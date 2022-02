Kvalitné osvetlenie je základom našej duševnej pohody

Dni sa postupne predlžujú a sú čoraz teplejšie a príjemnejšie. A to je dôvod, prečo už onedlho budeme v našich záhradách a terasách tráviť oveľa viac času. Kto by však chcel sedieť za krásneho večera na tmavej a neosvetlenej terase? Záhradné LED osvetlenie svojimi možnosťami, širokou ponukou a dokonalým dizajnom vytvorí aj z tmavého kúta záhrady miesto, z ktorého sa bude len ťažko odchádzať.

Vonkajší priestor ako balzam na dušu

Dôvodov, prečo tak radi trávime čas na našich terasách či balkónoch, je iste viac. Tým hlavným je však pravdepodobne súčasný životný štýl, sedavá práca v interiéroch s umelým osvetlením a žalostne málo pohybu. Naše exteriéry nás tak aspoň v závere dňa spoja s okolitým svetom a kúskom živej prírody. No povedzme si úprimne, čo by bola záhrada bez vhodného záhradného osvetlenia? V skutočnosti je to práve tá romantická atmosféra, ktorá nás v týchto priestoroch tak pevne drží a má moc zmazať všetok stres a zlé nálady, ktoré sa na nás v priebehu dňa akosi nalepili. A keďže tú pravú atmosféru na záhrade dokážu najlepšie navodiť záhradné svetlá, je skvelé, že si vďaka tvorivosti výrobcov máme z čoho vyberať.

Svetlá Led2 osvetlia záhradu aj obývačku

Jednou zo značiek osvetlenia, ktorá rovnako dobre osvetlí naše interiéry, ako aj exteriéry, je aj mladá slovenská značka Led2. Už z názvu vyplýva, že do jej portfólia patria moderné LED svietidlá prispôsobené potrebám a požiadavkám súčasného človeka. Okrem skvelého dizajnu je to však najmä kvalita a vysoká funkčnosť, ktorá ich zaraďuje v obľúbenosti na popredné priečky. Okrem komerčných priestorov hotelov, kancelárií či nákupných stredísk sú to stále častejšie aj privátne stavby či už spomínané záhrady. Prispôsobivosť tejto značky súčasnej modernej dobe tak uvítame vo výbere kvalitného osvetlenia v našich domoch, bytoch, ale tiež ich priľahlých vonkajších priestoroch. Spolu tak významne dotvárajú celkový štýl našich domovov.

Vďaka dvom základným typom osvetlenia (3000 K, teplá biela, a 4000 K, neutrálna biela) sa dokážu prispôsobiť našim denným aktivitám a vytvoriť tak dokonalé svetelné podmienky. Práve kvalita osvetlenia je v prípade značky Led2 tým, čo ju odlišuje od iných. Pretože akokoľvek dizajnové osvetlenie budeme doma mať, keď nám neposkytne ten pocit prirodzeného a nerušivého svetla, nebudeme nikdy spokojní.

Je stále ťažšie orientovať sa na trhu s osvetlením, pretože ponuka je neskutočne bohatá čo do množstva, to do druhov osvetlenia. Stále viac sa však do popredia dostáva typ osvetlenia, ktorý dokáže verne imitovať prirodzené slnečné svetlo v každej jeho fázy dňa. A to je pre nás tou najlepšou voľbou.

