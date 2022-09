Kusové koberce pre deti a do detskej izby

Dlhé desaťročia boli koberce súčasťou našich domácností. Éra modernej domácnosti ich však spolu so záclonami zatlačila do úzadia. Prispeli k tomu aj rozšírené alergie u detí a dospelých, rovnako ako aj tvrdenia odborníkov, že za všetko môžu práve koberce, nespravodlivo označené za lapače prachu. Minimalistický štýl vyháňame túžbou po útulnom domove, ktorý symbolizujú koberce v interiéri. Ich pozitíva ocenia najmä rodiny s deťmi. Každá mamička určite privíta, že sa jej dieťa hrá na teplom koberci a nie na studenej dlážke. Koberec do detskej izby je preto vynikajúcim nápadom.

Zútulnite detskú izbičku kobercom na hranie

Poďme na to prakticky. Aby si človek kúpil koberec, musí mať na to objektívne aj subjektívne dôvody. My vám teraz prezradíme niekoľko dôvodov, prečo siahnuť po koberci práve v detskej izbe.

bráni prachu víriť sa a poletovať po izbe – kobercové vlákna držia prach pri zemi a nedovolia mu voľne poletovať. Ide o veľké pozitívum, obzvlášť ak máte dieťa s alergiou. Niekoľkokrát za týždeň koberec povysávate a prach je odstránený. Pri prázdnej podlahe by vás čakala omnoho náročnejšia údržba

– kobercové vlákna držia prach pri zemi a nedovolia mu voľne poletovať. Ide o veľké pozitívum, obzvlášť ak máte dieťa s alergiou. Niekoľkokrát za týždeň koberec povysávate a prach je odstránený. Pri prázdnej podlahe by vás čakala omnoho náročnejšia údržba ochrana pred chladom – koberce sú vhodné do detských izieb so studenou podlahou. Deti neustále pobehujú bosé alebo sedia na zemi. S kobercom predídete neželanému prechladnutiu, nemusíte deti stále napomínať a vstupovať im do hry

– koberce sú vhodné do detských izieb so studenou podlahou. Deti neustále pobehujú bosé alebo sedia na zemi. S kobercom predídete neželanému prechladnutiu, nemusíte deti stále napomínať a vstupovať im do hry tlmenie zvuku – ideálne v prípade panelákového bývania.

– ideálne v prípade panelákového bývania. ochrana podlahy – deti častokrát niečo vylejú alebo roztrhnú. Koberec vytvorí pomyselnú ochranu a bariéru medzi rozliatou tekutinou a vašou štýlovou podlahou. Jednoducho ho necháte vysušiť a žiadna veľká škoda sa neuskutoční.

Pred výberom koberca si starostlivo premyslite, či v detskej izbe viac využijete kusový koberec alebo celoplošný. Kusový koberec je vhodný v prípade, ak máte v izbe väčšie množstvo nábytku, najmä masívneho. Deťom ním vymedzíte plochu na hranie, podložíte posteľ alebo písací stôl. Deti dajú kobercu maximálne zabrať. Odporúčame vám zvoliť koberec z kvalitnejšieho materiálu, ktorý sa bude dať aj dobre čistiť. Medzi najkvalitnejšie koberce patria tkané. Ak hľadáte materiál, ktorý ochráni detské nôžky pred chladom, zvoľte príjemne mäkký vlnený koberec. Polyamid je zasa odolný voči špine. Cenovo dostupný je koberec z akrylu. Dobre odoláva vlhkosti a plesniam. Vyberajte radšej koberce s krátkym vlasom, sú jednoduchšie na čistenie.

Koberec viete vzorom a farbou priblížiť aj záujmom a pohlaviu obyvateľa izby. V prípade chlapcov siahnite po typickej tematike. Východiskom môže byť obľúbená rozprávka, akčný hrdina alebo tematický vzor, napr. vesmír. O štýlový koberec sa bude jeho malý majiteľ starať oveľa radšej. Pre menších chlapcov môžete zvoliť napr. detský koberec autodráhu, kde sa do sýtosti vyhrá s autíčkami. A možno sa pri hre naučí aj zopár dopravných predpisov.

Aj dievčatá majú svoje obľúbené postavičky. Dominujú samozrejme princezné. Siahnite po obľúbenom rozprávkovom hrdinovi, alebo vsaďte na neutrálnejšie vzory v podobe kvetín, bodiek, motýľov, či srdiečok. Obľube sa budú tešiť aj keď dievčatká o niečo podrastú. V prípade spoločnej detskej izby pre zmiešané osadenstvo siahnite po koberci s motívom neutrálnej rozprávky. Takýmto doplnkom potešíte chlapcov aj dievčatá. Rozprávku o krtkovi milujú snáď všetky deti. Nič nepokazíte ani neutrálnym motívom lístia. Každý obyvateľ detskej izbičky si môže vybrať vlastný kusový koberec pred svoju postieľku.

