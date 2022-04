Ako na jar zveľadiť rodinný dom a jeho okolie

Aj vy patríte k tým domácim kutilom, ktorí na jar zveľaďujú svoje bývanie a okolie rodinného domu? Pokiaľ sa práve chystáte na renováciu domu a záhradu pripravujete na novú sezónu, tu sú naše tipy, ktoré vám prácu v exteriéri môžu uľahčiť.

Pri zveľaďovaní rodinných domov a záhrad sú dnes najpopulárnejšie riešenia, ktoré sú rýchle, ekonomicky výhodné a zároveň ekologické. Vylepšovanie bývania – údržba domu a starostlivosť o záhradu je doménou každého domáceho majstra, ktorý rád vykonáva tieto aktivity a považuje ich za svoje hobby.

Strecha a fasáda domu

Pokiaľ sa v jarnom období chystáte renovovať fasádu, dbajte na vhodný výber omietky, aby chránila váš dom čo najkvalitnejšie a čo najdlhšie. Omietkový systém a náterové farby vyberajte premyslene. Ak máte poškodenú strechu, poškodené kusy strešnej krytiny vymeňte za nové a tiež vyčistite strešné žľaby, ríny a zvody. A aby vám práce išli ľahšie od ruky, nepodceňte ani výber vhodných pomôcok a náradia. Pri renovácii fasády a strechy rodinného domu vám dobrú službu poskytne pojazdné lešenie, ktoré zjednoduší všetky murárske, maliarske, klampiarske a pokrývačské práce. Stačí si len jednotlivé pracovné náradie a pracovné pomôcky správne vybrať.

Jarné práce v záhrade

V záhrade sa najprv venujte trávniku – zbavte ho buriny, trávu pokoste a na riedke plochy vysejte nové osivo. Potom sa venujte drevinám – stromom a kríkom. Okolie kmeňov okopte a pôdu prevzdušnite tiež v okrasných a v úžitkových záhonoch. Potom sa pustite do sadenia. Zeleninové priesady zasaďte do pareniska a kvety do kvetináčov. Obaly na kvetináče vyberajte podľa veľkosti rastlín. Veľké a robustné kvety potrebujú oveľa viac zeminy, než rastliny malé a subtílne. Údržbu po zime však potrebuje aj drevený exteriérový nábytok a oplotenie. Vonkajšiemu nábytku a plotu na jar doprajte nový náter. Pred samotným náterom však povrch dreva obrúste, praskliny vytmeľte tmelom a na takto pripravený podklad naneste impregnačnú látku, prípadne farbu.

Nepodceňte aprílové počasie

Pri práci v exteriéri nepodceňte vhodné oblečenie. Na fyzickú prácu si pripravte priedušné, no dostatočne teplé odevy. A prácu v záhrade vám spríjemní aj vhodná obuv. Skvelým tipom je Salomon obuv alebo pracovná obuv. Oba tieto druhy obuvi sú nepremokavé, teda vhodné aj na prácu v exteriéri. Pri výbere obuvi dbajte o to, aby topánky boli nielen správne tvarované, ale aj dostatočne pevné, pružné a mäkké. Do záhrady je nutné nosiť obuv, ktorá zaručuje ochranu nôh aj pri dlhodobom nosení. Pri namáhavej fyzickej práci je dobré voliť pohodlnú obuv, ktorá je vzdušná a nespôsobuje žiadne odreniny.

Informačný servis