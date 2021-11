Aký detský gauč je najlepší?

Sedačky a pohovky nie sú len záležitosťou obývacích izieb. Prakticky poslúžia aj v detskej izbe, a to ako miesto na hranie, oddych či prespávanie kamarátov. Pohovky do detskej izby by však mali spĺňať určité požiadavky a vlastnosti. Prečítajte si náš nasledujúci článok, ako pri výbere detskej pohovky postupovať. Nad čím všetkým by ste mali porozmýšľať?

Poťahový materiál pohovky Životnosť sedačky záleží od viacerých faktorov. Veľmi dôležitým je aj kvalita poťahového materiálu. Keďže deti vôbec nedbajú na to, či sa k látke správajú šetrne, platí to pri nich obzvlášť. Vyplatí sa vám preto investovať do kvalitnejšieho poťahu, ktorý bude pevný, odolný a zaistí dlhšiu životnosť detskej pohovky. Na detské pohovky je ideálna látka s technológiou AquaClean. Ide o technológiu, ktorá látku chráni pred škvrnami. Mokré škvrny neprepúšťa a pri čistení nevyžaduje žiadne čistiace ani chemické prostriedky. Na čistenie vám postačí iba čistá voda a handrička. Látka s touto technológiou je síce cenovo vyššia, no pri deťoch sa vám táto investícia určite vráti.

Dizajn a veľkosť Pri hľadaní pohovky do detskej izby narazíte na množstvo vzorov a veľkostí. Dôležité je preto uvedomiť si, čo má vaše dieťa rado a čo sa mu páči. Okrem toho by ste si mali odpovedať na otázku: „Ako dlho bude pohovka dieťaťu slúžiť?“ Na základe toho sa môžete obzerať po vhodnom dizajne. Ak plánujete, že dieťa bude pohovku využívať len pár rokov, pokojne mu môžete vybrať sedačku menších rozmerov s hravými detskými vzormi. Ak ale chcete, aby mu vydržala čo najdlhšie, stavte radšej na neutrálny dizajn a väčšie rozmery. Pohovka sa vášmu dieťaťu totiž musí páčiť aj o pár rokov, inak vám začne píliť uši, že chce novú.

Farba pohovky Decká si nedávajú pozor na to, čo popíšu čiernou fixkou alebo, kde im kvapne kečup. V rámci dizajnu a výberu poťahového materiálu preto porozmýšľajte aj nad správnou farbou sedačky. Ak nechcete prísť o nervy, vyberte farbu, ktorá aspoň čiastočne zakryje ťažko čistiteľné škvrny. Neodporúčame bledé farby, naopak by sme vybrali skôr tmavé, no zároveň veselé, aby podporili atmosféru detskej izby.

Úložný priestor pohovky Úložného priestoru nie je nikdy dosť. Bola by preto škoda, ak by ste do detskej izby umiestnili sedačku, no nevytvorili pritom aspoň kúsok úložného priestoru. Správne zvolená pohovka vám dokáže vyčariť pomerne veľký úložný priestor, ktorý využijete na staré hračky, sezónne oblečenie či dokonca periny pre návštevy.

Možnosť rozkladania V detskej izbe môže slúžiť pohovka aj na spanie, prípadne na príležitostné spanie. Ideálne je preto vybrať si rozkladaciu pohovku, ktorú okrem dieťaťa môžu využiť aj jeho kamaráti pri prespávaní, prípadne starí rodičia na dlhšej návšteve.

