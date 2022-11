Obývačka, spálňa, detská izba, kuchyňa, chodba – biela komoda do týchto miestností nielen že vizuálne „zapadne“, ale splní aj funkciu praktickosti. Úložných priestorov totiž nie je nikdy dosť. Uprednostníte zásuvkový variant, dvierka, verziu s otvorenou odkladacou plochou alebo ich kombináciu?

Biela komoda vysoký lesk

Presne v tomto znení patrí biela lesklá komoda k najvyhľadávanejším nábytkovým produktom v rámci danej kategórie. Aj keď mnohí stále volia radšej povrchové spracovanie v lesku, pravdou je, že matné prevedenie tento raz preberá štafetu trendovosti. Vysoký lesk je teda na ústupe, aj keď ani o takéto komody stále nie je núdza.

Samotný výber záleží aj na tom, do akej miestnosti bude situovaná a na aký účel má výhradne slúžiť. V kuchyni je zvyčajne „doplnkovým“ nábytkom, ktorý poskytuje priestor napríklad na varenie kávy so všetkým príslušenstvom. V obývačke ide skôr o dizajnové ponímanie a v chodbe o štýlový botník. Biela úzka komoda tu má taktiež svoje zastúpenie.

Biela komoda vintage nie je len doménou vidieka

Vintage štýl je protikladom k modernému zariadeniu obytných priestorov. Vystihuje ho práve biela farba. Biela komoda v danom duchu pozostáva z masívneho korpusu, ktorý je doplnený o zásuvky alebo dvierka. Vyznačuje sa svojou robustnosťou, oblými líniami, ale najmä typickým ošúchaným vzhľadom, ktorý mu dodáva punc histórie. Patina jednoducho nesmie chýbať.

Biela má v tomto prípade niekoľko podôb. Vintage nábytok totiž obľubuje viacero odtieňov bielej. „Bavlnená biela“ nesie v sebe žlté podtóny, a preto ju výborne zladíte k drevu. Hodí sa nielen do spálne. „China White“ je štandardne najpoužívanejším odtieňom pre zariadenie v danom štýle. Často sa používa aj pri shabby chic, kde sa kombinuje s „Pointing White“.

Biela komoda do spálne ako praktický pomocník

Pre mnohých tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto oddychovej miestnosti. Nie každý má totiž priestor na veľký šatník s vnútornými organizérmi. Komoda je vtedy vhodnou alternatívou, najmä v jej zásuvkovom variante. Spodné prádlo či drobné oblečenie a príslušenstvo si tak nájde svoje prehľadné miesto.

Ani lacná biela komoda v spálni nemusí vyzerať zle. Dôležité je, aby pôsobila skôr neutrálne, nakoľko si to dané priestory vyžadujú. To však neznamená, že nemôže mať zaujímavý špecifický detail alebo tvarové prevedenie spadajúce aj do luxusného štýlu. Tak či onak, práve tu nevyberajte nábytok na úkor funkčnosti…

