I keď mnohí z nás uprednostňujú oddelené miestnosti, otvorená dispozícia predstavuje koncept, ktorý zmení váš interiér na nepoznanie. Okrem množstva výhod sa nájdu aj menšie mínusy daného riešenia obytnej plochy. Záleží len na vás, či sa stanú prekážkou, drobným nedostatkom alebo minulosťou vďaka značnému finančnému obnosu.

Dispozícia bytu verzus ideálna dispozícia domu

V moderných bytových komplexoch je otvorená dispozícia zvyčajne samozrejmosťou, čo sa nedá povedať o panelákovom dispozičnom riešení. Ani v druhom prípade nie je vylúčená takáto možnosť, no pýta si rekonštrukciu bytového jadra. Nestačí len zameniť jednotlivé miestnosti. Ak aj tvorí súčasť vášho bytu rozmerovo veľkorysá miestnosť, aby ste do nej umiestili kuchynskú linku, potrebujete vyriešiť elektroinštaláciu a ďalšie rozvody, ako je voda, odpad či plyn.

Bez zbúrania priečky sa to väčšinou neobíde, a preto je prizvanie statika nutnosťou. Aj keď možno disponujete vedomosťou o tom, ktoré steny sú nosné a ktoré nie, v bytoch si takéto stavebné zásahy vyžadujú povolenie. Myslite tiež na to, že potrebovať budete nielen balíček financií, ale tiež trpezlivosti. Výsledok však bude stáť za to!

V dome je otvorené dispozičné riešenie väčšinou bezproblémovým spôsobom spojenia činností varenia, jedenia a sledovania televízie. Príjemnú atmosféru dotvára aj množstvo prirodzeného svetla, ktoré dodá miestnosti vzdušnosť. Aj menší dom zrazu nadobudne opticky štedrý interiér.

Kuchyňa spojená s obývačkou

V tomto prípade platí, že miestnosť stráca primárny účel a stáva sa multifunkčným priestorom. Spoločne strávené chvíle môžu byť zábavou, ale aj stratou „súkromia“. Napríklad, ak si chcete krátiť prípravu jedla telefonátom s kamarátkou, vášmu partnerovi by to pri sledovaní filmu mohlo prekážať.

Ak nie sú pre vás takéto „maličkosti“ rušivými elementmi a hluk odsávača pár ste eliminovali na minimum pomocou moderných technológií, zamerajte sa na dizajn, ktorý by mal navzájom korešpondovať so zvyškom zariadenia. Jednotlivé zóny definujte prostredníctvom nábytku, osvetlenia, koberca či nejakého výrazného prvku.

