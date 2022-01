Ktorý digestor je naj? Mora, Gorenje, Bosch či Elica

Odsávače pár boli ešte donedávna akousi ,,oštarou‘‘ v našich kuchyniach. Veľká, zvyčajne aj poriadne hlučná vec, aspoň takto tomu bolo donedávna. Dizajn tejto neodmysliteľnej bielej techniky sa čoraz viac zdokonaľuje a zvyšujú sa aj nároky na jeho obsluhu, šetrnosť voči životnému prostrediu či vašej peňaženke. Ako pri každom jednom elektrickom spotrebiči, aj pri digestore existujú základné parametre, na ktoré by sme pri jeho výbere určite nemali zabúdať. Aké to sú? Odporúčame vám naozaj dôsledné zváženie nasledujúcich faktorov. Určite vám pomôžu vhodne sa rozhodnúť.

Vyberáme digestor

Veľkosť priestoru a výkon

Tieto dva body idú ruka v ruke. Ak váš dom či byt disponuje otvoreným priestorom alebo veľkou kuchyňou či naopak máte útlu kuchynku, musíte kriticky zvážiť veľkosť priestoru. Hlavne objektívne. Digestor, ktorý má výkon pod 500 metrov kubických za hodinu nedokáže pracovať tak efektívne ako digestor s rámcom výkonu nad spomínaných 500 metrov kubických v hodine. Ak sa jedná o menší priestor nebudeme potrebovať príliš veľký digestor, naopak bude nám stačiť digestor s výkonom okolo 380 metrov kubických za hodinu. Váš digestor musí byť čo najlepšie prispôsobený vášmu priestoru práve preto, aby dokázal paru čo najrýchlejšie a najefektívnejšie odsať.

Recyklácia

Vždy je dobré ušetriť. Aj v tomto prípade je možné ušetriť trochu energie. Zvážte si, či sa dajú pary vyviesť z domu úplne von alebo ich môžete použiť v miestnosti v rámci obehového digestora.

Umiestnenie

Umiestnenie digestora je naozaj kľúčovým bodom. Nachádzajú sa spravidla nad variacou doskou, aby spĺňali svoj účel. Môžu tak efektívnejšie a šetrnejšie odsávať pary z kuchyne.

Hlučnosť

Tento bod závisí od noriem či výrobných pravidiel. Hluk by nemal presahovať viac ako 58 dB. Niektoré digestory, v tejto dobe snáď väčšina, sú vybavené protihlukovými vankúšikmi alebo reguláciou výkonu. Najčastejšie sa využíva druhý spôsob, ktorým sa dá naozaj šetrne regulovať nie len odsávanie pár, ktoré nie je vždy potrebné na najvyššom stupni, ale aj hlučnosť vo vašej domácnosti.

Dizajn

V dnešnej dobe je ponuka odsávačov pár naozaj široká. Potvrdzuje to pestrá škála elektrodomov, zahraničných výrobcov, ktorí majú snahu vytvoriť čo najlepšie zapadnuteľné, štýlové digestory. Majú rôzne prevedenia. Imitácie chrómu, čierneho či bieleho skla, plastu alebo kvalitnej drevotriesky, na ktorú nemá teplo žiadny vplyv.

Pozrite si digestory v týchto e-shopoch:

Postavenie v priestore

Váš digestor nezaväzuje len umiestnenie nad variacou doskou či sporákom ale aj jeho výška. Tá by mala byť minimálne 75 centimetrov nad touto plochou, pričom sa odporúča aspoň 80 – 85 centimetrov. Je žiadúce, aby bol digestor práve nad týmito plochami, inak bude odsávanie neužitočné, ba priam nežiadúce. S touto skutočnosťou sa spája fakt umiestnenia vášho sporáka či variacej dosky.

Ostrovný digestor

Tento druh digestora a jeho umiestnenie vyplýva priamo z jeho názvu. Ostrovný digestor sa nachádza nad ostrovčekom, ktorý je spravidla umiestnený mimo kuchynskej linky. Odsávač pár je teda umiestnený na strope, pričom musí spĺňať minimálnu predpísanú výšku ale aj rôzne bezpečnostné opatrenia, bez ktorých sa inštalácia nezaobíde.

