Feng Shui spálňa pre byt aj dom

Podľa feng shui je spálňa najdôležitejšou miestnosťou v našich domácnostiach. A nemusíte byť ani zástancom tohto čínskeho učenia, aby ste uznali, že je to skutočne pravda. Spálňa je miestom oddychu, relaxu a načerpania nových síl. Len pokojný a kvalitný spánok nám umožní zvládnuť náročné úlohy v práci,ale aj neustály kolotoč bežných povinností, ktoré na nás čakajú po príchode domov. Feng shui nie je len filozofiou a duchovným učením. Je to spôsob nazerania na život a snaha o nastolenie harmónie. Prinášame vám niekoľko tipov, na základe ktorých si viete preorganizovať spálňu tak, aby ste si dopriali plnohodnotný odpočinok a každé ráno sa zobúdzali s úsmevom na tvári.

Spálňa podľa feng shui vám prinesie harmóniu a pokoj

Ak vás aspoň trochu zaujíma feng shui a rozhodli ste sa pre zariadenie spálne v tomto duchu, prinášame vám zopár užitočných pravidiel, vďaka ktorým to zvládnete aj bez pomoci odborníka, či bytového dizajnéra. Základom je schopnosť vedieť čo k čomu patrí, čomu sa v spálni radšej vyhnúť a akým spôsobom usporiadať nábytok aj jednotlivé doplnky.

1. Umiestnenie spálne

Podľa feng shui by spálňa nemala susediť s toaletou a kúpeľňou. To však predstavuje pomerne veľký problém, pretože väčšina domov a bytov je dispozične navrhnutá práve takto. Snažte sa preto aspoň o zachovanie maximálnej možnej vzdialenosti medzi spálňou a vstupnými dverami. V tomto prípade ide o nutnosť zachovania súkromia. Najideálnejším miestom pre spálňu je juhozápadná časť domu alebo bytu.

2. Posteľ a jej miesto

Jej umiestnenie v rámci spálne je najdôležitejšie. Posteľ by sa mala nachádzať uhlopriečne oproti dverám. Mali by sme mať dobrý výhľad na dvere. Nohy postele však nesmú byť v jednej línii s dverami. K umiestneniu postele existujú v rámci feng shui aj doplňujúce pravidlá:

najlepším riešením je umiestnenie postele na vyvýšenom mieste

priestor pod posteľou sa nemá využívať ako úložný priestor; má byť zabezpečená optimálna cirkulácia vzduchu

pri výbere postele uprednostňujte prírodné materiály, napr. drevo

vyberte si posteľ s pevným čelom, ktoré symbolizuje istotu a ochranu

vyhnite sa vodnej posteli

za posteľou by sa nikdy nemalo nachádzať okno

ak máte v spálni zrkadlo, umiestnite ho tak, aby nesmerovalo rovno na posteľ. Zrkadlo otočené k posteli môže viesť k hádkam, či dokonca až k nevere

odstráňte z okolia postele všetok neporiadok

posteľ by mala byť prístupná z oboch strán

nová práca alebo nový vzťah rovná sa nová posteľ

párom sa odporúča mať jeden spoločný matrac, nie dva oddelené. Ak chcete mať oddelené matrace, vyberte si dve samostatné postele, ktoré len prisuniete k sebe

nad posteľ neumiestňujte žiadne ťažké predmety

3. Symfónia farieb

Farby do spálne vyberajte aj podľa toho, aké pocity a emócie v nej chcete prežívať. Feng shui odporúča zemité farby ako béžová, oranžová a hnedá. Pozitívnu energiu prinesie aj svetlomodrá, nie však tmavomodrá, ktorá symbolizuje nebo. Pre relaxáciu sú vhodné pastelové odtiene zelenej, okrovej a béžovej. Vášeň vám do spálne prinesie červená farba, napr. na stenách, či doplnkoch.

4. Párovanie

Po oboch stranách postele umiestnite nočné stolíky, alebo malé skrinky. Ak máte v spálni obraz, zaobstarajte mu druhý. V spálni je veľmi dôležité párovanie, obzvlášť ak ju využívate dvaja. Všetky doplnky, vankúše, či lampičky musia byť v páre.

5. Toto do spálne nepatrí

Každý predmet, ktorý sa v spálni nachádza, vyžaruje určitú energiu a tým vplýva na naše vnímanie. Zo spálne určite odstráňte všetky smutné výjavy, obrazy osamelých osôb, či obrázky s agresívnou tematikou. Miesto tu nemajú ani fotografie rodiny, priateľov, alebo detí. Tie patria do obývačky. Odstráňte aj všetky dekorácie z umelých alebo sušených kvetov, ikebany a aranžmány. Podľa princípov feng shui ide totiž o mŕtvu energiu. Do spálne sa nehodia ani najrôznejšie vyobrazenia vody, akváriá, či okrasné fontány. Z hľadiska pokojného spánku tu nemajú čo hľadať ani kozmetické prípravky, lieky, televízor, notebook a ďalšia elektronika. Predstavujú výrazne rušivé a negatívne vplyvy, narúšajúce náš spánok.

Zopár tipov na záver

vyberajte nábytok so zaoblenými hranami. Ostré hrany prekryte látkou, alebo popínavou rastlinou

vyberajte nábytok v svetlejších odtieňoch. S výnimkou nočných stolíkov neumiestňujte nábytok blízko k posteli

v spálni sa vyhnite zrkadlám. Ak ich tam nutne musíte mať, na noc ich prikrývajte

vyhnite sa v spálni elektronike

živé rastliny sú do spálne ideálne. Symbolizujú živú energiu a cez deň produkujú kyslík. V noci sú však jeho spotrebiteľmi. Živé rastliny áno, ale nie príliš veľa

dekoratívne predmety navodzujú tú pravú atmosféru. Zaobstarajte si ich ale v pároch

