Kupujeme vysávač do bytu

Ponuka vysávačov je na súčasnom trhu skutočne bohatá. Premyslite si, aký typ vysávača by ste chceli a najviac by zapadol do prostredia bytu. Je len na vás, či preferujete klasiku, alebo vás láka moderná robotická alternatíva. Dôležité je aj prevedenie, kde môžete voliť medzi vreckovými a bezvreckovými vysávačmi. Vkus pretavte do dizajnu a výberu farby. Do bytu vám odporúčame rozmerovo menšie kusy, ktoré jednoducho odložíte do skrine, či v rámci úložného priestoru postele. Vždy však pamätajte na to, že vysávač má byť v prvom rade praktickým pomocníkom, šetriacim čas a prácu, a až potom imidžovým doplnkom. Buďme k sebe úprimné, vysávanie skutočne nepatrí k činnostiam, pri ktorých sa vystavujeme na obdiv okoliu :-)

Typy vysávačov

Začnime pekne po poriadku. Ešte pred tým ako navštívite obchod, či eshop s elektronikou, skúste porozmýšľať, aký typ vysávača by bol pre vás a váš domov najvhodnejší. Od typu totiž závisia aj funkcie, prevedenie, výkon a iné, nemenej dôležité, ukazovatele. Jednotlivé typy vysávačov vám teraz stručne predstavíme.

klasický – patrí k najčastejšie kupovaným typom vysávačov. Vyčistíte ním koberce aj tvrdé podlahové povrchy a charakterizuje ho nižšia cena a pomerne dobrý výkon. Môžete si vybrať medzi klasickým vysávačom s vreckom, alebo nádobou na ukladanie nečistôt. Nevýhodou je limitovaná dĺžka kábla pri zapájaní do elektrickej zásuvky

– patrí k najčastejšie kupovaným typom vysávačov. Vyčistíte ním koberce aj tvrdé podlahové povrchy a charakterizuje ho nižšia cena a pomerne dobrý výkon. Môžete si vybrať medzi klasickým vysávačom s vreckom, alebo nádobou na ukladanie nečistôt. Nevýhodou je limitovaná dĺžka kábla pri zapájaní do elektrickej zásuvky tyčový – má typický pretiahnutý tvar a je schopný stáť bez opory. Je ľahký a skladný. Pri nákupe dajte pozor na jeho hmotnosť, pretože pri vysávaní budete držať v ruke prakticky celý vysávač. Pri poháňaní pomocou akumulátora má nižší výkon. Ten zvýšite pri sieťovom pripojení. Pri vysávaní vás ale neobmedzuje vzdialenosť od zásuvky

– má typický pretiahnutý tvar a je schopný stáť bez opory. Je ľahký a skladný. Pri nákupe dajte pozor na jeho hmotnosť, pretože pri vysávaní budete držať v ruke prakticky celý vysávač. Pri poháňaní pomocou akumulátora má nižší výkon. Ten zvýšite pri sieťovom pripojení. Pri vysávaní vás ale neobmedzuje vzdialenosť od zásuvky ručný – je malý, ľahký a jednoducho sa s ním manipuluje. Je poháňaný akumulátorom, nevyžaduje pripojenie k elektrickej zásuvke. Využijete ho preto nie len v byte, ale napr. aj pri upratovaní auta. Ručný vysávač je vhodný na rýchle upratanie drobných nečistôt, neodporúča sa jeho využívanie pri čistení väčších plôch. Môže byť vreckový alebo bezvreckový, rozdiely sú aj vo výkone. Nájdete aj kombináciu 2v1. Ide o spojenie tyčového a ručného vysávača. V prípade potreby ručný vysávač jednoducho oddelíte. Tento typ spojeného vysávača funguje spravidla na akumulátor

– je malý, ľahký a jednoducho sa s ním manipuluje. Je poháňaný akumulátorom, nevyžaduje pripojenie k elektrickej zásuvke. Využijete ho preto nie len v byte, ale napr. aj pri upratovaní auta. Ručný vysávač je vhodný na rýchle upratanie drobných nečistôt, neodporúča sa jeho využívanie pri čistení väčších plôch. Môže byť vreckový alebo bezvreckový, rozdiely sú aj vo výkone. Nájdete aj kombináciu 2v1. Ide o spojenie tyčového a ručného vysávača. V prípade potreby ručný vysávač jednoducho oddelíte. Tento typ spojeného vysávača funguje spravidla na akumulátor robotický – má diskovitý tvar a pohybuje sa samostatne. Na trhu je aj robotický vysávač v tvare D, ktorý je ideálny pri vysávaní rohov. Na spodnej strane sa nachádzajú silné rotačné kefy, ktoré zbierajú nečistoty a smerujú ich priamo k saciemu otvoru. Používajte ich prevažne na tvrdé povrchy a výlučne na príležitostné upratovanie, pretože vysávanie klasickým vysávačom jednoducho nenahradia. Nevyčistia ani koberce s vysokým chlpom. Prekážkam v priestore sa dokážu vyhnúť, v ich blízkosti však menej dokonale vysajú nečistoty

