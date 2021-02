Centrum pozornosti aj spoločenských aktivít, miesto pre aranžovanie dekorácií, odkladanie nápojov, jedál, ovládačov od TV, ale aj úľava pre nohy. To všetko sú funkcie, ktorými konferenčné stolíky disponujú. Avšak dodatočné úložné priestory, pokojne aj zaujímavo riešené či skryté, ochotne dopĺňajú ich zoznam.

Konferenčný stolík s úložným priestorom je viac ako praktickosť

Dolná polička na odkladanie vecí často nestačí. Majiteľom takéto riešenie môže prekážať aj z hľadiska zachovania poriadku. Niektorí ľudia jednoducho neznesú, aby aj praktické veci zostali voľne viditeľné. Výsuvné úložné priestory či sklopné dosky takýto „problém“ vyriešia. Skryjú tiež všetko, čo neočakávaná návšteva nemusí vidieť.

Všeobecne môžeme tvrdiť, že existujú dve hlavné predstavy o konferenčných stolíkoch. Prvá zahŕňa jednoduchý, no plne funkčný dizajn, druhá si zakladá na dizajne a estetickosti, pričom je praktickosť posunutá do úzadia. Mnohé typy však prekvapia ich prelínaním.

Nemusíte viac vstávať od obľúbeného filmu. Dostatočne veľká plocha konferenčného stolíka ponúkne miesto pre nápoje, niečo na zobnutie aj priestor na vyloženie nôh. Pri večernom relaxe vás nemusí nič rušiť a estetické prevedenie podľa vášho gusta zaručí celkovú spokojnosť.

Ako vybrať ten správny?

Na tvare sedacej súpravy záleží. U-čkový variant totiž diktuje rozmery konferenčného stolíka. Tie záležia aj od samotnej veľkosti obývačky a účelu, ktorý má stolík plniť. Funkcia odkladania nápojov a vecí nie je ničím prekvapivá, no mnohí majitelia sú pravidelnými hostiteľmi a ich návštevy pozostávajú aj z niekoľkých členov rodiny či kamarátov.

V takomto prípade sa doslova ponúka zvoliť stolík s čo možno najväčšou odkladacou plochou. Pozornosť venujte aj výške stola. Moderné konferenčné stolíky sú často nízke, no po čase vás takéto dizajnové riešenie môže omrzieť. Aj tu sa oplatí myslieť na pohodlnosť…

Materiály sú vecou vkusu, no platí, že konferenčné stolíky z masívu sa hodia do priestrannejších obývačiek a sklo zase uvítajú menšie priestory. Výnimka však potvrdzuje pravidlo a správny tvar často robí „zázraky“. Kov určite nemá posledné slovo a MDF dosky potešia cenou, no môžu zaujať tiež atraktívnym dizajnom.

Konferenčné stolíky so zásuvkami

Typický štvorcový alebo obdĺžnikový tvar sa zdá nevýrazný, no „tajné“ priestory príjemne prekvapia dostatočným miestom na odkladanie. Pôsobivo vyznieva aj jednoduchosť čistých línií v kombinácii zvoleného materiálu s netradičnou štruktúrou, farebným povrchom alebo originálnym spracovaním.

Inovatívnym riešením je aj rozkladací konferenčný stolík, ktorý vo svojich útrobách skrýva prídavné komponenty na zväčšenie jeho odkladacej plochy. Hodí sa najmä pre časté servírovanie nápojov a drobných jedál. S nastaviteľnou výškou, ktorú ponúkajú napríklad vintage konferenčné stolíky, dotiahnete stolovanie do dokonalosti.

Uprednostňujete moderný dizajn s praktickosťou? Mobilný stolík na kolieskach uvítate s radosťou. Hodí sa najmä do menších bytov, kde ho môžete jednoducho premiestniť podľa potreby. Aj kovový variant či ten z paliet je v tomto prevedení štýlovým počinom.

Tradičnosť a harmónia

Ak ste sa rozhodli pre nábytkové zladenie, neurobíte krok vedľa. Mnohí výrobcovia dokonca tzv. kávové stolíky ponúkajú v identickom materiálovom a farebnom prevedení s obývačkovým nábytkom. Vyniknúť tak necháte kreslové solitéry, doplnky a dekorácie.

Tradičným materiálom je masív, ktorý spĺňa predpoklady moderného aj vidieckeho interiéru. Navyše pôsobí útulne a luxusne, čo potvrdzujú napríklad rustikálne konferenčné stolíky. Trendy v bývaní zase nechajú vyniknúť aj imitáciu dreva, ktorá vďaka jeho výraznej štruktúre zaujímavo vyznieva aj v súčasných obývacích izbách.

Konferenčné stolíky do obývačky nemusia byť nudné

Bez nich sa jednoducho nezaobídete. To však neznamená, že sa stanú len akousi podceňovanou nutnosťou. Naopak, pokojne môžu vyznieť ako „králi obývačkových konferencií“ a dizajnérskych skvostov. Takéto typy síce rezonujú s charakterom zariadenia, no zároveň sa vymykajú z typicky zaužívaných tvarov a podôb.

Upriamiť pohľady hostí dokážu napríklad konferenčné stolíky ako truhlica. Jednak ide o netradičné riešenie, a jednak sa im nedá uprieť nadčasovosť. Splnenie úlohy úložných priestorov sa taktiež počíta a o originálne „okorenenie“ interiéru nie je núdza.

