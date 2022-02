Chcete televízor s internetom? Máte ho mať

Naše prvé odporúčanie je jednoduché – kúpte si taký veľký televízor, ako len môžete. Dnes už totiž nenájdete dobrý televízor s uhlopriečkou menšou ako 40 palcov. Výbava a funkcie týchto malých modelov len odzrkadľujú záujem a potreby zákazníkov, svoje miesto si totiž nájdu len ako doplnok do kuchyne, spálne či do veľmi malých izieb. Jednotný vzorec na výpočet optimálnej uhlopriečky neexistuje, každý výrobca má svoj a aj tu záleží na zdroji signálu a presnom modeli televízora. Pri 40-palcových modeloch je minimálna vhodná vzdialenosť už 1,5 metra, pri troch metroch je táto veľkosť vhodná len pre občasného diváka. Bežný panelákový byt zvládne omnoho väčšie uhlopriečky, odmerajte si preto vzdialenosť od sedačky až po miesto určené pre televízor. Pri dvoch metroch pokojne siahnite po 50-palcovom modeli a na 65-palcového obra sa môžete pozerať už z troch metrov. Ak si trúfate, pokojne zaveste televízor na stenu. Len si dajte pri výbere konzoly pozor, aby bola vhodná pre váš nový televízor a zvládla jeho hmotnosť. Dôležitá je aj konečná vzdialenosť televízora od steny. Pri niektorých konzolách zostanú ledva dva centimetre priestoru. Ak kúpite televízor s konektormi umiestnenými priamo na zadnej strane, môžete mať ťažkosti pri zapájaní káblov.

LED, OLED alebo QLED?

Je lepšie kúpiť si klasický LED televízor alebo radšej investovať do OLED, či QLED? Neznáme skratky, ktoré majú veľký vplyv na výslednú kvalitu obrazu. Jednouchá odpoveď na túto otázku neexistuje, je závislá od vášho rozpočtu a využitia televízora. Stále je najrozšírenejšia technológia LCD, ktorá je použitá pri LED televízoroch a je základom aj pre QLED. Pri LCD / LED televízoroch je zdrojom svetla plošné podsvietenie obrazovky, pri OLED technológii produkuje svetlo každý bod samostatne. Rozdiel môže byť obrovský, hlavne ak porovnáme základný LCD televízor s prémiovým OLED modelom.Tie najlacnejšie LCD televízory majú totiž úplne základný typ podsvietenia umiestnený na bokoch obrazovky. Preň vznikajú problémy s rovnomernosťou podsvietenia smerom k stredu obrazovky a pri tých najhorších časom aj rôzne svetlejšie miesta.

Kvalitné LED televízory si pomáhajú takzvaným lokálnym podsvietením. Pri ňom je bočné osvetlenie nahradené sieťou LED diód na celej ploche za displejom. Každá z diód následne svieti podľa práve zobrazeného obrazu. V tomto smere víťazí OLED, keďže má pod kontrolou každý jeden bod obrazovky a dokáže ho aj úplne vypnúť. Čierna je skutočne čiernou a pri nočnom pozeraní tmavých scén je výsledný obraz neporovnateľne lepší oproti bežnej LED technológii. Pri kontraste OLED však jednoznačne nevíťazí, rozdiel medzi najtmavším a najsvetlejším bodom na obrazovke totiž klasické LED televízory stále zvládajú veľmi dobre.Treťou technológiou je QLED, ktorá má síce bližšie ku klasickému LCD, ale vďaka novej technológii konštrukcie majú tieto televízory živšie farby a lepšie pozorovacie uhly. V čom za OLED stále zaostáva, je zobrazenie čiernej farby.

4K rozlíšenie je dôležité

V súčasnej ponuke televízorov nájdete modely s trojicou rozlíšení. Tie najlacnejšie a najmenšie modely majú HD rozlíšenie 1366 x 768 bodov. Do kuchyne alebo spálne stačia, náročný divák si musí priplatiť. Dôležitá otázka je, či si kúpiť televízor s Full HD alebo jemným 4K (UHD) rozlíšením. Pokiaľ vám to financie dovolia, určite siahnite po modeli so 4K rozlíšením. Televízor si totiž nekupujete na jeden rok, očakávaná životnosť je aspoň päť rokov. Naše televízie a káblovky síce zatiaľ žijú v HD svete, no je jednoduché dostať sa k 4K obsahu. Dostupný je napríklad Netflix, množstvo videí na youtube, UHD blu-ray disky v obchodoch a s týmto rozlíšením si rozumejú aj nové herné konzoly.

Navyše cena nie je veľkou prekážkou, výrobcovia už vysoké rozlíšenie nepovažujú za prémiovú funkciu. Full HD je dnes už skôr upozornením na funkčne priemerne vybavený model. Okrem označenia 4K / UHD môžete pri novom televízore natrafiť aj na skratku HDR. Táto technológia je založená na zvýšení dynamického rozsahu, takže obraz má v porovnaní s tými klasickými vyšší kontrast a jas. Znamená to, že východ slnka bude oslnivý a pri kontrastných scénach vám neunikne žiadny detail. Aj v tomto prípade je najväčším problémom zdroj adekvátneho signálu, takže sa pripravte na mesačné predplatné za Netflix alebo kúpu UHD blu-ray diskov. Ak by sa vám zdalo 4K rozlíšenie nedostatočné, tak vyskúšajte nové 8K televízory. Začínajú na cene 4999 eur pre 65-palcovú verziu. Aj tu platí pravidlo, že bez adekvátneho zdroja signálu sú to vyhodené peniaze.