Pozrite si ďalšie vysávače v týchto e-shopoch:

Podľa typu úložiska na prach a povysávané nečistoty sa vysávače rozdeľujú na vreckové a bezvreckové.

vreckové – prach a nečistoty sa ukladajú do vreciek. Vrecká môžu byť na jedno použitie, alebo ich môžeme používať opakovane. Jednorazové vrecká sú síce finančne náročnejšou záležitosťou, ale sú hygienickejšie. Po naplnení sa vrecko vymení za nové. Ich súčasťou je záklopka, takže ani po naplnení z nich nečistoty neuniknú. Nevýhodou vreciek na opakované použitie je fakt, že ich nikdy nevyčistíte dokonale a pri častom umývaní môžu zrednúť.

– prach a nečistoty sa ukladajú do vreciek. Vrecká môžu byť na jedno použitie, alebo ich môžeme používať opakovane. Jednorazové vrecká sú síce finančne náročnejšou záležitosťou, ale sú hygienickejšie. Po naplnení sa vrecko vymení za nové. Ich súčasťou je záklopka, takže ani po naplnení z nich nečistoty neuniknú. Nevýhodou vreciek na opakované použitie je fakt, že ich nikdy nevyčistíte dokonale a pri častom umývaní môžu zrednúť. bezvreckové – prach a nečistoty idú cez filter do zbernej nádoby. To si vyžaduje pravidelné čistenie filtra a vyprázdňovanie nádoby. Ak sa rozhodnete pre bezvreckový vysávač, pozorne si prezrite systém vyberania nádoby. Niekedy je mechanizmus vysypávania až nelogicky komplikovaný.

– prach a nečistoty idú cez filter do zbernej nádoby. To si vyžaduje pravidelné čistenie filtra a vyprázdňovanie nádoby. Ak sa rozhodnete pre bezvreckový vysávač, pozorne si prezrite systém vyberania nádoby. Niekedy je mechanizmus vysypávania až nelogicky komplikovaný. vodné vysávače – taktiež sú bezvreckové. Povysávané nečistoty sú odvádzané do nádržky s vodou. Výrazným pozitívom je nulový zápach pri vysávaní. Negatívom pomerne vysoká hlučnosť a nutnosť pravidelnej výmeny vody v nádržke. Tieto vysávače majú aj nižší výkon, aby sa predišlo nasatiu vody do motora.

zdroj: gettyimages.com

Kupujete si do bytu vysávač? Pozorne si všímajte…

Hoci výber vysávača nepatrí práve k najťažším úlohám, určite ho netreba podceniť. Od každého spotrebiča predsa očakávame dobrý výkon a dlhú životnosť. A práve tieto dva aspekty sú pri každom spotrebiči stanovené kombináciou iných parametrov, na ktoré si musíte dať pozor. Pri vysávači si pozorne preštudujte nasledujúce faktory:

výkon a príkon – informácia o výkone vypovedá o výkone motora a nie o výkone vysávača ako takého, či jeho sacej sily. Vo veľkej miere totiž sacia sila závisí od konštrukcie vysávača.

– informácia o výkone vypovedá o výkone motora a nie o výkone vysávača ako takého, či jeho sacej sily. Vo veľkej miere totiž sacia sila závisí od konštrukcie vysávača. spotreba – líši sa v závislosti od typu vysávača. Všímajte si energetický štítok. Nájdete tam informácie o ročnej energetickej spotrebe, ale aj o miere hlučnosti

– líši sa v závislosti od typu vysávača. Všímajte si energetický štítok. Nájdete tam informácie o ročnej energetickej spotrebe, ale aj o miere hlučnosti hlučnosť – hluk je nepríjemný v akejkoľvek situácii, preto je miera hlučnosti vysávača pomerne dôležitým ukazovateľom. Zvyčajné rozmedzie sa pohybuje medzi 60 – 80 db. 80 decibelov sa vyrovná hluku rušnej ulice. Veľmi hlučné sú najmä vodné vysávače. Ak túžite po tichšom pomocníkovi, ideálny pre vás bude tyčový vysávač

– hluk je nepríjemný v akejkoľvek situácii, preto je miera hlučnosti vysávača pomerne dôležitým ukazovateľom. Zvyčajné rozmedzie sa pohybuje medzi 60 – 80 db. 80 decibelov sa vyrovná hluku rušnej ulice. Veľmi hlučné sú najmä vodné vysávače. Ak túžite po tichšom pomocníkovi, ideálny pre vás bude tyčový vysávač hmotnosť .- je dôležitá v prípade, že celú váhu vysávača budete niesť v ruke, tyčové a ručné vysávače, alebo s ním budete musieť často manipulovať, prenášanie z miestnosti do miestnosti, obchádzanie prekážok a podobne.