Zabudovaný digestor

Skrinky, nachádzajúce sa nad variacou doskou či sporákom, fungujú ako dokonalé krytie pre digestory. Tieto skrinky sú často vyrábané na mieru, majú menšiu výšku, avšak zvyšok dopĺňa šikovne skrytý digestor. Využívajú sa pri možnosti vývodu pary von a nie na reguláciu.

Dekoratívny digestor

Táto kategória nie je veľmi špecifická a platí pre obidve už spomínané kategórie. Spočíva v dizajnovej doladenosti k zvyšku kuchynskej linky či spotrebičom. Ako sme spomínali vyššie, odsávače pár majú rôzne prevedenia, z ktorých nie je problém vybrať tú správnu variantu práve pre vašu kuchyňu.

Výkon

Pri správnej voľbe digestoru v pomere jeho výkonu a veľkosti vašej kuchyne dokáže ušetriť vaše peniaze ale aj čas. Vhodný pomer výkonu a veľkosti zabezpečuje hladký chod práce digestora. Musíme voliť podľa parametrových veľkostí, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku každého voľnopredajného digestora. Výpočet veľkosti vášho budúceho spotrebiča je nasledovný.

Pozrite si aj tieto digestory:

Výpočet

Šírka x výška x hĺbka x 10. Výsledok vám vyjde v metroch kubických za hodinu

Násobíme rozmery vašej miestnosti

Teda 5x3x4x10 = 600 m3/h

Vďaka tomuto výpočtu môžete navštíviť prístupný elektrodom s nasledujúcimi a veľmi užitočnými informáciami

Typy digestorov

Často mylné predstavy o tom, že digestory sú len stroje, ktoré odvádzajú paru je dávno preč. Na trhu sa objavili cenovo dostupné digestory, ktoré dokážu ľahko očistiť odfiltrovaný vzduch od mastnôt a nečistôt a vyvádzať ho späť do bežnej cirkulácie v rámci miestnosti. Drahšie digestory disponujú rôznymi nastaveniami, sú často zbytočné a je dobré uvážiť či sú naozaj nutné.

Recirkulačný

Tento typ digestora je veľmi šetrný. Vďaka uhlíkovému filtru čistí nasatý vzduch od mastnôt. Jeho nevýhodou je však vyššia hlučnosť a pravidelné menenie filtra (spravidla je to každého pol roka). Modernejšie systémy na odsávacích digestoroch majú funkciu, ktorá vás pravidelne upozorňuje o blížiacej sa výmene filtra. S týmto druhom digestora si nemusíte robiť žiadne starosti so zapájaním do odťahového potrubia.

Odťahový

Na rozdiel od recirkulačného, tento druh digestora si vyžaduje priame pripojenie do komína či vetracieho potrubia. Výkon digestora by mal byť zachovaný, ak zachováme jedinú požiadavku a tou je, aby sa priemer odťahového ústia zhodoval s priemerom vývodu digestora. Výber môže ovplyvniť najmä umiestnenie vývodu. Má rôzne typy, medzi ktoré patria napríklad bočné, rohové, horné alebo zadné.

Filtre

Tieto šikovné vecičky nie len že predlžujú digestoru životnosť, ale aj recyklujú mastný a špinavý vzduch, ktorý je ďalej voľne využiteľný. Ich jedinou nevýhodou je pravidelné vymieňanie (po šiestich mesiacoch). Filtre nie sú často súčasťou zakúpených odsávačov vzduchu. Filtre sa vzťahujú len na recirkulačný druh odsávača. Využívame tieto dve varianty:

Uhlíkový – doplnkový tovar, ktorý si musíte zakúpiť sami. Vymieňa sa podľa frekvencie varenia. Tu platí pravidlo, čím častejšie bude vymieňaný filter v miestnosti, tým čistejší bude vzduch vo vašej kuchyni. Predĺži životnosť vášho digestora, pretože sa mastnoty a škodlivé výpary nezachytia v potrubí digestora, ale na vymeniteľnom filtri

Kovový/papierový filter – filtre tohto typu predstavujú pohodlnejšiu prevádzku. Kovové filtre sú už súčasťou zakúpeného digestora (recirkulačného, bez možnosti odťahového potrubia). Ich prevádzka je azda najrýchlejšia. Môžu sa jednoducho umývať v umývačke riadu. Papierové filtre lepšie sajú mastnoty, ale po ich použití ich musíme vymeniť a zakúpiť nové. Tieto druhy filtrov sa používajú hlavne ako prevencia proti samovznieteniu mastnôt. Preto odporúčame tento pravidelný úkon praktizovať

