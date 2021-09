Koloniálny štýl bývania - vyberáme nábytok

Už samotný názov štýlu – koloniálny, naznačuje niektoré jeho hlavné črty. Vznik je spojený s obdobím kolonizácie európskymi veľmocami, napr. Anglicko, Španielsko, či Holandsko. Formovanie jednotného koloniálneho štýlu bolo pomerne zdĺhavé. Najskôr totiž dochádzalo len k prenikaniu niektorých koloniálnych prvkov do rôznych európskych štýlov bývania. Európske krajiny si osvojovali kultúrne aspekty z oblasti amerických kolónií, neskôr pribudli ornamenty a exotické prvky z Ázie, Orientu alebo Afriky. V prvých rokoch rozvoja štýlu prebiehala výroba nábytku ručne, rovnako ako aj maľovanie a vkladanie ornamentov. Ďalšou výraznou črtou sú zvieracie motívy. Nejde však o nákup drahých kožušín, či vypchatých krokodílov. Zvieracie prvky sa vkladajú priamo do nábytku, napr. nohy stola môžu mať podobu levích láb, alebo operadlo kresla ozdobíme figúrkou slona. Zvieracie motívy majú nie len dekoratívnu funkciu, ale aj sakrálnu. Ochraňujú obydlie proti zlým silám, vystupujú v úlohe talizmanov.

Nábytok v koloniálnom štýle

Bývanie v koloniálnom štýle je doslova zábavné. Prvky a motívy z rôznych exotických krajín navodzujú pocit dobrodružstva a zároveň z nás robia doslova pánov celého sveta. Ťažké tmavé drevo, cudzokrajné rastliny a etno motívy v harmonickej jednote so svetlými prírodnými materiálmi, ako je bavlna, koža, ratan alebo ľan, vytvárajú nádherný typ zariadenia v koloniálnom štýle. Na výrobu stolov, stoličiek a lavíc sa veľmi často používa mahagónové, teakové, alebo mangové drevo. Typickú tmavú farbu nábytku získame použitím špeciálneho moridla. Prírodné materiály sa objavujú aj pri sedačkách a kreslách. Charakteristickou črtou tohto štýlu sú aj tmavé poťahy, obzvlášť pri čalúnenom nábytku. Ak túžite preniesť koloniálny štýl do spálne, siahnite po tmavých skriniach, rustikálnom sekretári a širokých posteliach so svetlými ľanovými závesmi.

materiály – koloniálny nábytok sa vyrába z ekologicky čistých materiálov. Veľmi populárne je teakové drevo. Je ideálne na vyrezávanie, odolné voči klimatickým zmenám a vlhkosti. Používa sa aj kaučukové drevo, ázijský orech, tis, čínske červené drevo a tartanová palma. Etnický kolorit dodajú doplnky z bambusu v kombinácii s kožou alebo ratanom. K využívaným prírodným materiálom patrí aj ľan, bavlna, či koža. Nábytok do exteriéru obsahuje aj prvky z mosadze, striebra, alebo bronzu.

dekorácie – ako kontrast k tmavému nábytku sa používajú svetlé dekorácie. Ideálnou dekoráciou koloniálneho štýlu sú drevené misky, bambus a banánové listy. Zaveste si na steny staré mapy, či suveníry, položte na konferenčný stolík glóbus a výrazne podporíte cestovateľský nádych, ktorý symbolizuje tento štýl. Vhodným doplnkom sú aj stolné lampy, sošky, svietniky, lustre, zrkadlá s bronzovým rámom, alebo rámom z vyrezávaného dreva. Vejáre, africké masky, či parožie divokých zvierat spoja prvky exotických krajín a kultúr do harmonického celku

Koloniálny štýl je jedinečný, výrazne exotický a zaujímavý pestrosťou prvkov, tvarov a kultúr, ktoré v sebe spája. Vzhľadom k používaným materiálom a dekoráciám ho možno označiť ako luxusný a drahý štýl. Ak sa rozhodnete pre zariadenie práve v tomto štýle, určite svoje rozhodnutie neoľutujete a váš dom si doslova zamilujete. Pri výbere nábytku to nepreháňajte s pestrými farbami ani látkami. Poslednou črtou koloniálneho štýlu je voľnosť. Tento štýl „má rád“ otvorený a vzdušný priestor. Platí tu teda zásada – menej nábytku.