Koľko HDMI konektorov bude stačiť?

S novým televízorom na vás čakajú nové problémy, ako napríklad kam zmizol slúchadlový výstup a ako si pripojím svoj starý DVD prehrávač? Prehistorické konektory skončili na smetisku dejín a vy sa s tým musíte zmieriť. Mohutný konektor Scart na modernom televízore len tak ľahko nenájdete, vlastne väčšina analógových prepojení je už minulosťou. Pre bežnú domácnosť žiadny problém, k špecifickým zariadeniam si však budete musieť dokúpiť špeciálne redukcie. Ak sa však pozriete okolo seba, tak už pár rokov nenájdete nič, čo by nekomunikovalo digitálne. Či už sú to smartfóny, digitálne fotoaparáty, blu-ray prehrávače alebo herné konzoly.

Pri výbere sa preto zamerajte na typy konektorov a ich počet. Najlacnejšie modely šetria na každom mieste a osamotená dvojica HDMI konektorov vám neskôr môže spôsobiť problémy. Dobrý televízor by mal mať aspoň tri HDMI konektory, v prípade 4K televízor vo verzii, ktorá dokáže preniesť 4K obraz. USB konektory nie sú také dôležité, vo väčšine prípadov si vystačíte s jedným. Klasický zvukový výstup pre slúchadlá nie je bežnou výbavou, už pri strednej triede televízorov ho výrobcovia nahrádzajú bezdrôtovou technológiou bluetooth. S týmto obmedzením by mali počítať majitelia špeciálnych slúchadiel pre slabšie počujúcich. Dobrý televízor vám nahradí aj digitálny prijímač, stačí totiž, ak je vybavený slotom pre CA modul a káblovým tunerom. Ušetríte miesto v poličke, znížite si spotrebu energie a na stole budete mať o jedno diaľkové ovládanie menej.

Smart TV je zbytočnosť

Televízory sú inteligentné už niekoľko rokov, no stále svojimi funkciami nedokázali zaujať. Ponuka aplikácií je slabá, aktualizácie len občasné a väčšina modelov má slabý hardvér a veľmi zlú softvérovú optimalizáciu. Z pôvodného zámeru dokonalých multimediálnych centier zostala len doplnková funkcia, po ktorej siahne zlomok používateľov. Niet sa im čo čudovať, veď počasie si rýchlejšie pozrieme na smartfónoch a prehliadanie webových stránok na televízore je len pre pevné nervy. Zaujímavé sú jedine aplikácie určené na prehrávanie multimediálnych súborov, prípadne služby typu Netflix a HBO Go. Ich pomalá rýchlosť a absencia častých aktualizácií nakoniec aj tak spôsobí, že ich prestanete používať alebo si kúpite malú čínsku škatuľku s Android TV za 30 eur. Ak sa predsa len rozhodnete využiť televízor aj ako multimediálny prehrávač, vyskúšajte si ho pred kúpou naživo priamo v kamennom obchode. Pomalé reakcie a problémy pri bežných typoch súborov totiž existujú aj v roku 2018. V tomto prípade platí, že menej je niekedy viac. Prehľadná ponuka v slovenskom jazyku, nastavenia s jednoduchým vysvetlením či prvotné nastavenie, pri ktorom hneď vidíte vplyv vašej voľby. Televízor nemá byť kusom zložitej techniky, ale spoločníkom aj pre bežného používateľa.

Kde sú 4K filmy?

Najjednoduchší a zároveň aj najdrahší spôsob, ako pozerať filmy vo vysokom rozlíšení, je kúpa moderného blu-ray prehrávača. Žiaľ, ceny za modely s podporou UHD / 4K diskov sú vysoké a pod 200 eur nájdete len akciové, prípadne výbehové kusy. Filmy na Blu-ray nosičoch si bez problémov kúpite aj na Slovensku, samozrejme, vo väčšine prípadov len s českým dabingom alebo v originálnom znení s titulkami. Cena sa pohybuje mierne nad 30 eur, pričom v obale nájdete okrem UHD verzie aj klasický blu-ray. Najjednoduchšie a najlacnejšie sa k 4K obsahu dostanete cez streamovacie služby typu Netflix alebo youtube. Filmy vo vysokom rozlíšení ponúka aj Apple, tu však potrebujete škatuľku Apple TV, ktorá nie je práve najlacnejšia. Multimediálne škatuľky s Androidom kúpite výrazne lacnejšie, v čínskych online obchodoch sa dajú zohnať už za niekoľko desiatok eur. Nečakajte, že budú dostávať pravidelné aktualizácie a nečakajte, že sa výrobca vôbec zapodieva ich bezpečnosťou. Skutočne dobrých multimediálnych boxov s Androidom je len niekoľko. Funkčne zaujímavý je Nvidia Shield, čo je vynikajúci prehrávač a herná konzola v jednom, navyše s nízkou spotrebou elektrickej energie. Výrobca tu totiž ponúka aj gamepad a platenú službu na streamovanie hier.