.- je dôležitá v prípade, že celú váhu vysávača budete niesť v ruke, tyčové a ručné vysávače, alebo s ním budete musieť často manipulovať, prenášanie z miestnosti do miestnosti, obchádzanie prekážok a podobne. typy nasávania – suché a mokré. Suché nasávanie je klasickým odstraňovaním nečistôt a prachu. Pri mokrom nasávaní čistíte a zároveň môžete povrch aj umyť s použitým šampóna alebo čistiaceho prostriedku. Vodné vysávače sú ideálnym pomocníkom pri čistení kobercov, čalúnení, pohoviek. Zotrú vám aj vyliatu tekutinu na dlážke

– suché a mokré. Suché nasávanie je klasickým odstraňovaním nečistôt a prachu. Pri mokrom nasávaní čistíte a zároveň môžete povrch aj umyť s použitým šampóna alebo čistiaceho prostriedku. Vodné vysávače sú ideálnym pomocníkom pri čistení kobercov, čalúnení, pohoviek. Zotrú vám aj vyliatu tekutinu na dlážke objem úložiska nečistôt – vyberajte podľa veľkosti priestoru, ktorý budete vysávať

– vyberajte podľa veľkosti priestoru, ktorý budete vysávať filtre – určite neplatí zásada, že čím viac filtrov, tým čistejší vzduch. Dôležité je najmä tesnenie na konštrukcii vysávača. Čistenie umývateľných filtrov je doslova za trest, hlavne ak sú pravidelnou súčasťou zbernej nádobky vlasy a chlpy zvierat. Najlepším spôsobom filtrácie je vodná. Pri vysávaní odchádzajú nečistoty a prach rovno do nádobky s vodou a filter zbaví ovzdušie aj plesní, baktérií a roztočov

– určite neplatí zásada, že čím viac filtrov, tým čistejší vzduch. Dôležité je najmä tesnenie na konštrukcii vysávača. Čistenie umývateľných filtrov je doslova za trest, hlavne ak sú pravidelnou súčasťou zbernej nádobky vlasy a chlpy zvierat. Najlepším spôsobom filtrácie je vodná. Pri vysávaní odchádzajú nečistoty a prach rovno do nádobky s vodou a filter zbaví ovzdušie aj plesní, baktérií a roztočov napájanie – existuje sieťové napájanie a akumulátorová batéria. Pri sieťovom napájaní ste limitovaní dĺžkou kábla, ktorý sa vám môže aj zapliesť pod nohy. Tento spôsob napájania je horší aj pri manipulácii s vysávačom. Napájanie na akumulátor rieši aj problém s káblom, aj s premiestňovaním. Vysávač však musíte pravidelne nabíjať. Preto si pri výbere tohto typu vysávača všímajte najmä dĺžku fungovania po nabití a dobu trvania nabíjania

– existuje sieťové napájanie a akumulátorová batéria. Pri sieťovom napájaní ste limitovaní dĺžkou kábla, ktorý sa vám môže aj zapliesť pod nohy. Tento spôsob napájania je horší aj pri manipulácii s vysávačom. Napájanie na akumulátor rieši aj problém s káblom, aj s premiestňovaním. Vysávač však musíte pravidelne nabíjať. Preto si pri výbere tohto typu vysávača všímajte najmä dĺžku fungovania po nabití a dobu trvania nabíjania príslušenstvo k vysávačom – zaobstarajte si doplnkové príslušenstvo a rozšírte účinnosť svojho vysávača na maximum. K základnému vybaveniu patrí hubica na tvrdý podlahový povrch a štrbinový nadstavec, ktorý pomáha čistiť horšie dostupné miesta, napr. záhyby gauča. V ponuke nájdete aj nadstavec na zvieracie chlpy, alebo špeciálnu hadicu. Užitočný je aj nadstavec na plávajúce podlahy. K doplnkovému príslušenstvu patria aj filtre a v prípade vreckových vysávačov náhradné výmenné vrecká. Určite oceníte aj vône do vysávača, ktoré nájdete v podobe tyčiniek, granúl alebo perličiek

Posledný parameter, ktorý rozhodne nezanedbajte je údržba. Vysávač si bude vyžadovať vašu pravidelnú pozornosť a starostlivosť. Dbajte na čistotu filtra a pravidelne odstraňujte nahromadené vlasy a chlpy. Z času na čas prezrite spodnú časť hadice. Môžu sa tam usadiť alebo nalepiť nečistoty, či uviaznuť drobné predmety. V prípade jednorazových vreciek nezabúdajte na pravidelnú výmenu. Ak upratujete po stavebnej rekonštrukcii, vrecko vymeňte okamžite.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: