj keď je za motorom účinný HEPA filter s triedou 13, tak neviditeľné prachové čiastočky unikajú aj na iných miestach. To má za následok priemernú známku C, nevhodnosť pre alergikov a pre citlivejšie nosy jemnú vôňu prachu vo vzduchu.

Tvrdé podlahy zvláda s prehľadom, ale s kobercom bojuje. Nie je to o tom, že by nemal dostatok sacieho výkonu. Ba naopak. Sotva zabrúsite nastavením sania niekam bližšie k polovici, prisaje sa pevne na koberec a dá prácu s ním pohnúť. Bude sa jednať o nejaký konštrukčný nedostatok. Poznáme vysávače s ešte väčším výkonom, s ktorými je vysávanie koberca výrazne príjemnejšie. Takže sa snažíte balansovať medzi tým, aby mal vysávač výkon a sal a tým, aby sa s ním dalo po koberci ako-tak hýbať. S touto témou súvisí aj hlučnosť. Na nízky výkon je celkom tichý, ale so zvyšujúcim sa výkonom alebo použitím turbo kefy ide hlasitosť výrazne hore. Nie je to nič nepríjemné, ale úplne tichý vysávač to nie je.

Nádoba na prach sa v byte 3 + kk zaplní zhruba po troch kompletných vysatiach (záleží, ako často vysávate a ako prašné je okolie). Možno ho ľahko vybrať a vysypať. Teda ľahko vysypať. Absolútnu väčšinu prachu vysypete, ale z niektorých zákutí jednoducho dostať nejde. Pre dokonalé vyčistenie to chce občas prepláchnuť a potom celkom dlho vysychá (zima) v lete to bude určite lepšie. Ako všetky bezvreckové vysávače je náchylný na čistotu filtrov. Keď je zanesený, sací výkon rýchlo klesá a vysávač sa len prehrieva. Ako molitanový filter, tak aj HEPA filter sú umývateľné pod vlažnou vodou. Musíte počítať s tým, že chvíľu trvá, než vyschnú, ale tak je tomu aj pri konkurencii. Príjemné je veľké množstvo nadstavcov, vrátane dvoch turbo kief. Malého a veľkého. Na vysávanie zvieracích chlpov je to geniálny nástroj, navyše môžete podľa priestoru voliť z dvoch veľkostných variantov. Čistenie je trochu náročnejšie, kefa nejde z nadstavca poriadne vymontovať.

ETA Andare Animal 1493 90020

Bezvreckový vysávač z trochu vyššej cenovej kategórie. Navyše od známej českej značky. Zaujíma vás, ako dopadne v našom hodnotení? Tak ideme na to. Hneď na začiatku poukážeme na nepostačujúcu dĺžku šnúry. Šesť metrov nie je do rodinného domu alebo veľkého bytu príliš veľa. Vďaka dlhej teleskopickej hadici je však akčný rádius skoro deväť metrov. Je vyrobený podľa posledných predpisov EÚ. To znamená, so značne obmedzeným príkonom na 800 W. Našťastie sa to príliš neprejavuje na výkone prístroja. Z toho výborná energetická trieda A a silné sacie schopnosti, ktoré predstavujú veľmi solídne hodnoty na energetickom štítku. Trieda A u tvrdých podláh a C u kobercov. Škodou je trochu horšia filtrácia. Filtračný systém je vybavený tromi filtrami, jedným z nich je aj HEPA filter. Bohužiaľ sa nám nepodarilo zistiť, aká je trieda jeho účinnosti. Aj cez tento komplikovaný systém je trieda emisií prachu z vysávača C. To je skôr priemer, alergikom by sme ho neodporúčali, ale od jeho kúpy netreba odrádzať ani ľudí bez alergie na prach. Rozmerovo to nie je žiadny drobček. Šírka 40 cm, výška 27,5 cm a hĺbka 30 cm. Váha je cez 7 kg. To mu ale nič neuberá na jeho manipulačných schopnostiach. Dobre sa pohybuje na kolieskach. Je stabilný aj na vysokom koberci. Naviac má robustné madlo, ktoré sa dobre drží.