Doplnkové parametre

Medzi tieto parametre patria zabudované systémy, ako sú ovládanie či osvetlenie. Osvetlenie ponúka väčšina skrinkových digestorov, ktoré nepriamo osvecuje aj zvyšok kuchyne a slúži ako úžitkové svetlo pri varení. Čo sa týka ovládania môžeme využiť manuálne či diaľkové ovládanie, ktoré je pohodlnejšie avšak v mnohých prípadoch naozaj zbytočné. V prípade tlačidlového mechanizmu ovládania odsávača vzduchu, je to nezabudnuteľná klasika, stále pomerne obľúbená vďaka rýchlej oprave. Diaľkové ovládanie sme spomínali ako v mnohých prípadoch nepotrebné, avšak stále môže byť dobrou voľbou hlavne pre otvorené a veľké priestory. Ďalšou variantou sú dotykové senzory. Fungujú zložitejšie, pri poruche je oprava drahšia vďaka zložitejšiemu systému. Pri jeho zlyhaní sú takmer nepoužiteľné.

Recenzie

Mora OV 680 G

komínový odsávač pár

sací výkon: 607 m3/h

rozmery v cm (ŠxVxH): 91x62x52)

Ide o komínový odsávač s extrémne tichou prevádzkou len 53 dB. Disponuje až 4 rýchlosťami extrakcie a má výkon 607 m3/h. Digestor vás upozorní, kedy je potrebné vyčistiť filter a aj jeho celková údržba je veľmi jednoduchá. Osvetlenie je halogénové. Má spätnú klapku a možnosť recirkulácie. Digestor je zaradený do energetickej triedy D. Má dotykové ovládanie a ergonomický šikmý tvar. Tento model disponuje extra funkciou 24 h (automatické čistenie vzduchu v miestnosti, po dobu 5 minút každú hodinu).

Výhody

4 rýchlosti výkonu

4 rýchlosti výkonu spätná klapka

spätná klapka možnosť recirkulácie

možnosť recirkulácie nízka hlučnosť

Nevýhody

energetická trieda D

Verdikt: Komínový odsávač pár, ktorý je možné používať aj ako recirkulačný, s veľmi tichou prevádzkou.

Mora OP 610 X

podvesný digestor

sací výkon: 181 m3/h

rozmery v cm (ŠxVxH): 60x13x50,5)

Podstavný digestor, vhodný do malých kuchýň. Funguje na princípe odťahu, resp. recirkulácie vzduchu. Vzduch a para prechádzajú cez tukový filter von cez odťahové potrubie. Model disponuje spätnou klapkou, ktorá zabráni, aby sa pachy a studený vzduch dostali naspäť do kuchyne. K digestoru je možné dokúpiť uhlíkový filter a upraviť ho na recirkulačný chod. Má 3 rýchlosti odsávania s maximálnou hlučnosťou 66 dB a maximálnym sacím výkonom 181 m3/h. Digestor má klasické mechanické ovládanie gombíkmi na prednej strane. Halogénové žiarovky vám pri varení poskytnú dostatok svetla. Energetická trieda E.

Výhody

možnosť prestavby na recirkulačný model

možnosť prestavby na recirkulačný model dobrý pomer výkonu a kvality

dobrý pomer výkonu a kvality veľmi dostupná cena

Nevýhody

energetická trieda E

energetická trieda E vhodný len do malých kuchýň

Verdikt: K peňaženke priateľský model, ktorého výkon je v menšej kuchyni absolútne dostatočný.

Gorenje WHC 623E14 X

komínový odsávač pár

sací výkon: 408 m3/h

rozmery v cm (ŠxH): 60×50

Ide o komínový odsávač pár s možnosťou odťahu alebo recirkulácie. Digestor je vyrobený z nerezovej ocele, ktorá elegantne doplní každú modernú kuchyňu. Má 3 stupne výkonu – maximálny 408 m3/h. Ovláda sa klasicky gombíkmi. O dostatok svetla pri varení sa postará LED osvetlenie. Napriek impozantnému vzhľadu má tento model veľmi dostupnú cenu. Je zaradený do energetickej triedy C. Maximálna hlučnosť je 65 dB. Uhlíkový filter je súčasťou balenia. Filter proti mastnote je vyrobený z hliníka a polyuretánovej peny a je možné ho umývať.

