Je bazén Azuro, Marimex a Intex vhodný aj do zeme?

Vyberte si bazén, ktorý splní všetky vaše očakávania o dokonalom oddychu na záhrade. Ponuka súčasného trhu je viac než bohatá, avšak je potrebné sa v nej zorientovať. V nasledujúcom článku vám priblížime nielen základné faktory výberu, ale pozrieme sa aj na bazény niektorých konkrétnych značiek a ich špecifikácie.

Ako vybrať bazén

Využitie

Spôsob, akým budete bazén využívať, rozhodne o tom, aký veľký bazén potrebujete, a ktorý materiál je v tomto prípade vhodný. Pevnú konštrukciu a zastrešenie využijú tí zákazníci, ktorí sa plánujú kúpať prevažnú časť roka. Klasické nafukovacie bazény s vrchným prstencom sú ideálne pre rodiny s deťmi. Nižšia cena je tu na úkor životnosti. Najmenším plavcom postačia aj detské bazéniky, dostupné v rôznych farbách a pestrom motivickom prevedení.

Výber miesta

Najideálnejšie je slnkom zaliate stanovište a to v priebehu celého dňa. Nemusíte dodatočne ohrievať vodu. Súčasný trh ponúka bazény s možnosťou čiastočného zapustenia do zeme, či dokonca aj do svahu. Požiadavky na podklad už preto nie sú až také dôležité. Bezprostredné okolie bazéna by malo zostať voľné. Využijete ho nielen na umiestnenie záhradných ležadiel, ale napr. aj schodíkov, filtrácie či elektrických rozvodov.

Tvar

Voľte podľa využitia. Hra s rodinou si vyžiada kruh, plávanie zasa obdĺžnik alebo ovál. K dispozícii sú aj tzv. mnohouholníky a bazény nepravidelných tvarov. Pri ich voľbe nezabudnite myslieť aj na prípadné problémy s ich zastrešením.

Typ vody

Slaná alebo sladká? Každá má svoje silné aj slabé stránky. Pri slanej vode rátajte s vyššími finančnými nákladmi pre zaobstaranie prípravkov a zariadenia na udržanie optimálneho pH. Na nerezové prvky v bazéne zabudnite. Slaná voda má však samodezinfekčné účinky, preto miniete menej peňazí na dezinfekčné prostriedky. V prípade sladkej vody je všetko presne naopak. Menšie obstarávacie náklady na filtračné zariadenia, viac peňazí na dezinfekčné prípravky, nerezové prvky sú chránené a neskorodujú.

Rozdelenie bazénov na základe inštalácie

Nadzemné bazény – nevyžadujú žiadne stavebné úpravy, nakoľko sa celá ich konštrukcia nachádza nad povrchom zeme. Najčastejšie ide o plastové bazény, preto sa odporúča umiestniť pod ne podložku, chrániacu plast

Polozapustené bazény – časť bazéna je inštalovaná v zemi, napr. bazény na svahu

Zapustené bazény – bazén takpovediac splynie so zemským povrchom. Najdrahšie a najluxusnejšie typy bazénov, riešené spravidla aj so zastrešením

Údržba bazénov a starostlivosť o voduMáte bazén a tešíte sa na kúpaciu sezónu? To je síce super, ale tu vaše starosti ešte len začínajú. Bazén bude vyžadovať pravidelnú údržbu. Základnou podmienkou čistoty vody je filtrácia, väčšie nečistoty zachytíte vysávačom, prípadne sieťkou. Budete potrebovať aj prípravky na úpravu pH vody, proti tvorbe rias, vplyvom slnečného žiarenia, a chlór, ako základnú dezinfekciu. Uvedené prípravky nájdete v podobe roztokov, tabliet či granúl. Nech už máte akýkoľvek typ bazéna, myslite aj na jeho prikrytie. Zlepšíte nielen ohrev vody, ale zabránite aj nadmernému padaniu nečistôt do bazéna. Dôležité je aj zazimovanie. Dajte si pozor, aby v jednotlivých častiach príslušenstva nezostala voda. Mráz by ich mohol znehodnotiť.

zdroj: gettyimages.com

Testovali sme za vás

Marimex Orlando 4,57Kruhový bazén s objemom cca 15 000 litrov. Ideálna voľba pre rodiny, pretože sa vodným radovánkam môžete oddávať všetci naraz. Uvedený typ sa vyznačuje priaznivou cenou, kombináciou kvalitných a odolných materiálov, a teda aj pomerne dlhou životnosťou. Jednoduché je aj zazimovanie, nakoľko konštrukcia bazéna nevyžaduje rozobratie.

Intex Frame Pool Set Bazény značky Intex sa vyznačujú jednoduchou inštaláciou, dobrou cenou, kvalitou materiálu a dlhou životnosťou. Poskladaný ho máte za niekoľko minút. Pred zazimovaním je nutné bazén rozobrať. Pozinkované a plechové časti majú protikorózne ošetrenie.

Azuro Vario V3 – Kruhové telesoBazény Azuro sú z tejto trojice asi najdokonalejšie. Môžete ich mať v podobe nadzemných, polozapustených aj zapustených bazénov. Dá sa predpokladať, že splnia požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Nadzemné varianty majú elegantnú vonkajšiu drevenú obrubu, vďaka ktorej sa stanú vo vašej záhrade skvostom. O niečo vyššia cena je zárukou kvality. Hovoríme o skutočne veľkých, rodinných bazénoch.