Má to byť špecialista na upratovanie v domácnostiach s domácimi miláčikmi. O tvrdých podlahách asi nemá ani cenu hovoriť, s nimi si dokáže bez väčších problémov poradiť každý novší vysávač. Výzvy sú v prípade kobercov alebo napríklad sedacích súprav. Psí pelech zvládol vyčistiť veľmi dobre. To isté platilo aj pre staršiu látkovú sedaciu súpravu, ktorá psíkovi slúžila ako druhá nocľaháreň. U kobercov bude závisieť na výške vlasu. S nižšími si poradí, najmä keď použijete turbo kefu. Na vysoký je krátky aj s turbo kefou. Prachovú nádobu je možné ľahko vybrať aj vysypať. Má priemernú kapacitu 2,2 litra, ale rovnako ju nemôžete ani rýchlo zaplniť. Keď je z viac ako polovice plná, tak vysávač začína trochu strácať dych. Tiež potrebuje každých pár vysávaní vyčistiť filter, inak je vysávanie slabé. To platí pre väčšinu bezvreckových vysávačov. Hlučnosť je celkom vysoká, hlavne keď čistíte koberce s turbo kefou a máte zapnutý vyšší výkon. Taktiež by sme uvítali o niečo dlhšiu prívodnú šnúru. Príslušenstvo je celkom veľké. Obsahuje aj „unikátny“ nadstavec DermoPet, s ktorým ide vysávať a vyčesať váš domáci maznáčik. Malá kefka je skladná do vrecka a hodí sa minimálne na prečesanie srsti psa vonku. Na tento produkt navyše ETA poskytuje predĺženú záruku 5 rokov na motor.

Vreckový verzus bezvreckový

Základné rozdelenie vysávačov je podľa konštrukcie zásobníka na prach. Rozdeliť ich môžeme na vreckové a bezvreckové.

Vreckové vysávače

Vreckové vysávače patria medzi najznámejšie a najrozšírenejšie. Ako už napovedá názov, nečistoty sa usadzujú vo vrecku. Vrecko slúži ako prvý rad filtrov na zachytenie nečistôt. Ďalšie filtre sa nachádzajú pred a za motorovou jednotkou. Vrecká môžu byť papierové alebo textilné a väčšinou sú viacvrstvové, takže zaisťujú dva a viac stupňov filtrácie. Rozdeliť ich môžeme na jednorazové a permanentné.

Jednorazové sa po naplnení vyberú z vysávača a vyhodia do koša. Často sú opatrené záklopkou, ktorá nedovolí, aby sa prach a nečistoty v koši vysypali a došlo tak k ich úniku späť do miestnosti

Permanentné vrecká sú najčastejšie vyrobené z textilu. Fungujú tak, že sa do vysávača opakovane vracajú. Po naplnení ich musíte vysypať, a potom vrátiť späť.

Nevýhodou papierových vreciek je rýchlejšie upchatie pórov jemným prachom, tým sa znižuje sací výkon na hubicu. Sú oveľa náchylnejšie na poškodenie alebo pretrhnutie ostrými predmetmi. Textilné vrecká nie sú tak náchylné na upchatie a majú viac vrstiev, takže zabezpečujú aj vyššiu mieru filtrácie. Väčšinou bývajú vyrobené v antibakteriálnom prevedení. Textilné vrecká sa však musia pravidelne prať a nechať uschnúť, než ich do vysávača opäť vrátite.

Bezvreckový vysávač

Už názov vám napovie, že tento typ vysávača nepotrebuje pre zachytenie nečistôt sáčok. Bezvreckový, čiže cyklónový, vysávač funguje na princípe odstredivej sily. Hubicou vysávača je do nádoby nasatý neporiadok. Jeho čiastočky sú pomocou cyklónových efektov odstredivou silou oddelené na menšie a väčšie, ktoré sa uchovávajú v špeciálnej nádobe. Naozaj malé čiastočky, ktoré v nádobe nezostanú, sa prefiltrujú cez filtre, ktoré sú umiestnené pred a za motorovou turbínou. Z vysávača by potom mal späť do miestnosti vychádzať len čistý vzduch. Vďaka rotačnému cyklónovému efektu zostáva 99, 999% prachu v nádobe, takže nedochádza k veľkému zanášaniu filtrov, ako u vreckových vysávačov. Posledným filtrom, cez ktorý sa vzduch čistí je HEPA filter, ktorý je väčšinou permanentný a dá sa umyť. Je tvorený skleným vláknom zloženým do harmoniky a v súčasnej dobe zaisťuje najúčinnejšiu filtráciu. HEPA filter u bezvreckového vysávača je častým vybavením. HEPA filtre sa delia podľa účinnosti a podľa triedy filtrácie sa označujú pojmami EPA, HEPA a ULPA.

Pre alergikov je vhodná už trieda 12, ktorá zachytí veľkú väčšinu prachových častíc. Bezvreckový vysávač je teda vhodný aj pre nich. Vyššia ako 13 trieda sa však pre vysávače nepoužíva, pretože čím lepšie filter filtruje, tým väčší odpor je kladený prúdiacemu vzduchu. Tento fakt zvyšuje náklady na spracovanie a motor vysávača, ktorý musí byť schopný vyprodukovať určitú saciu silu. Najčastejšie sa teda stretnete s triedou 12 a 13. Väčšinu HEPA filtrov je možné umývať. Nie je to však štandardom u všetkých, a preto je dobré sa na tento fakt opýtať predajcu. Umytím zbavíte HEPA filter viditeľných a veľkých nečistôt, avšak malé mikročastice, ktoré bránia prechádzaniu vzduchu, na filtri zostávajú, a preto je dobré ho 1x za rok vymeniť za nový.

