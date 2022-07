Ktoré ručné záhradné náradie musíte mať?

Práca v záhrade nemusí byť len námahou, ale pre niektorých aj relaxom. Avšak len v prípade, že máte kvalitné záhradné náradie. A keďže toho budete potrebovať celkom dosť, prinášame vám niekoľko užitočných informácií.

Keď je práca oddychom

To, aké náradie budete potrebovať závisí aj od veľkosti vašej záhrady. Vlastníte len malú predzáhradku, prípadne máte len zopár kvetinových záhonov? Vystačíte si aj so základným ručným náradím. Pri veľkých pozemkoch sa už budete musieť poobzerať aj po kvalitnej záhradnej technike. Záhradné náradie rozdeľujeme na samotné náradie, napr. rýľ, hrable, motyka, sekera, a záhradnú techniku, ako sú kosačky na trávu, krovinorezy, drviče konárov a mnohé iné.

Najťažšie sú tzv. hrubé práce, ktoré súvisia s rozrábaním a prípravou pôdy. V jesennom a jarnom období určite využijete rýľ. Ten poslúži aj pri sadení stromov a kríkov. Pri starostlivosti o vzídenú zeleninu už siahnite po motyke, rôznych veľkostí a tvarov. S kyprením hrudnatej zeminy pomôžu hrable. Dobrým pomocníkom je lopata, prostredníctvom ktorej prenesiete zeminu či piesok. Vejárové hrable slúžia na hrabanie lístia.

Pri nákupe záhradného náradia sa skutočne nevyplatí šetriť. Vyššia cena zodpovedá aj lepšej kvalite a dlhšej životnosti. Nemusíte sa tak obávať, že sa náradie zničí už po roku používania. Nehanbite sa a v obchode si náradie poriadne obzrite, no najmä vyskúšajte. Budete s ním predsa pracovať dlhé hodiny. Ak vám takpovediac „nepadne do ruky“, namiesto oddychu vás čaká len obrovská drina a boľavé mozole.

K nevyhnutným prácam patrí aj strihanie a rez. Máte okolo pozemku živý plot? Siahnite po špeciálnych nožniciach na strihanie živých plotov. Hrubšie konáre odrežete pílkou, klasický rez drevín a kríkov vykonáte vetvovacími nožnicami. Odkvitnuté kvety a trávnaté porasty zvládnu aj klasické záhradné nožnice. Nezabudnite ani na záhradný nôž.

Pri sadení oceníte aj sadbový kolík na hĺbenie jarkov a menších jamôk. Pletie buriny bude ľahšie s ručným kultivátorom a lopatkou. K pravidelným činnostiam patrí aj polievanie. K menším záhonom a predzáhradke sa hodí krhla so sitkom, pri väčších plochách by ste sa však takýmto spôsobom uštvali. Do veľkej záhrady si zakúpte záhradnú hadicu, pre jednoduchšiu manipuláciu aj s vozíkom, prípadne držiakom na stenu. Zavlažovanie trávnika a skalky bude pohodlnejšie s automaticky riadeným zavlažovacím systémom.

Nakoniec sa dostávame k záhradnej technike. Trávnik si vyžiada kosačku na trávu, okolie kríkov a stromov už budete musieť upraviť ručným kosákom. Pri väčších svahovitých plochách s bujným porastom oceníte krovinorez. V jesennom období sa zíde drvič konárov. Ak pripravujete palivové drevo na zimu, zaobstarajte si aj motorovú pílu a štiepačku na drevo. Pri honbe za kvalitným záhradným náradím však nezabudnite na dva základné detaily – rukavice a chrániče kolien.