Výhody

možno ho používať s odsávaním aj recirkuláciou

možno ho používať s odsávaním aj recirkuláciou ovládací panel umiestnený vpredu

ovládací panel umiestnený vpredu skvelý pomer ceny, výkonu a dizajnu

Nevýhody

dve prvé rýchlosti sú menej výkonné

Verdikt: Dobre vyzerajúci komínový digestor za veľmi priateľskú cenu.

Gorenje DK63CLI

komínový odsávač pár

sací výkon: 770 m3/h

rozmery v cm (ŠxH): 60×50

Komínový odsávač pár slonovinovej farby – ideálny pre rustikálny typ kuchyne, ktorého plášť je vyrobený z lakovaného plechu. Ponúka možnosť prevádzky s odsávaním alebo recirkulačný. Má 3 rýchlosti odsávania a maximálny výkon až 770 m³/hod pri odťahu a 378 m³/h pri recirkulácii. Ovláda sa mechanicky gombíkmi a osvetlenie zabezpečia 2 halogénové žiarovky. Kovový filter proti mastnote je jednoducho umývateľný.Maximálna hlučnosť je 69 dB, energetická trieda D. Model disponuje aj spätnou klapkou, ktorá zabráni, aby sa pachy vrátili späť do priestoru.

Výhody

ideálny do rustikálnych kuchýň

ideálny do rustikálnych kuchýň odsávací aj recirkulačný chod

Nevýhody

vyššia cena

Verdikt: Štýlový retro odsávač pár strednej cenovej kategórie s vynikajúcim výkonom.

Elica SHIRE BL/A/60

nástenný digestor

sací výkon: 713 m3/h

rozmery v cm (ŠxH): 59,8×32,5

Nástenný digestor v dizajne FABRIZIO CRISA, ktorý môžete používať na odsávanie aj recirkuláciu. Má 3 rýchlosti odťahu a maximálny výkon 713 m3/hod pri hlučnosti 60(67) dB. Je vhodný pre veľké kuchyne a intenzívny štýl varenia – smaženie aj grilovanie. Digestor disponuje funkciou automatického vypnutia – po 3 minútach prevádzky. Digestor je v atraktívnom prevedení z čierneho skla s dotykovým ovládaním. Hliníkový filter sa dá jednoducho čistiť. Je zaradený do energetickej triedy B. Príslušenstvo, ktoré si môžete k tomuto modelu zakúpiť zahŕňa spätnú klapku a uhlíkový filter.

Výhody

vzhľad

vzhľad výkon

Nevýhody

vyššia cena

Verdikt: Vyslovene pútavý digestor s vynikajúcim výkonom.

BOSCH DFR067A50Vstavaný digestor Bosch DFR067A50 v striebornom vyhotovení so šírkou 60 cm sa stane nevyhnutnou súčasťou každej kuchyne. Tento plochý výsuvný odsávač pár vyniká svojím moderným dizajnom, môžete ho zapustiť do hornej skrinky, vďaka čomu nijako nenarúša interiér kuchyne a zachováva jej čistú líniu. Spotrebič ponúka prevádzku s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu. Vďaka silnému výkonu odvetrania až 740 m3/h dôjde k odstráneniu všetkých nežiaducich pachov vzniknutých pri varení a k zaručeniu optimálneho ovzdušia v kuchyni. Odsávač pár disponuje tromi stupňami regulácie výkonu a jedného intenzívneho stupňa. Hlučnost odsávania pri normálnom stupni je len 55 dB.

Hlavné pozitíva

Šírka 60 cm

Plochý výsuvný odsávač pár so silným výkonom odvetrania

Prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu

Tri stupne výkonu + jeden intenzívny s automatickým spätným nastavením

Kovový puzdrový tukový filter

LED osvetlenie

Skvelé funkcie a vybavenie

Digestor je vybavený kovovým puzdrovým tukovým filtrom, ktorý zabraňuje usadzovaniu mastnoty. Možno ho ľahko vybrať a umyť v umývačke riadu. Osvetlenie varného miesta zaisťujú dve úsporné LED žiarovky s výkonom iba 6 W. Digestor Bosch DFR067A50 je vďaka svojim vlastnostiam skvelým pomocníkom, ktorý odstráni všetky pary a mastnoty a zaistí čistý vzduch v kuchyni.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: