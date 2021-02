Kovový kuchynský nábytok pritom nie je žiadnou novinkou. Pravdou však je, že za jeho opätovný návrat môžu dizajnové trendy, ktoré v rámci industriálneho štýlu siahli do minulosti a so štipkou štýlovosti sa postarali o to, aby zapadli do súčasného moderného interiéru, ktorému sľubujú nadčasovosť.

Aj kuchynský sektorový nábytok bol pôvodne kovový

Produkcia ocele bola v Amerike po II. svetovej vojne pomerne vysoká. Aj to spôsobilo výrobu kuchynských liniek z tohto materiálu. Farebné prevedenie však ponúkalo viaceré možnosti ako len typický „strieborný“ vzhľad. V šesťdesiatych rokoch dochádza k postupnému kombinovaniu kovových korpusov s drevenými dvierkami, pričom drevené kuchyne napokon úplne vytlačia kovový kuchynský nábytok.

V Československu sa najmä v päťdesiatych rokoch minulého storočia začalo s výstavbou bytoviek a neskôr panelových sídlisk, ktoré si vyžadovali masovú výrobu kuchynských liniek. Práve z tohto obdobia pochádzajú známe retro plechové kuchyne, ktorých dvierka a čelá zásuviek mali smaltovaný povrch vypaľovaný kremičitým smaltom.

Dnes je realita opäť iná a kov má široké zastúpenie v rámci interiérového dizajnu. Aj keď priestorom kuchyne stále kraľuje drevo či laminát, nerez má taktiež svoje miesto, a nielen čo sa spotrebičov týka. Výborne sa kombinuje aj s inými druhmi materiálov a pôsobí tak elegantným dojmom. Ten umocňuje ostrovček, ktorý k tomuto typu kuchyne jednoznačne patrí.

Moderný kuchynský nábytok na mieru

Mnohí môžu namietať, že sa stanú otrokmi čistenia. Inovatívne metódy majú zásluhu na špeciálnej povrchovej úprave kuchynských liniek, ktorá síce vyžaduje údržbu, no tá je len jednoduchou záležitosťou. Aj preto je obľúbený nielen kuchynský nábytok z tohto materiálu, ale tiež kovové zásteny, ktoré svojimi odleskami nahrádzajú obklady a obkladačky.

Dvierka, zásuvky či samotné korpusy môžu byť kovové, no ich vzhľad nemusí byť typický pre dané spracovanie. Farebná škála ponúka aj pastelové odtiene, no bola by škoda prekryť to, čo môže vytvoriť výnimočný interiér, najmä, ak chcete dosiahnuť industriálny štýl. Nerezový kuchynský nábytok má v tomto prípade zelenú.

Výhodou kovových kuchýň je najmä recyklovateľnosť, a tiež životnosť, ktorá je v podstate neobmedzená. Nemusíte sa obávať ani korózie či plesní, keďže odolnosť voči nim je v dnešnej dobe už zaručená. Plusom je nepochybne samotná vizuálna stránka, ktorá vytvára znamenitý dizajn kuchyne. Nevšednosť má hlavné slovo…

