Ktoré postele sú vhodné pre seniorov?

Niektoré činnosti sú v pokročilejšom veku náročnejšie. Aby medzi ne nepatrilo vstávanie z postele, zadovážte starým rodičom ideálnu posteľ. Na kvalite určite nešetrite, rovnako ani pri výbere matraca. Zdravie je dôležité v každom veku. Postele pre seniorov sa na prvý pohľad veľmi nelíšia od tých klasických. Aj ich dizajn si môžete vyberať zo širokého sortimentu postelí. Hlavným rozdielom je ich výška. Zatiaľčo bežné postele dosahujú výšku cca 40 cm (v závislosti od typu), tie pre starších majú odporúčanú výšku 55 – 65 cm.

Posteľ pre seniorov však nemá uľahčovať len vstávanie, ale tiež líhanie. Všetky atribúty týkajúce sa rozmerov (ako aj samotná výška postele), sa odvíjajú od výšky postavy. Vrchná hrana matraca by mala siahať tesne pod zadok. To zabezpečí pohodlné líhanie a ušetrí bedrové kĺby pred ďalšou zbytočnou námahou. Je však dôležité, aby pri sedení nohy z postele neviseli. Ideálnu výšku postele pre seniorov je najlepšie vyskúšať rovno v predajniach, podľa individuálnych potrieb. Jednoducho zistíte, čo vám, vašim rodičom či starým rodičom vyhovuje najviac.

Starší ľudia sa pri vstávaní zvyknú chytiť niektorých častí postele, napríklad bočnice. Preto by postele pre seniorov mali byť kvalitné, no najmä stabilné. Stabilita zabezpečí, že sa posteľ nenakloní na stranu ani pri vyvinutí väčšej sily. Môžete si vybrať masív, železo či laminát. Odporúča sa aj ošetrenie nezávadným lakom, ktorý umožní jednoducho udržiavať posteľ od nečistôt. Aj čalúnenie je jednou z možností. Vyžaduje si síce náročnejšiu starostlivosť, ale ponúka aj väčší komfort. Tu záleží, samozrejme, na vkuse.

Aký matrac?

Dôležitou vlastnosťou pri výbere matraca pre seniorov je jeho tvrdosť. Vhodné sú najmä zónové matrace a matrace z pamäťovej peny, ktoré zohľadňujú rozdielnu hmotnosť a stavbu tela ženy a muža. Prispôsobia sa anatómii tela a nevytvárajú protitlak, čím zmierňujú tlak matraca na stavce a organizmus. Viac sa dočítate v článku „Prečo si vybrať matrace s pamäťovou penou.“. V prípade, že je senior ležiaci, vyberajte taký typ matraca, ktorý zabraňuje preležaninám. Vhodné sú tzv. antidekubitné matrace s vystuženým obvodom (aby ležiaci neskĺzol z lôžka). Tento typ matraca však nevyberajte ako prevenciu.

Aj matrac pre seniorov by sa mal vyznačovať základnými vlastnosťami spĺňajúcimi komfort a podporujúcimi zdravie. Jeho výška by mala byť, rovnako ako u postele, vyššia, t.j. cca 20 cm. Okraje by mali byť vystužené, čo umožní lepšie vstávanie z postele. Väčšinou mäkšie matrace (niektorým seniorom vyhovujú aj tvrdšie) by sa mali dopĺňať aj s vhodnými roštmi, aby bol zabezpečený čo najväčší komfort pri spánku alebo odpočinku. Aký rošt sa hodí jednotlivým typom matracov sa dočítate v článku „Rošty do postele majú vplyv na spánok.“. Rošt, ktorí seniori naozaj ocenia, má funkciu polohovania. Dokáže zmierniť bolesti chrbtice a zmenami polôh predchádza tiež vzniku preležanín. Pre jednoduchšiu manipuláciu nájdete v ponuke aj sortiment elektrických polohovateľných roštov.

To, že matrace sa majú vetrať, nie je žiadnou novinkou. Aby ste však mohli ľahko udržiavať hygienu lôžka, snímateľný a prateľný poťah je nevyhnutnosťou. Na výber je opäť široká ponuka produktov poťahov. Antialergické či antibakteriálne, obohatené o výťažky z aloe vera a pod. Voľba opäť závisí od individuálnych potrieb a prípadných zdravotných ťažkostí.

Postele pre seniorov doplňte aj o vhodné ortopedické vankúše. Nočný stolík na kolieskach s oblými hranami je tiež dobrou voľbou.

