Ako na hnojenie trávnika

Trávnik predstavuje v každej záhrade väčší či menší upravený priestor. Miesto pre odpočinok, šantenie detí aj domácich miláčikov. Avšak okrem radosti nám prináša aj istú dávku zodpovednosti. Pravidelná starostlivosť zahŕňa aj hnojenie. Inšpirujte sa.

V prípade, že váš trávnik nemá tú správnu farbu a nachádzajú sa na ňom rôzne škvrny, môže to byť spôsobené nedostatkom výživných látok. V tomto článku prinášame pohľad na to, ako a kedy je vhodné trávnik hnojiť, resp. ako ho hnojiť správne.

Doprajte tráve živiny

Pre hnojenie trávnika je potrebné vybrať správne hnojivo a aplikovať ho v správny čas. V prípade, že by ste chceli byť úplne presní, najskôr je nutné zmerať PH pôdy a k tomu napasovať vhodné hnojivo. Ak má pôda vysokú kyslosť alebo zásaditosť, je potrebné vybrať hnojivo, ktoré zabezpečí optimálne prostredie pre jej rast. Avšak nie vždy je nutné sa zaoberať hnojením až do takejto miery. V zásade sa stačí držať niekoľkých pravidiel, ktoré pomôžu k zdravému rastu trávy a sviežemu výzoru trávnika.

Na trávnik je možné použiť tekuté alebo tuhé (granulovité) hnojivo. Tekuté hnojivá fungujú rýchlejšie, ale sa aj rýchlo vstrebávajú, takže ich je nutné použiť častejšie v priebehu niekoľkých týždňov. Granulované hnojivá na druhej strane pôsobia pomalšie, avšak poskytujú rovnomernejšiu výživu počas dlhšieho času. Hnojivá s pomalým uvoľňovaním je potrebné použiť len raz alebo dvakrát za vegetačné obdobie. Samozrejme, že okrem syntetických existujú aj staré známe bio hnojivá, tak ako ich poznali naši predkovia. Taktiež je možné vybrať si medzi chemickým alebo organickým hnojivom, pričom my vám odporúčame organickú variantu. Základným pravidlom pre hnojenie trávnika je jeho načasovanie, kedy je nevyhnutné zvoliť pravý čas v roku s cieľom dosiahnutia čo najvyššej efektívnosti. Najvhodnejší čas je na začiatku vegetačného obdobia, ako aj na jeho konci.

Hnojenie trávnika na jar, hneď ako sa začne zeleňať, mu poskytne dostatočné množstvo živín pred náročným obdobím leta, kedy je vystavený zvýšenej záťaži. Druhé vhodné obdobie je na sklonku vegetačného cyklu na jeseň. V neskoršom jesennom období je možné použiť aj klasický hnoj, ktorý však musí byť aplikovaný v čo najmenších dávkach rovnomerne po celej ploche trávnika. Hnojivo pripraví trávnik na zimu, počas ktorej postupne prenikne do pôdy, čím ju obohatí o potrebné živiny. Hnojiť trávnik v priebehu vegetačného obdobia nie je nevyhnutné, nakoľko za vhodné hnojenie sa považuje aj kosenie mulčovaním, ktoré dokáže poskytnúť až 25% potrebnej výživy. Pri hnojení je nutné pokryť celý trávnik, avšak treba si dávať pozor na to, aby hnojivo nebolo vo veľkých kusoch, čo by mohlo viesť k vyháraniu trávy. Po aplikácii hnojiva je vhodné celý trávnik poliať, resp. hnojiť pred dažďom, čo napomôže lepšiemu vstrebaniu sa výživných látok do pôdy.

