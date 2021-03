Štýl je nepochybne dôležitý. Spojením toho vášho a konkrétneho štýlu v oblasti bývania získate akýsi smer, ktorým sa pri plánovaní kuchyne budete ubrať. Kuchynské linky tak získajú základné charakteristické vlastnosti, ktorých sa budete držať. Ostatné doladíte na základe vkusu a technických možností, ktoré vám uľahčia prácu pri príprave jedál.

Moderné kuchynské linky

Súčasným trendom moderných kuchýň sú imitácie prírodných materiálov, tmavšie odtiene farieb a matné prevedenie. Dominuje štruktúra dreva na korpusoch aj dvierkach, kameň už nie je len výsadou pracovnej plochy. Zástena mu patrí už dávnejšie, no preberá aj povrchový vzhľad korpusov ostrovčeka či kuchynských skriniek.

Biela tu má stále svoje miesto, no grafitové kuchynské linky pre tento raz víťazia. Vysoký lesk sa už pomaly stáva minulosťou, no to záleží od zvolených materiálov. Niektorým druhom vyslovene svedčí, preto ešte stále mnohí kombinujú lesklé aj matné povrchy v rámci jednej kuchyne.

Zásteny s obkladmi sú čoraz zriedkavejšou záležitosťou. Najmä minimalistické kuchynské linky sa na tomto mieste uspokoja iba s umývateľnou farbou alebo špeciálnym tvrdeným sklom. Na ústupe sú tiež horné skrinky, ktoré buď úplne absentujú, alebo sú ich náhradou police.

Tradičné kuchynské linky

Vidiecky štýl kuchýň zahŕňa niekoľko podôb kuchynských liniek. Všeobecne však môžeme povedať, že ich spoločnou charakteristickou črtou je drevo a ozdobnosť. V akej miere, to záleží aj na geografickom rozmiestnení. V Anglicku rustikálne kuchynské linky prekvitajú ornamentálnosťou, výrazne zdobenými lištami skriniek, ako aj frézovanými dvierkami. Patina tu má taktiež svoje zastúpenie. Často dominujú hnedé tóny masívu.

Francúzske provensálske kuchynské linky naopak obľubujú bielu, no nie v jej čistej podobe, ale skôr v „špinavších odtieňoch“ a rovnako s patinou. Dvierka okrem decentného frézovania zdobia porcelánové alebo mosadzné úchytky a madlá, ktoré podčiarkujú celkový charakter zariadenia interiéru. Či už ide o spomínané kuchyne alebo vintage či retro kuchynské linky, ich vnútorné vybavenie by malo kráčať s dobou…