Na čo si dať pri výbere pozor

obstarávacia cena

sací výkon

dĺžka prívodného kábla

dostupnosť náhradných filtrov

ovládanie

konštrukcia

Absolútnou alfou a omegou cyklónového bezvreckového vysávača je kvalitná konštrukcia. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou, pretože za tú s najväčšou pravdepodobnosťou zaobstaráte „šunt“, ktorý sa bude len tváriť, že disponuje cyklónovým efektom. Všetok prach pôjde pritom rovno do HEPA filtra, ktorý budete musieť čistiť pravidelne po každom vysávaní. Tým sa jeho životnosť bude znižovať, takže ho budete musieť častejšie meniť a výhoda ušetrených peňazí za sáčky sa stáva nepodstatnou. Lacné bezvreckové vysávače, ktoré naplno nevyužívajú odstredivý efekt (cyklón), ženú prach cez odstredivú komoru rovno do filtra. Tento princíp môžeme prirovnať k vysávaniu sáčkovým vysávačom, v ktorom však sáčok chýba. Okrem nízkej ceny si dajte pozor aj na sací výkon, ktorý by mal byť vyšší ako 300 W. Len tak môžete mať istotu, že bude cyklónový efekt správne fungovať a filtre sa nebudú zanášať. Nemýľte si sací výkon s príkonom, ktorý nie je taký podstatný.

Pred kúpou bezvreckového vysávača sa tiež uistite, za akú cenu a či sú dostupné náhradné filtre. Ak nebudú dostupné v čase, keď vysávač kupujete, s veľkou pravdepodobnosťou nebudú dostupné ani neskôr, keď bude potrebné filter vymeniť. V obchode si tiež prezrite, či je možné ovládať sací výkon a zapnutie alebo vypnutie elektronicky na rukoväti, čo vám uľahčí vysávanie, pretože sa k telu vysávača nebudete musieť zohýbat. Trubica by sa pri vysávaní nemala prehýbať, takže sa radšej vyhnite plastovým variantom. Poobzerajte sa radšej po trubici z ocele alebo nerezu. Výhodou je teleskopický výsuv, pre nastavenie podľa vašej výšky. Teleskopický výsuv by sa mal dať dobre zafixovať, aby nedochádzalo počas upratovania k zasúvaniu tyče. Vysávanie by pre vás malo byť z ergonomického hľadiska čo najpohodlnejšie, aby vás nebolel chrbát. Ak si vyberáte cyklónový vysávač so zapojením do siete, zohľadníte tiež dĺžku prívodného kábla. Príliš krátky kábel vo veľkom byte by vám mohol vysávanie pekne znepríjemniť. V súčasnosti sú na trhu už vysávača s prívodnými káblami o dĺžkach 9 metrov.

Čistenie nádoby

Nádobu môžete vysypávať po každom vysávaní, najmenej však 1x za mesiac. V praxi však budete vysypávať najviac každých pár vysávaní. Väčšinou sú nádoby opatrené One touch systémom, aby ste s prachom neprišli do styku. Avšak práve vysypávanie nádoby je u bezvreckových vysávačov najviac kritizovaná činnosť. Vysypávanie by sa malo robiť ideálne mimo interiér, teda vonku. Ak máte dom s dvorom, nie je to taký problém. Horšie je to v prípade bytov, kedy sa vám asi nebude chcieť zbiehať poschodia po každom vysávaní, aby ste prach vysypali do popolnice. Pokiaľ ho však vysypete do koša, hrozí jeho opätovné rozptýlenie a teda aj znehodnotenie práce, ktorú ste vykonali. Navyše vysypávanie prachu rozhodne nie je činnosť pre alergikov, ktorí tak ľahko prídu do kontaktu s prachom, ktorého sa tak pracne zbavovali počas vysávania. Pokiaľ máte umývateľný filter, jednoducho ho umyjete v umývadle, ktoré však následne musíte očistiť tiež. Ak váš vysávač umývateľný filter nemá, budete ho musieť oprášiť metličkou alebo vyfúkať stlačeným vzduchom. Oba spôsoby je nutné vykonávať vonku. Toto čistenie by rozhodne nemali vykonávať ľudia alergickí na prach.

Bezvreckový alebo vreckový vysávač: aké sú plusy a mínusy

Hneď na úvod musíme spomenúť, že bezvreckové vysávače boli vyvinuté ako reakcia na požiadavky spotrebiteľov, ktorí nechceli míňať peniaze za sáčky. Výhodou teda je, že môžete ušetriť za kupovanie nových sáčkov, avšak raz za rok musíte vymeniť HEPA filter, ktorého obstarávacia cena môže byť vyššia ako v prípade sáčkovej varianty, takže často vyjde prevádzka bezvreckového vysávača finančne podobne, ako prevádzka vysávača na sáčky.

