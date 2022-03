Chcete kuchynské linky na mieru? Poradíme vám

Kuchyňa je priestorom, v ktorom trávime pomerne mnoho času. Príprava jedla, pečenie voňavých koláčov, konzervovanie sezónneho ovocia a zeleniny, či spoločné rodinné stolovanie. Všetky tieto aktivity sa odohrávajú v kuchyni. Je doslova centrom diania. Kuchyňa by mala byť útulná, vyvolávať v majiteľoch pocit pohody a dobrú náladu. No musí byť predovšetkým prakticky a funkčne zariadená. Ak chcete využiť plnohodnotne doslova každý centimeter priestoru, nechajte si vyrobiť kuchynskú linku na mieru a presne podľa vašich predstáv. Takáto kuchyňa odráža váš štýl, vkus a osobnostné preferencie. Môžete si navrhnúť dizajn, farbu aj druh použitého materiálu. Ešte zakomponovať do návrhu spotrebiče a všetko krásne zapadne.

Kuchynská linka na mieru je splneným snom o dokonalej kuchyni

Všetko má svoje výhody aj tienisté stránky a inak tomu nie je ani pri kuchynských linkách na mieru. Ak premýšľate nad výmenou, či kúpou kuchynskej linky a neviete sa rozhodnúť medzi hotovým nábytkom a nábytkom vyrábaným na mieru, prinášame vám prehľad základných pozitív a negatív, ktorými sa bude kuchyňa na mieru vyznačovať. Najväčším plusom je rozhodne jedinečnosť. Každá kuchynská linka na mieru je originálna a neopakovateľná, pretože odráža vkus svojho majiteľa. Takú kuchynskú linku, akú budete mať vy už nikde inde nenájdete a môžete sa ňou hrdo pýšiť. Nábytok na mieru je ideálny v obzvlášť malých interiéroch. Dokážete ním ušetriť veľmi veľa miesta a využijete aj také zákutia kuchyne, ktoré by pri kuchynskej linke z obchodu zívali prázdnotou. Výrobca berie do úvahy všetky vaše požiadavky, navrhujete si vizuálne riešenie, ale aj funkčnosť. Celý interiér viete materiálovo aj farebne dokonale zladiť. Sami si vyberáte dizajn dvierok aj úchytky na skrinkách.

Pri kuchynskej linke na mieru môžete naplno rozvinúť svoju fantáziu a kreativitu. Nie však bezhlavo. Kuchyňa musí byť nie len pekná, ale aj funkčná a praktická. V tomto bode vás usmernia výrobcovia a bytoví dizajnéri. Vždy ste totiž limitovaní veľkosťou a typom priestoru. To ovplyvní aj celkový vzhľad vašej budúcej kuchynskej linky. Takže s kuchynskou linkou na mieru si môžete dovoliť veľa, ale nie všetko. Ďalšou nevýhodou je dlhšia doba čakania a pomerne vysoká cena. Na kvalitu a kuchyňu snov sa však oplatí čakať, čo poviete? Posledným negatívom, na ktoré neradno zabudnúť je viac-menej nemožná variabilita a zmena. Pri kuchynskej linke na mieru je zakomponovaný doslova každý centimeter a všetko do seba perfektne zapadá. Výmena skrinky, alebo inej časti kuchynskej linky je takpovediac nulová. Pri nábytku z obchodu je možnosť výmeny stále otvorená a aktuálna.

Kuchynské linky patria v oblasti nábytku na mieru k najčastejšie vyrábanému druhu a je po nich stále vysoký dopyt. Takto navrhnutá kuchynská linka bude odrážať a reflektovať všetky vaše potreby. Ideálne je využitie celej výšky priestoru. Kuchyňa tak pôsobí ladne a zjednotene. V rámci kuchynskej linky na mieru sú najčastejšie ponúkané zabudované spotrebiče. Ak túžite po voľne stojacich, ani to nepredstavuje žiadny problém. Vsaďte na skryté riešenia: skrytý smetný kôš, skrytá chladnička, či úložné priestory. Možnosti úložného priestoru poskytuje aj zástena, či kuchynský ostrovček. Riešení pre vašu spokojnosť je mnoho. Všetko si treba len poriadne premyslieť a zakomponovať to už v prvotnom návrhu.