Výhody bezvreckových vysávačov

Nemusíte vymieňať sáčky

Stála sacia sila – u vreckového vysávača je sacia sila ovplyvnená plnosťou vrecka

U niektorých prístrojov veľmi účinná filtrácia – vhodné najmä pre alergikov

Vďaka priehľadnej nádobe vidíte objem nečistôt

Nevýhody bezvreckových vysávačov

Po každom vysávaní musíte ísť prach vysypať do popolnice

Ak zakúpite nekvalitný kus, budete musieť často vymieňať filtre a prach sa dostane späť do miestnosti

Nepraktické vysypávanie nádobky s prachom, ak nemáte hneď pred dverami smetiak

Ich prevádzka je hlučnejšia a náklady na opravy vyššie

Časté čistenie filtrov

Výhody vreckových vysávačov

Vyšší výkon než bezvreckové vysávače

S nečistotami neprídete do styku, pretože sa celý sáčok vyhodí do koša (ak má sáčok papierovú klapku, nehrozí rozvírenie prachu)

Sáčok funguje ako ďalší filter, takže nemusíte mať strach, že by napríklad zvieracia srsť mohla poškodiť motor vysávača

Celkovo menšie rozmery vysávača

Nevýhody vreckových vysávačov

Nestabilná sacia sila, ktorá sa znižuje podľa toho, ako veľmi je sáčok plný

V sáčku sa môžu tvoriť plesne a zápach, ktorý sa pri vysávaní šíri do miestností

Nutnosť dokupovať vrecúška, ktoré sa líšia podľa výrobcu

Tyčové vysávače

Cyklónový vysávač nemusí mať len klasický vzhľad. Nemusíme ho teda „ťahať“ za sebou. Na trhu sú k dispozícii tiež tyčové elektrické vysávače bez vrecka. Ich výhodou je nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia a nenáročnosť na miesto. Nevýhodou je menšia nádoba alebo vrecko na prach. Tyčový vysávač však môže fungovať aj bez prívodného elektrického kábla, ak má akumulátor. Prach väčšinou zbiera do umývateľného sáčku alebo filtra, ale filtrácia môže byť tiež vykonaná cyklónovým spôsobom. Ich výhoda spočíva v ľahkej manipulácii bez obmedzenia prívodným káblom. Nevýhoda je však v nízkom výkone motora aj batérie, ktorá nevydrží nabitá príliš dlho. Vysávač sa teda nehodí pre vysávanie kobercov.

Bezvreckový vysávač s vodným filtrom

Bezvreckový vysávač na vodu účinne bojuje s prachom a vďaka vodnému filtru nehrozí, že by sa prach uvoľňoval do okolia. To ocenia predovšetkým alergici a astmatici. Vodný filter funguje aj ako zvlhčovač vzduchu. Pamätajte však na to, že hmotnosť vysávača sa pri naplnení vodou zväčší. Po každom vysávaní je nutné vodu vyliať a nádobu umyť.

Cyklónové vysávače idú s dobou

Moderné multi-cyklónové vysávače využívajú konštrukčné riešenie, pri ktorom sa vzduch delí do viacerých menších cyklónových jednotiek, v ktorých dochádza k vyššej rýchlosti vírenia vzduchu, a tak aj k vyššej kvalite filtrácie. Vďaka tomu mohlo dôjsť k odstráneniu hlavného filtra, takže sa vzduch dočisťuje iba výstupným HEPA filtrom. Výhodou tohto typu moderných vysávačov je zvýšenie sacieho výkonu bez nutnosti zvýšenia príkonu vysávača.

Čo by v balení nemalo chýbať

Turbokefa

Ak máte doma veľké kobercové plochy iste oceníte, ak bude súčasťou bezvreckového vysávača tiež turbokefa, ktorá z koberca dobre odstraňuje zvieraciu srsť a tiež vlasy. Dobre si poradí aj so zašliapanou špinou. Je vybavený jedným alebo viacerými rotačnými valcami s pevnými štetinami, ktoré sú poháňané buď nasávaným vzduchom alebo vlastným motorom. V prípade, že má turbokefa vlastný motor dosahuje vyšší výkon, ale za cenu vyššej spotreby energie.

Štrbinová hubica

Hodí sa predovšetkým pre vysávanie zle dostupných miest, medzi ktoré môžeme zahrnúť rohy, škáry alebo rebrá kúrenia. Niektoré vysávače majú navyše vankúšovú hubicu (pre vysávanie vankúšov a čalúneného nábytku) a prachovú kefu na nábytok. Kvôli často používanej plávajúcej podlahe môže byť súčasťou aj špeciálna hubica na tento typ podláh.

